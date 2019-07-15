Туризм в Саудовской Аравии очень новое явление! Первые туристы приехали на международное мероприятие Формулы Е, которое происходило с 13 по 15 декабря 2018 года, а следующая партия туристов приехала в середине января 2019 года на итальянский Суперкубок.
Туризм начался только недавно, и, учитывая большие размеры страны, может быть сложно решить, какую часть страны исследовать, когда время ограничено. Также не хватает информации о местах для посещения, о том, чем можно заняться, и о том, как путешествовать по Саудовской Аравии.
Поэтому мы поможем выделить города, которые необходимо посетить в Саудовской Аравии.
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Все знают и говорят о Петре в Иордании как о столице набатейского царства. Однако немногие знают, что второй по величине столицей является Мадаин Салих, который расположен в северной части Саудовской Аравии. Это около 700 км от Петры. Это также первый объект наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии.
Учитывая, что город Аль-Ула был столицей королевства лигианитов и нескольких других цивилизаций, есть много исторических мест, которые стоит посетить, кроме величественного Мадейна Салеха.
Несмотря на то, что многие исторические объекты закрыты, для раскопок и дальнейших исследований, город стоит посетить из-за уникального ландшафта скальных образований и мягкого песка, который создает ощущение, что вы находитесь на Марсе.
Табук расположен в северной части Саудовской Аравии и всего в 100 км от границы с Иорданией. Места для посещения в основном за пределами города. Можно исследовать на небольшом автомобиле.
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Умлудж находится примерно в 500 км к югу от Табука и в 300 км к юго-западу от Аль-Улы. В этом районе есть несколько действующих вулканов. Город был эвакуирован на 2 месяца в 2014 году из-за ожидаемого взрыва. Многие из вулканов извергались миллионы лет назад, и эти вулканические материалы создают прекрасные черные песчаные дюны, которые обязательно нужно посетить!
Побережье Умлудж популярно среди любителей дайвинга и снорклинга. Это место, где должен стартовать проект "Красное море".
В Джидде, возможно, не так много мест для посещения, но особенной и уникальной является социальная жизнь и культура. Это плавильный котел многих культур и слоев общества. В течение многих лет миллионы людей приезжают со всего мира, чтобы совершить паломничество в Мекку, и многие из них остаются в стране.
Вот основные места, которые можно увидеть в Джидде
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Эр-Рияд — столица Саудовской Аравии — шумный город. И это город, который никогда не спит.
Ниже перечислены места, которые обязательно нужно посетить в Эр-Рияде:
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