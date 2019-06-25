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Автор Ирина Гусакова

Как спланировать сафари в Африку

Путешествия print

Африка по-прежнему остается наименее изученным, таинственным и манящим континентом, обещающим множество приключений, удивительных переживаний и невероятных видов. На этом континенте все еще живет немало поразительных животных, и африканское сафари остается для многих мечтой, которую они несут через всю свою жизнь. Такое сафари очень дорого стоит и требует тщательного планирования. Будет чрезвычайно обидно, если путешествие через половину земного шара будет испорчено какой-нибудь мелочью или не будет соответствовать ожиданиям. Организовать африканское сафари непросто, ведь нужно уделить внимание огромному количеству деталей.


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Прежде всего, следует решить, в какую страну вы поедете, и внимательно изучить все обстоятельства. Выясните, какие меры принимаются для защиты живой природы, нет ли у страны внутренних политических или внешних конфликтов. Узнайте о конкретных компаниях, организующих сафари, и что входит в путешествие, обещают ли они возможность увидеть диких животных, сфотографироваться с ними, прикоснуться к ним. Последние моменты обязаны насторожить, так как речь может идти о незаконной охоте. Следует также выяснить, используются ли во время сафари какие-либо жестокие методы загона животных, нанимает ли компания местных жителей и какое отношение к ней у защитников живой природы. Нужно знать, не принесут ли отданные вами за сафари деньги вреда.

Выберите, что именно вы хотите увидеть. Будучи вторым по величине континентом, Африка предлагает множество возможностей для путешественника. На ее территории находится 54 страны, ей принадлежат несколько островов и невероятное разнообразие экосистем, каждая с собственным набором растений и животных. В Южной Африке более развита туристическая инфраструктура, и здесь легче встретить животных из числа Большой африканской пятерки. Здесь имеются резервации, расположенные в свободных от малярии зонах, относительно стабильные политически, где говорят на английском. В Кении и Танзании больше дикой природы, более поражающие воображение виды и здесь проходят пути миграции животных. А на Мадагаскаре обитают обожаемые всеми лемуры.

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Но изучая страны для сафари, следует рассмотреть не только дикую природу и животных, обитающих там. Учитывайте безопасность страны, ее язык, инфраструктуру и политическую обстановку. Посмотрите местные новости, прочтите свежие посты на форумах, поговорите с теми, кто бывал в этих странах. Но помните, что в Африке все меняется очень быстро. Так, до 1980-х Зимбабве было одним из самых популярных мест для сафари, но в период с 1983 по 1987 год в стране шла настоящая резня, вызванная политическими причинами. Но в последние несколько лет страна стала привлекать все больше туристов по причине поразительных ландшафтов, богатой дикой природы и улучшившейся ситуации с безопасностью.

Выберите лучшее время для путешествия. Чаще всего рекомендуют весну как лучшее время для наблюдения за животными. Весной не так жарко, и это период брачного сезона и рождения детенышей. Летом животные часто прячутся в тени и выходят только для того, чтобы поесть и попить. Зимой относительно холодно, и звери тоже не проявляют особой активности. Единственная выгода от путешествия зимой или летом — чуть меньшие цены.

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Фото превью: Туристический путеводитель

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