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Автор Ирина Гусакова

Самые распространенные виды мошенничества в Индии

Путешествия » Туризм print

Индия является одним из самых красивых и необычных мест, какие только есть на нашей планете. Совершенно иная культура, древние традиции, невероятный набор красок, запахов и звуков, который предлагает эта страна, неустанно привлекает к себе миллионы туристов со всего мира. И естественно, что сами туристы привлекают внимание множества различных мошенников и обманщиков, пытающихся выманить их деньги. О некоторых из самых распространенных способов обмана туристов в Индии и пойдет речь ниже.


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Сломанный счетчик в такси.

Вообще сесть в такси в Индии - приключение уже само по себе. Нарваться на обманщика-таксиста здесь чрезвычайно просто. Такси без счетчиков нелегальны в Индии, поэтому ни в коем случае не садитесь в машину, где нет счетчика. Таксисты часто любят говорить, что у них сломан счетчик, и называют фиксированную сумму, которая таинственным образом возрастает, стоит вам прибыть на место назначения. В других случаях таксист может установить высокий тариф, и счетчик будет увеличивать стоимость поездки неподобающе быстро. Если вы замечаете что-нибудь подобное, то лучше вежливо попросить водителя остановиться, выйти из машины и найти другое такси.

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Фальшивая SIM-карта.

Сэкономить на телефонных разговорах во время путешествия всегда можно, если купить местную SIM-карту. В Индии сделать это официально весьма непросто, так как для этого потребуется заполнить множество бумаг, предъявить паспорта и фотографии. Но все же лучше потратить немного времени и сил и купить официальную SIM-карту. Можно избежать всех указанных затруднений и купить карту у уличного продавца. Но обычно это означает, что вы заплатите за карту, которая не будет работать, и вам придется начинать все сначала. В некоторых случаях мошенники еще и просят положить на карту достаточно крупную сумму денег, без которых она якобы не будет работать.

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Несуществующий отель.

Достаточно распространенный обман заключается в том, что водитель сообщает вам, что указанного вами отеля не существует, что он закрылся или все дороги, ведущие к нему, закрыты. Потом вам пообещают отвезти в другое место за некоторое вознаграждение (чаще всего это какое-нибудь принадлежащее самому таксисту или его семье место). Чаще всего это происходит, если использовать заранее оплаченные поездки на такси, купленные в аэропорту. В таких случаях таксисты любят требовать дополнительные деньги. Для того, чтобы избежать таких неприятностей, лучше всего организовывать поездку от аэропорта напрямую через отель.

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Обман с поддельными купюрами.

В незнакомой стране всегда легко запутаться с местными наличными деньгами. Зная это, местные мошенники пользуются доверчивостью и ненаблюдательностью туристов. Когда вы пытаетесь расплатиться банкнотой, обычно крупной, вам могут неожиданно заявить, что она поддельная. При этом когда банкноту будут возвращать вам, ее могут подменить на действительно поддельную или меньшую по достоинству. Поэтому всегда следите за своими купюрами, когда расплачиваетесь за такси, в лавке или с уличным торговцем. Особенно если речь идет о банкноте большой ценности.

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Фото превью: Пикабу

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