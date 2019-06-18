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Ирина Гусакова

Как разводят туристов в Тайланде

Самые распространенные виды мошенничества в Таиланде
4:06
Туризм » Регионы » Азия

Мошенники, к сожалению, имеются в любой стране. Таиланд, будучи страной экзотической, имеет много в себе непонятного россиянину. Некоторые местные нюансы могут быть незнакомы приезжему — "фарангу", что позволяет злоумышленникам с легкостью обманывать незадачливых туристов.

Самые распространенные виды мошенничества в Таиланде
Фото: commons.wikimedia.org by AdmiralHood, CC BY-SA 4.0

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Обман с закрытым храмом

Один из самых распространенных обманов в Таиланде, а особенно в Бангкоке — сообщение путешественникам, что некое знаменитое место, чаще всего храм, которое они хотят посетить, неожиданно оказывается закрытым. Почти сразу же появляются некие личности, которые вступают в разговор и объясняют, что, вообще-то, сегодня какой-то очередной местный праздник, поэтому храм закрыт. Потом они рассказывают, что поблизости есть другой храм, не хуже и говорят, что могут доставить туда. Несмотря на то, что они действительно привезут вас в другой храм, по пути они непременно заставят вас посетить какую-нибудь лавку, где вам предложат втридорога различные безделушки. Мошенники, конечно же, получают свои деньги от всего купленного в этой лавке. Спасение от этого вида мошенничества очень простое — точно знать время работы храмов. Вдобавок ко всему знайте, что если кто-нибудь предлагает вам дневной тур с гидом на тук-туке всего за сто бат — это гарантированно мошенники.

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Обман с магазином драгоценностей

Вы можете встретить местных жителей, утверждающих, что они знают лавку драгоценностей, где как раз сегодня невероятная распродажа. Некоторые схемы достаточно сложные и предполагают даже наличие туристических автобусов, которые доставят вас в такой магазинчик. Туристам затем предлагают невероятную скидку на драгоценные камни. Среди туристов может оказаться даже подставной человек европейской внешности, который придет в восторг и скажет, что на родине он продаст эти камни вдвое дороже. Это иногда так убеждает людей, что они тратят тысячи долларов на драгоценные камни, которые на самом деле оказываются стеклом.

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Обман со скутерами и гидроциклами

Достаточно часто, когда турист берет в аренду скутер или гидроцикл, по возвращении ему говорят, что он причинил серьезные повреждения и должен выплатить большую сумму. Если турист отказывается сделать это, ему начинают угрожать полицией. Иногда может даже появиться кто-нибудь, одетый в похожую форму (впрочем, это действительно может оказаться полицейский). Подобная практика распространена на Пхукете вплоть до того, что некоторые интернет-сайты даже рекомендуют вообще не брать там в аренду гидроциклы. Чтобы избежать мошенников, можно попросить обслугу отеля указать достойное доверия место, где можно арендовать скутер или гидроцикл, сфотографировать его со всех сторон или сделать видеозапись и отправить ее по электронной почте или выложить в соцсети, отмечая тем самым дату. И никогда и нигде не оставляйте паспорт в залог, как бы вас ни убеждали, что таковы правила.

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Сломанный счетчик такси

В Бангкоке таксисты по закону обязаны использовать счетчики. Если вы сели в такси, а счетчик не включен и водитель отказывается включать его под любым предлогом, просто выйдите из машины. Обычно водитель говорит, что счетчик сломан, и называет определенную стоимость проезда, которая будет намного выше, чем показал бы таксометр. Также можно скачать приложение Grab — аналог Uber. Приложение также поможет вам оценить, сколько в действительности должна стоить ваша поездка. Это будет особенно полезно в таких местах, как Пхукет, где почти нет официальных такси.

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Уточнения

Таила́нд официальное название — Короле́вство Таила́нд, — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Ложь — сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы таиланд мошенники полиция россии‎
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