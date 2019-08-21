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Автор Ирина Гусакова

Каких ошибок можно избежать, отправляясь на Сицилию

Путешествия » Туризм print

Итальянский остров Сицилия — прекрасное место, где можно насладиться природой, руинами, оставшимися от древнегреческой цивилизации, потрясающими соборами и восхитительными уличными рынками. Здесь вы можете побывать в очаровательных барочных городках, цепляющихся за склоны холмов, в тихих бухтах с прозрачной голубой водой или бурной столице острова — Палермо. Но есть ошибки, которые нередко допускают отправляющиеся на остров туристы. Следует помнить, что Сицилия это не место, где можно притвориться глупцом и это сойдет вам с рук.

Страховка арендованной машины.

На Сицилии можно обойтись и без взятой в прокат машины. Здесь имеется развитая сеть автобусных маршрутов и поездов. Но если вы хотите объехать весь остров, побывать в маленьких городках или труднодоступных местах, то потребуется арендовать машину. Позаботьтесь о максимально возможной страховке. Многие на Сицилии ездят довольно "агрессивно", почти каждая машина на острове имеет царапины, вмятины или потертости. Шансы на то, что арендованная вами машина приобретет несколько новых "шрамов", очень велики, и страховка вам, несомненно, пригодится.

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Одеваться нужно со вкусом.

На Сицилии любят одеваться красиво и эффектно. Здесь мужчины даже для того, чтобы просто прогуляться вечером, могут надевать рубашки с накрахмаленными воротниками, начищенные до блеска туфли и шляпы. Если вы не хотите выглядеть туристическим посмешищем и получить пренебрежительное к себе отношение, забудьте про свои модные "рваные" джинсы и старые выцветшие футболки. Женщинам следует выбирать платья средней длины и в целом не очень вызывающую одежду. Здесь ценится сдержанный стиль, и если вы продемонстрируете его, то найдете остров очень гостеприимным.

Все медикаменты и косметические принадлежности лучше везти с собой.

Большинство аптек на Сицилии, даже в таких городах, как Палермо и Катания, предлагают чрезвычайно ограниченный выбор. Поэтому не стоит рассчитывать, что вам удастся найти в них обезболивающие или противоаллергенные средства, которые могут вам понадобиться. Даже солнцезащитный крем и шампунь, к которым вы привыкли, лучше привезти с собой.

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Учитывайте погоду.

Сицилия — это остров посреди Средиземного моря, и на сторонний взгляд, а особенно после изучения фотографий, может показаться, что это царство жаркого солнца. Но будет ошибкой взять с собой только шорты и футболки. Днем вы, конечно же, будете ходить только в такой одежде, но поздним вечером и ночью, особенно в горах, вам может понадобиться что-то более теплое. Возьмите хотя бы один джемпер, плотную куртку и не забудьте про теплые носки.

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Фото превью: escapemgz.com

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