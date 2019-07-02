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Автор Елена Орлова

Семь идей, чем заняться в Майами

Путешествия print

Если есть какой-либо город, который не нуждается в представлении, это Майами. Известный своими удивительными пляжами, солнечной погодой и гламуром, Майами непременно очарует вас так, что вам никогда не захочется уезжать.


Влог: отдыхаем в Маями

Поскольку одним из самых распространенных видов отдыха в Майами является поход на пляж или тусовки у бассейна, вот несколько  уникальных занятий, которые могут дать вам несколько иной опыт.

Избегайте толп туристов на Южном пляже и делайте потрясающие снимки на восходе

Посмотрим правде в глаза, на Южном пляже обычно много людей в разное время дня. Тем не менее, один крутой трюк - проснуться очень рано, чтобы встретить невероятный восход солнца на пляже. В это время в этом районе не так много туристов, и вы можете сделать столько фотографий, сколько захотите, с удивительным восходом на заднем плане.

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Посетите кофейню Panther Coffee, чтобы выпить лучший кофе в Майами

Если вы любитель кофе, вам не следует покидать Майами, не попробовав невероятный кофе, продаваемый в Panther coffee. Насладитесь вкусом органического, свежеобжаренного кофе рано утром. Это отличный способ начать день, и здесь, как правило, очень тихая и спокойная обстановка, идеально подходящая для саморефлексии.

Зайдите в Bunnie Cakes, чтобы попробовать самые вкусные веганские кексы

Это отличное место, чтобы сделать небольшой перерыв во время экскурсий по городу и попробовать действительно вкусные веганские кексы для получения новой энергии!

Сделайте отличные снимки в районе Арт Деко

Если вы испытываете тягу к искусству, то район Майами Арт Деко непременно предоставит вам всю необходимую атмосферу. Туристы могут прогуляться по району и сфотографировать различные произведения искусства, представленные там, и просто погрузиться в творчество, которым изобилует район. Это отличный способ провести день, если вы цените искусство, а отличные фотографии - это просто бонус.

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Посетите отель Clevelander, если вы ищите хорошую музыку и красивые виды.

Отель Clevelander предлагает отличную атмосферу, еду, музыку и невероятный вид на закат каждую ночь. Этот отель очень доступный и соответствует бюджету.

Лучшие произведения искусства в Винвуде

Хотите посмотреть и, возможно, покинуть Майами с некоторыми из лучших произведений искусства в мире? Тогда вам нужно посетить Винвуд. Художественные галереи в этой области заполнены красивыми и абсолютно очаровательными произведениями искусства, которые обязательно заставят вас затаить дыхание. Если вы настоящий ценитель искусства, то Винвуд, безусловно, ваша цель. Вы непременно почувствуете себя словно маленький ребенок в кондитерской.

Отправляйтесь в круиз на Карибы

Что такое визит в Майами без круиза на Карибы? Отличный способ завершить ваше невероятное путешествие на высокой ноте - отправиться в круиз по Карибскому морю со своими близкими, впитать туманный воздух и наслаждаться открытыми водами. Карибский круиз должен стать обязательным в вашем маршруте в Майами.

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Фото превью: jazztour.ru

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