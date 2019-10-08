Лучшие места для посещения во Вьетнаме. Бухта Халонг. Нинь Бинь. Фогня-Кебанг

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Азия

Вьетнам — это потрясающая страна, где каждый путешественник найдет интересные для себя места в соответствии с бюджетом и опытом. Вот список нескольких привлекательных мест.

Бухта Халонг

Пожалуй, самый популярный способ насладиться этой культовой бухтой — это однодневные или многодневные круизы. Оплата инклюзивной поездки на лодке — это один из лучших способов гарантировать вам лучшее из бухты Халонг.

Естественные объекты

Залив Халонг окружен множеством островов и образований. Помимо изумительного вида знаменитых островков, здесь есть множество пляжей, пещер и мест для прогулок. Пляж Сой-Сим-Бич с белым песком и изумрудной водой — одно из лучших мест для отдыха.

Пещера Ханх,

Темная и Светлая пещера,

Хо Донг Тянь — удивительные пещеры, по которым можно бродить и кататься на байдарках.

Прогуляйтесь по острову Кат Ба или к вершине острова Титов, чтобы полюбоваться замечательными пейзажами и панорамными видами.

Бай-Ту-Лог-Бей

Если вы хотите насладиться пейзажем залива Халонг без толпы, то Бай-Ту-Лог-Бей является достойной альтернативой. Это также отличный вариант, если вы уже изучили залив Халонг и хотите увидеть еще больше.

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Нинь Бинь

После иногда трудного подъема по каменной лестнице драконьей горы, вы будете вознаграждены захватывающим панорамным видом на Нинь Бинь. Вершина горы увенчана каменной статуей дракона и пагодой, которые добавляют атмосферу, когда вы смотрите на окружающие известняковые скалы и рисовые поля.

Транг Ан

После того, как вы увидели захватывающую природу Нин Бинь сверху, убедитесь, что насладились ее красотами снизу. Прокатитесь на деревянной лодке по воде в Транг Ан. Спокойная прогулка на лодке приведет вас к ярко-зеленым рисовым полям и водным пещерам, образованным известняковыми карстами.

Храмы

Некоторые из самых популярных храмов для посещения в Нинь Бинь включают:

Хоа Лу,

пагода Бич Донг,

пагода Бай Динь,

собор Фат Дием.

Собор Фат Дием является, пожалуй, самым уникальным из всех, благодаря сочетанию традиционной вьетнамской и колониальной французской архитектуры.

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Национальный парк Фонгня-Кебанг

Национальный парк может похвастаться редкой дикой природой и великолепными пещерами, в том числе самой большой пещерой в мире.

Дикая жизнь

Лангуры (очаровательный вид обезьян),

олени-мунтжаки с ветвистыми рогами,

гималайские медведи относятся к числу исчезающих видов, обитающих в национальном парке.

Большая часть джунглей остается густой и закрытой для общественности, но если вы хотите разыскать млекопитающих, птиц и рептилий, которые здесь обитают, для вас открыты некоторые тропы.

Пещеры

Парк предлагает все виды пещер, которые вы можете исследовать - от тех, через которые вы можете неспешно пройти по искусственным тропам, до пещер, которые требуют многодневных экскурсий с гидом. Пещера Сон-Дун является крупнейшей в мире и сюда можно попасть только пару раз в год.

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