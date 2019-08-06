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Ирина Гусакова

Отпуск в Колумбии: роковые ошибки, которые можно избежать

3:06
Туризм » Путешествия

Известная как страна, где царствуют наркотики и преступность, Колумбия упорно трудилась в течение последнего десятилетия, чтобы избавиться от плохой репутации. В наши дни эклектичные города Колумбии, древние археологические памятники и красочные ландшафты делают страну главным туристическим направлением. Тем не менее существуют нюансы, которые стоит учитывать, планируя отпуск в Колумбии.

Отпуск в Колумбии: роковые ошибки, которые можно избежать
Фото: commons.wikimedia.org by Michal Klajban, CC BY-SA 4.0

В Колумбии не везде безопасно

Не хочется пугать туристов, решивших провести отпуск в Колумбии, безусловно, не следует прятаться в стенах отеля, можно свободно передвигаться, выходя из зоны комфорта и посещая необычные места и знакомясь с разными людьми, но стоит иметь в виду, что есть в Колумбии места, куда туристам ходить не стоит. В наши дни насилие со стороны картелей редко встречается в городах, но туристам, например, лучше не забредать на территорию вдоль колумбийско-перуанской границы. Перед поездкой ознакомьтесь с тем, какие регионы следует пропустить.

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Не забудьте взять русско-испанский разговорник

Если вы знаете испанский, то вам будет проще ориентироваться в Колумбии, но если вы не учили этот язык, то не забудьте взять разговорник, он поможет вам взаимодействовать с местными жителями, которые редко разговаривают даже на английском.

Погода в Колумбии

Колумбия является четвертой по величине страной в Южной Америке, стоит учитывать ее размеры, поскольку это влияет и на разнообразие погодных условий. Если вы останавливаетесь на Карибском побережье, то достаточно захватить летнюю одежду и шлепанцы. Тем не менее климат имеет тенденцию меняться в зависимости от высоты, поэтому если вы планируете провести время в Боготе — 2600 метров над уровнем моря, то лучше взять с собой пальто и свитер, поскольку ночи будут холодными. В то время как на разных высотах характерны разные погодные условия, температура в целом не сильно колеблется. Просто имейте в виду, что страна имеет влажные и сухие сезоны.

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Не разговаривайте с местными жителями о Пабло Эскобаре

Многие из нас смотрели сериал "Нарко" о жизни известного наркобарона Колумбии, но вот в чем дело: в Колумбии Эскобар не в почете, о нем не любят говорить, поскольку считается, что он привел страну в упадок. Однако многие туристы, отправляясь в Колумбию, мечтают попасть в бывшее поместье наркобарона, которое превратили в тематический парк развлечений. Наслаждайтесь забавой, но не затевайте разговоры о Эскобаре и картелях с местными.

Не оставляйте телефон без присмотра

Карманники и воры бродят по улицам Колумбии, ожидая, когда туристы случайно оставят свои ценности лежать без дела. Сотовый телефон — особенно популярный товар среди воришек. Особенно воровство развито в таких городах, как Медельин и Картахена.

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Уточнения

Колу́мбия официальное название — Респу́блика Колу́мбия, — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге — с Эквадором и Перу, на западе — с Панамой.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы богота колумбия
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