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Арина Панфилова

Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить

1:46
Туризм » Регионы » Южная Америка

Перу — одна из самых потрясающе красивых стран мира с богатым наследием и теплыми людьми. Она имеет широкий спектр климатических условий, ландшафтов и обычаев, что делает ее таким привлекательным местом для путешествий людей со всего мира. Там есть большие снежные горы, засушливые пустыни и густые джунгли, которые обеспечивают восхитительные условия для любой деятельности.

Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить

Достопримечательностей в этом уголке Латинской Америки так много, что составить маршрут путешествия совсем непросто. Собрали наиболее интересные места Перу.

Анды

Скорее всего, вы знаете, что Перу является домом для некоторых из самых высоких гор в мире. Анды простираются от верха до низа Южной Америки и проходят с севера на юг от Перу. Эти крутые вершины покрыты большими ледниками и здесь находится исток реки Амазонки. Если вы едете в Перу, вы должны запланировать хотя бы один день для похода среди этих больших вершин.

Город Куско - прекрасное место, окруженное этими знаковыми горами. Его стоит посетить из-за сочетания культур. Первоначально Куско был поселением инков, которое было завоевано испанцами и позже колонизировано. Город необычайно интересен, так как вы можете увидеть колониальную архитектуру, возведенную на фундаменте, построенном инками.

В нескольких минутах езды от города вы увидите десятки руин, оставленных инками. Прямо над городом находится Саксайуаман. Сегодня вы все еще можете увидеть стены, построенные в 13 веке из граненых камней, которые по размеру больше, чем автомобили.

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Мачу-Пикчу

Вы не сможете полностью оценить Перу, если не посетите Мачу-Пикчу. Это потребует поездки в несколько часов от Куско, но оно того стоит. Чтобы добраться до Мачу-Пикчу, вам нужно пройти через Священную долину. Вы можете сесть на автобус или такси из Куско в город под названием Ольянтайтамбо. Оттуда вы сядете на поезд до Агуас Кальентес.

Важно отметить, что вам придется купить билеты в Мачу-Пикчу, прежде чем покинуть Куско. Билеты можно приобрести через Интернет или в офисе Министерства культуры в Куско, который находится недалеко от центра города. Когда вы покупаете билеты, вам необходимо определить, какие объекты вы хотели бы видеть.

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Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить. Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить.

Амазонка

Когда большинство людей думают о Перу, они, вероятно, думают:

  • об Андах,
  • ламах,
  • древних руинах.

Тем не менее, большая часть Перу покрыта тропическим лесом Амазонки. Город Икитос расположен в джунглях и до него можно добраться только на лодке или самолете. Вокруг города по джунглям расположено несколько отдаленных амазонских домиков и укрытий на деревьях, которые дают туристам возможность увидеть настоящие джунгли.

Имейте в виду, что это не 5-звездочные курорты, но если вы хотите приключений, вам стоит добавить Икитос в свой маршрут. Большинство домиков включают небольшие бунгало, некоторые из которых находятся на деревьях!

Вы сможете путешествовать через джунгли пешком и на лодке, где вы увидите:

  • речных дельфинов,
  • обезьян,
  • ленивцев,
  • попугаев и многое другое.

Вы можете наслаждаться прогулками в джунглях, устроить охоту на пиранью и познакомиться с местными жителями, которые живут в этом районе.

В общем, это невероятная страна, в которой есть на что посмотреть и чем заняться. В дополнение к этим местам для посещения в Перу, вы также можете увидеть всемирно известные линии Наска, озеро Титикака и многое другое. Если вы планируете увидеть какое-либо из этих прекрасных мест, вам обязательно нужно отправиться в путешествие, которое вы запомните на всю оставшуюся жизнь.

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Автор Арина Панфилова
Арина Панфилова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру по туристической тематике
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы перу туризм путешествия
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