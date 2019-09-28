Причины, почему вы должны отправиться в тибетский тур

Провести некоторое время в Тибете — это опыт, который вы не найдете нигде в мире. Тибет славится своими буддийскими практиками, которые являются частью тибетской культуры. Для тибетцев их буддийская вера может быть найдена во всем, что они делают, от восхода до заката, во всех аспектах их жизни.

Сам регион также очень уникален по своей географии и топографии. Путешествие по Тибету — это уникальное приключение, где возможно восхождение на самые высокие горы на Земле, посещение изолированных буддийских монастырей и непосредственное знакомство с этой уникальной культурой.

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Полюбуйтесь уникальная топографией Тибета

Тибет состоит из семи отдельных префектур, из которых только одна является настоящей префектурой, а остальные шесть — просто городами уровня префектуры. Подразделения префектуры — Лхаса, Шигадзе, Чамдо, Ньингчи, Шаньнань, Нагчу и Нгари — единственная фактическая префектура.

Лхаса — это территория, заполненная горами и одним из крупнейших озер в регионе, озером Намцо. Чамдо является третьим по величине городом в Тибете после Лхасы и Шигадзе. На востоке лежит Ньингчи, еще один горный район Тибета, с одними из лучших альпийских пейзажей в мире, хотя большая часть суши находится на возвышениях ниже, чем остальная часть Тибета.

Затем к югу от Лхасы лежит Шаньнань, граничащий с Индией и Бутаном, который простирается от высоких гор до плоских равнин и известный как колыбель тибетской цивилизации. К западу от Лхасы находится префектура Шигадзе, где находится гора Эверест. Этот район является одним из сельскохозяйственных центров Тибета, с огромными просторами ячменных полей.

К северу от Шигадзе находится префектура Нгари, одна из самых обездоленных из всех областей Тибета, простирающаяся до самого севера, к краю китайской провинции Синьцзян, и родина самой священной горы в мире — горы Кайлас. К северу от Лхасы находится префектура Нагчу, одно из наименее населенных мест на плато, заполненное обширными просторами лугов и прерий, и в основном обитаемое тибетскими кочевниками, которые в летние месяцы водят свои стада яков по равнинам.

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Станьте ближе к тибетскому буддизму

Тибет является домом тибетского буддизма и одним из самых набожных буддийских регионов в мире, где религия является такой неотъемлемой частью повседневной жизни тибетского народа, что трудно отличить религиозные практики от культурных традиций.

Тибетская жизнь наполнена ритуалами их буддийской веры, разнообразными обычаями, которые пронизывают их жизнь во всех отношениях. От ритуалов сбора урожая, когда группы тибетских женщин ходят по полям, чтобы благословить урожай до того, как он будет собран.

С другой стороны, земля является такой же частью тибетского народа, как и его религия, и поэтому в тибетском буддизме земля почитается как священная. Экологическое земледелие было частью тибетской жизни на протяжении тысячелетий, прежде чем оно стало популярным на западе, в последние несколько десятилетий.

В Тибете есть огромное количество больших и маленьких монастырей, каждый из которых стоит посетить. Куда бы вы ни пошли, тибетские буддийские монастыри можно найти почти в каждом населенном пункте.

Некоторые из самых популярных мероприятий для экскурсий по Тибету включают посещение некоторых из самых священных мест в мире, в том числе знаменитого храма Джоканг и горы Кайлас.

Фото превью: fregataero.ru