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Автор Елена Орлова

Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить

Путешествия print

Перу — одна из самых потрясающе красивых стран мира с богатым наследием и теплыми людьми. Она имеет широкий спектр климатических условий, ландшафтов и обычаев, что делает ее таким привлекательным местом для путешествий людей со всего мира. Там есть большие снежные горы, засушливые пустыни и густые джунгли, которые обеспечивают восхитительные условия для любой деятельности. Достопримечательностей в этом уголке Латинской Америки так много, что составить маршрут путешествия совсем непросто. Собрали наиболее интересные места Перу. 


Перу. 5 Интересных Фактов

Анды

Скорее всего, вы знаете, что Перу является домом для некоторых из самых высоких гор в мире. Анды простираются от верха до низа Южной Америки и проходят с севера на юг от Перу. Эти крутые вершины покрыты большими ледниками и здесь находится исток реки Амазонки. Если вы едете в Перу, вы должны запланировать хотя бы один день для похода среди этих больших вершин.

Город Куско — прекрасное место, окруженное этими знаковыми горами. Его стоит посетить из-за сочетания культур. Первоначально Куско был поселением инков, которое было завоевано испанцами и позже колонизировано. Город необычайно интересен, так как вы можете увидеть колониальную архитектуру, возведенную на фундаменте, построенном инками.

В нескольких минутах езды от города вы увидите десятки руин, оставленных инками. Прямо над городом находится Саксайуаман. Сегодня вы все еще можете увидеть стены, построенные в 13 веке из граненых камней, которые по размеру больше, чем автомобили.

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Мачу-Пикчу

Вы не сможете полностью оценить Перу, если не посетите Мачу-Пикчу. Это потребует поездки в несколько часов от Куско, но оно того стоит. Чтобы добраться до Мачу-Пикчу, вам нужно пройти через Священную долину. Вы можете сесть на автобус или такси из Куско в город под названием Ольянтайтамбо. Оттуда вы сядете на поезд до Агуас Кальентес.

Важно отметить, что вам придется купить билеты в Мачу-Пикчу, прежде чем покинуть Куско. Билеты можно приобрести через Интернет или в офисе Министерства культуры в Куско, который находится недалеко от центра города. Когда вы покупаете билеты, вам необходимо определить, какие объекты вы хотели бы видеть.

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Амазонка

Когда большинство людей думают о Перу, они, вероятно, думают об Андах, ламах и древних руинах. Тем не менее, большая часть Перу покрыта тропическим лесом Амазонки. Город Икитос расположен в джунглях и до него можно добраться только на лодке или самолете. Вокруг города по джунглям расположено несколько отдаленных амазонских домиков и укрытий на деревьях, которые дают туристам возможность увидеть настоящие джунгли.

Имейте в виду, что это не 5-звездочные курорты, но если вы хотите приключений, вам стоит добавить Икитос в свой маршрут. Большинство домиков включают небольшие бунгало, некоторые из которых находятся на деревьях! Вы сможете путешествовать через джунгли пешком и на лодке, где вы увидите речных дельфинов, обезьян, ленивцев, попугаев и многое другое. Вы можете наслаждаться прогулками в джунглях, устроить охоту на пиранью и познакомиться с местными жителями, которые живут в этом районе.

В общем, это невероятная страна, в которой есть на что посмотреть и чем заняться. В дополнение к этим местам для посещения в Перу, вы также можете увидеть всемирно известные линии Наска, озеро Титикака и многое другое. Если вы планируете увидеть какое-либо из этих прекрасных мест, вам обязательно нужно отправиться в путешествие, которое вы запомните на всю оставшуюся жизнь.

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Фото превью: Salik.biz

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Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить
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