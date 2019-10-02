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Арина Панфилова

Лучшие места для посещения во Вьетнаме. Сапа. Ханой

1:36
Туризм » Регионы » Азия

 

Лучшие места для посещения во Вьетнаме. Сапа. Ханой. Лучшие места для посещения во Вьетнаме. Сапа. Ханой.

Если вы планируете индивидуальную поездку во Вьетнам или сравниваете варианты группового тура, важно знать основы того, что можно сделать и увидеть.

Сапа

Город Сапа является туристическим центром северо-западного Вьетнама. Это прекрасное место для использования в качестве домашней базы при изучении захватывающей природы и живой культуры в регионе.

Долина Муонг Хоа

Одной из наиболее заметных особенностей долины Муонг Хоа являются ярко-зеленые, желтые и коричневые рисовые поля, которые располагаются вдоль склонов. Эти террасные поля являются впечатляющим зрелищем и находятся в ведении некоторых деревень этнических меньшинств Вьетнама. Местные жители в Муонг Хоа очень дружелюбны, можно увидеть, как женщины красят, шьют и вышивают традиционную одежду.

Водопады

В Сапе и ее окрестностях можно найти несколько водопадов. Хотя плавать в большинстве из них не рекомендуется, на них стоит посмотреть.

Рынок любви

Традиционно на рынке любви в Сапе собирались народы хмонг и дао с целью подбора пары. Он больше не используется, с целью найти любовь, но это все еще замечательное культурное зрелище. Каждый субботний вечер жители разных областей:

  • собираются вместе,
  • играют на традиционных инструментах, ​​
  • поют традиционные песни.

Хотя он часто рассчитан на туристов и может показаться не таким аутентичным, как раньше, его все же стоит посетить.

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Лучшие места для посещения во Вьетнаме. Сапа. Ханой. Лучшие места для посещения во Вьетнаме. Сапа. Ханой.

Ханой

Ханой, который часто называют культурной столицей Вьетнама, нельзя пропустить.

Водный кукольный театр

Ханой — лучшее место в мире, чтобы засвидетельствовать эту вьетнамскую традицию. Художественная форма проистекает из кукольных спектаклей, которые происходили, когда люди стояли по пояс на затопленных рисовых полях. В модернизированной версии куклы передвигаются на сцене у воды и рассказывают вьетнамские народные сказки и легенды, кукловоды остаются вне поля зрения. Представления сопровождаются живой музыкой и вокалом, чтобы создать чрезвычайно захватывающее и уникальное шоу. Это обязательно нужно увидеть в Ханое.

Озеро Хоан Кием

Озеро Хоан Кием, или Озеро Восстановленного Меча, служит оазисом в центре шумного города. Это идеальное место для прогулок.

Вы можете легко провести все утро в этом районе:

  • пытаясь разглядеть гигантскую мягкую черепаху,
  • поесть в одном из многочисленных окружающих кафе,
  • посетить храм Нгок Сон, расположенный посреди озера.

Храмы

Храмы являются одними из самых живописных и интересных достопримечательностей во Вьетнаме. Вы можете ощутить их красоту и получить более глубокое понимание истории и культуры любого региона.

Главные храмы для посещения в Ханое:

  • Храм Литературы,
  • Храм Бах Ма (самый старый в городе),
  • Храм Куан Тхань,
  • Пагода Чан Куок,
  • Храм Нгок Сон.

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Автор Арина Панфилова
Арина Панфилова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру по туристической тематике
Темы азия киев театр ханой туризм вьетнам религия культура путешествия
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