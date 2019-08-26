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Автор Ирина Гусакова

Что стоит знать, если вы отправляетесь в Шанхай

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Шанхай обычно описывают как Париж и Нью-Йорк Востока. Этот город имеет статус одного из важнейших китайских метрополисов. Это современный культурный город, в котором проживает невероятное количество людей — 26 миллионов, что вдвое больше, чем суммарное количество жителей тех же Парижа и Нью-Йорка. Шанхай предлагает туристам невероятные переживания, которые невозможно получить ни в одном другом городе мира. Но путешествие в самый большой город Китая требует и определенной подготовки, чтобы не почувствовать себя раздавленным гигантским футуристичным городом, где высокие технологии соседствуют с древними традициями. Итак, какие стоит учесть нюансы, если вы отправляетесь в Шанхай.

Если вы хотите пользоваться в Шанхае сервисами Google, социальными сетями Facebook и Twitter, то перед тем, как отправляться в Китай, вам придется установить VPN. Все упомянутые сервисы и соцсети заблокированы в Китае, что не только создаст проблему в общении, но может и затруднить поиск нужных мест в городе, не говоря уже о картах и многом другом. Конечно же, следует заранее скачать и офлайн-карты Шанхая, но платный VPN все же может пригодиться, если вы захотите иметь доступ к заблокированным в Китае сайтам, соцсетям и приложениям.

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Также найдите и установите приложение-переводчик для своего телефона или планшета. Качество перевода не будет идеальным, но если вы окажетесь в ресторане, где не будет говорящего по-английски персонала, не будет английского текста и картинок в меню, то даже плохой и ломанный машинный перевод позволит вам насладиться вечером. Наличие такого приложения также придаст вам уверенности при посещении местных забегаловок, которые могут выглядеть не очень привлекательно снаружи, но предложат вам великолепную китайскую кухню по низкой цене.

За пределами своего отеля вы можете столкнуться с проблемой плохого соединения с интернетом. Платный Wi-FI достаточно легко найти, но обычно для того, чтобы войти в сеть, вам потребуется местный телефон. В том, что касается бесплатного Wi-Fi, многие люди не доверяют таким сетям, так как те требуют вводить персональные данные.

Не пейте воду из-под крана. Несмотря на все уверения в том, что вода в Шанхае безопасна, лучше все же не рисковать. В конце концов, эта вода не стерилизуется, а экологическая обстановка в городе далеко не самая лучшая и велики шансы содержания металлов в воде.

Всегда имейте при себе наличные деньги. Шанхай — это большой современный город, огромный финансовый центр, но наличка остается здесь в повсеместном ходу. Многие места, особенно маленькие лавочки, кафе или забегаловки, не принимают банковские карты.

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В Шанхае обычно не дают чаевых. Здесь нет такой традиции, и никто не будет ждать их от вас. Но если вы все же захотите поблагодарить обслуживающий персонал или таксиста — им, несомненно, будет очень приятно. Единственным исключением могут быть дорогие рестораны, где подобие чаевых обычно включено в счет.

Берите с собой паспорт, когда покупаете билет на поезд. Шанхай временами может быть очень бюрократичным. Без паспорта вам не продадут билет.

Всегда носите с собой свою туалетную бумагу. Даже в заведениях западного стиля вы можете столкнуться с неприятным явлением отсутствия в туалете бумаги.

В этом городе очень дешевые такси. Вы будет поражены, как мало берут за поездку лицензированные таксисты в Шанхае. Только помните, что почти никто из них не говорит по-английски, заранее имейте адрес по-китайски на бумаге или в телефоне. И под адресом здесь обычно подразумевается ближайший к месту назначения перекресток.

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Фото превью: lafmacun.net

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