Лучшие места для посещения во Вьетнаме. Сапа. Ханой

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Азия

Если вы планируете индивидуальную поездку во Вьетнам или сравниваете варианты группового тура, важно знать основы того, что можно сделать и увидеть.

Сапа

Город Сапа является туристическим центром северо-западного Вьетнама. Это прекрасное место для использования в качестве домашней базы при изучении захватывающей природы и живой культуры в регионе.

Долина Муонг Хоа

Одной из наиболее заметных особенностей долины Муонг Хоа являются ярко-зеленые, желтые и коричневые рисовые поля, которые располагаются вдоль склонов. Эти террасные поля являются впечатляющим зрелищем и находятся в ведении некоторых деревень этнических меньшинств Вьетнама. Местные жители в Муонг Хоа очень дружелюбны, можно увидеть, как женщины красят, шьют и вышивают традиционную одежду.

Водопады

В Сапе и ее окрестностях можно найти несколько водопадов. Хотя плавать в большинстве из них не рекомендуется, на них стоит посмотреть.

Рынок любви

Традиционно на рынке любви в Сапе собирались народы хмонг и дао с целью подбора пары. Он больше не используется, с целью найти любовь, но это все еще замечательное культурное зрелище. Каждый субботний вечер жители разных областей:

собираются вместе,

играют на традиционных инструментах, ​​

поют традиционные песни.

Хотя он часто рассчитан на туристов и может показаться не таким аутентичным, как раньше, его все же стоит посетить.

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Ханой

Ханой, который часто называют культурной столицей Вьетнама, нельзя пропустить.

Водный кукольный театр

Ханой — лучшее место в мире, чтобы засвидетельствовать эту вьетнамскую традицию. Художественная форма проистекает из кукольных спектаклей, которые происходили, когда люди стояли по пояс на затопленных рисовых полях. В модернизированной версии куклы передвигаются на сцене у воды и рассказывают вьетнамские народные сказки и легенды, кукловоды остаются вне поля зрения. Представления сопровождаются живой музыкой и вокалом, чтобы создать чрезвычайно захватывающее и уникальное шоу. Это обязательно нужно увидеть в Ханое.

Озеро Хоан Кием

Озеро Хоан Кием, или Озеро Восстановленного Меча, служит оазисом в центре шумного города. Это идеальное место для прогулок.

Вы можете легко провести все утро в этом районе:

пытаясь разглядеть гигантскую мягкую черепаху,

поесть в одном из многочисленных окружающих кафе,

посетить храм Нгок Сон, расположенный посреди озера.

Храмы

Храмы являются одними из самых живописных и интересных достопримечательностей во Вьетнаме. Вы можете ощутить их красоту и получить более глубокое понимание истории и культуры любого региона.

Главные храмы для посещения в Ханое:

Храм Литературы,

Храм Бах Ма (самый старый в городе),

Храм Куан Тхань,

Пагода Чан Куок,

Храм Нгок Сон.

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