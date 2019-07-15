Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Арина Панфилова

Города Саудовской Аравии, которые стоит посетить

0:49
Туризм

Туризм в Саудовской Аравии очень новое явление! Первые туристы приехали на международное мероприятие Формулы Е, которое происходило с 13 по 15 декабря 2018 года, а следующая партия туристов приехала в середине января 2019 года на итальянский Суперкубок.

Города Саудовской Аравии, которые стоит посетить

Путешествие по Саудовской Аравии

Туризм начался только недавно, и, учитывая большие размеры страны, может быть сложно решить, какую часть страны исследовать, когда время ограничено. Также не хватает информации о местах для посещения, о том, чем можно заняться, и о том, как путешествовать по Саудовской Аравии.

Поэтому мы поможем выделить города, которые необходимо посетить в Саудовской Аравии.

Читайте также: Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить

Аль-Ула

Все знают и говорят о Петре в Иордании как о столице набатейского царства. Однако немногие знают, что второй по величине столицей является Мадаин Салих, который расположен в северной части Саудовской Аравии. Это около 700 км от Петры. Это также первый объект наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии.

Учитывая, что город Аль-Ула был столицей королевства лигианитов и нескольких других цивилизаций, есть много исторических мест, которые стоит посетить, кроме величественного Мадейна Салеха:

  • Мадайн Салех,
  • Джабал Икмах (это также известно как открытая библиотека),
  • Старый город Аль-Ула,
  • Слон Рок,
  • Королевство Дедан (также известный как Гробница Льва),
  • Гостевой дом Шейх Халед Аль Харби.

Несмотря на то, что многие исторические объекты закрыты, для раскопок и дальнейших исследований, город стоит посетить из-за уникального ландшафта скальных образований и мягкого песка, который создает ощущение, что вы находитесь на Марсе.

Табук

Табук расположен в северной части Саудовской Аравии и всего в 100 км от границы с Иорданией. Места для посещения в основном за пределами города. Можно исследовать на небольшом автомобиле.

Читайте также: Потайные места Санкт-Петербурга

Умлудж

Умлудж находится примерно в 500 км к югу от Табука и в 300 км к юго-западу от Аль-Улы. В этом районе есть несколько действующих вулканов. Город был эвакуирован на 2 месяца в 2014 году из-за ожидаемого взрыва. Многие из вулканов извергались миллионы лет назад, и эти вулканические материалы создают прекрасные черные песчаные дюны, которые обязательно нужно посетить!

Побережье Умлудж популярно среди любителей дайвинга и снорклинга. Это место, где должен стартовать проект "Красное море".

Джидда

В Джидде, возможно, не так много мест для посещения, но особенной и уникальной является социальная жизнь и культура. Это плавильный котел многих культур и слоев общества. В течение многих лет миллионы людей приезжают со всего мира, чтобы совершить паломничество в Мекку, и многие из них остаются в стране.

Вот основные места, которые можно увидеть в Джидде:

  • Аль-Балад - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который также является старым городом Джидды, где вы все еще можете увидеть старые сооружения и тонко вырезанные деревянные балконы, известные как Рошан.
  • Фонтан короля Фахда - самый высокий фонтан в мире. Фонтан начинает работать перед закатом и действует до полуночи, в некоторые дни он может не работать по причинам технического обслуживания.
  • Набережная Джидды отлично подходит для пробежек, прогулок или просто для наблюдения за людьми.
  • Знак Джидды.
  • Частные пляжи находятся вдоль береговой линии района Обхур.

Читайте также: Пять развлечений в Шотландии

Эр-Рияд

Эр-Рияд - столица Саудовской Аравии — шумный город. И это город, который никогда не спит.

Ниже перечислены места, которые обязательно нужно посетить в Эр-Рияде:

  • Масмак Форт,
  • Дворец Мурабба,
  • Подвесной мост,
  • Красные песчаные дюны,
  • Край света.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Арина Панфилова
Арина Панфилова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру по туристической тематике
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы туризм туристы дайвинг путешествия паломничество саудовская аравия
Новости
Кинолог: собаки могут распознать своего хозяина даже среди двух близнецов
Жители Нижнего Новгорода боятся сову, нападающую на людей
Сербское предприятие опровергло данные об отправке боеприпасов на Украину
Армия России наступает на фронтах, уничтожено более 600 боевиков ВСУ
WWF: Взрывы на "Северных потоках" привели к экологической катастрофе
Российский боец снял, как его отряд спас подорвавшуюся на мине женщину 
Пострадавшие при нападении на брянские сёла получат по 500 тысяч рублей
В Оренбургской области запретили проводить митинги против роста тарифов ЖКХ
Генерал Шандор: российская тактика оказалась смертельной для ВСУ в ходе СВО на Украине
Осудивший СВО актёр Дмитрий Назаров отказался давать деньги на дроны для ВСУ
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
В Оренбургской области запретили проводить митинги против роста тарифов ЖКХ
Генерал Шандор: российская тактика оказалась смертельной для ВСУ в ходе СВО на Украине
Осудивший СВО актёр Дмитрий Назаров отказался давать деньги на дроны для ВСУ
Врач Сурненкова: если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, это может быть признаком депрессии
Глава правящей партии Грузии о введении закона об иноагентах: Говорят, что это не "Форд", а "Москвич"
В Совете при президенте РФ предложили проводить в российских вузах выпускной экзамен по русскому языку
Технологии спасения: создаются первые искусственные органы человека
Офтальмолог Азнаурян развеял мифы о близорукости
РИА Новости: в Москве убит один из создателей "Спутника V"
Корреспондент Sky News: ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников