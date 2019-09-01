Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Орлова

Дайвинг и пешие походы: чем заняться на Бали

Туризм » Путешествия

Если вы планируете свой отпуск на Бали, и думаете о том, чем можно заняться, и как провести время с максимальной пользой, вот список некоторых интересных способов времяпрепровождения.

Дайвинг и пешие походы: чем заняться на Бали

1. Как испытать на Бали "Ешь, молись и люби"?

Если вы смотрели фильм, вы можете увидеть, как главный герой погружается в местную культуру и получает уникальный опыт. Забронируйте виллу вокруг рисовой террасы-поля в Убуде. Посетите лес обезьян в Убуде, пещеры Гоа Гаджах и рынок традиционного искусства Убуда, как это сделала Джулия Робертс в фильме. В фильме вы также можете увидеть горы Агунг и Батур.

2. Может ли не пловец заниматься различными водными видами спорта на Бали?

Да, морские прогулки, катание на водных лыжах и сплав по реке — это некоторые из видов водного отдыха, которые не требуют какого-либо предварительного опыта в плавании или дайвинге.

3. Что лучше всего делать на Бали с детьми?

Вы можете отвезти своих детей в сафари и морской парк Бали, который является одним из самых посещаемых тематических парков на острове.

Читайте также: Путешествие в одиночестве: как сохранить позитив

4. Где я могу заняться морской прогулкой на Бали? Сколько это будет стоить?

Санур на Бали предоставляет вам несколько самых замечательных мест, где вы можете прогуляться по дну океана и насладиться красочной морской жизнью. Это идеальное занятие как для детей, так и для взрослых. Предварительный опыт плавания или дайвинга не требуется. Возрастное ограничение: 9-70 лет. Вы можете легко забронировать морские прогулки на Бали онлайн или связаться с агентом на месте.

  • Цена морской прогулки (только погружение): 2413 индийских рупий
  • Цена морской прогулки (с подводной фотографией): 3900 индийских рупий
  • Цена морской прогулки (с подводным видео): 4400 индийских рупий

Цены могут варьироваться в зависимости от услуг, предоставляемых различными операторами.

5. Можно ли заниматься каякингом и греблей на каноэ на Бали? Где можно это сделать?

Да, вы можете заняться каякингом и греблей на каноэ на Бали. Амед, восточное побережье Бали, славится своей живописной красотой и каякингом. В этом регионе Бали есть много туроператоров, которые предоставляют туры на каяках и каноэ. Река Аюнг — это еще одно место, где вы можете покататься на байдарках и каноэ.

Читайте также: Шесть красивых и диких мест для наблюдения за небом

6. Можно ли заниматься верховой ездой на Бали? Где можно это сделать?

Да, конные туры на Бали популярны среди туристов. Верховая езда — один из лучших способов насладиться очаровательными видами балийских пейзажей. Многие конные туры организованы на рисовых полях Убуда, на пляжах Чангу и в лесах Карангсари. Вы можете заказать конный тур через различных операторов онлайн.

7. Можно ли совершить прогулку по хребту Кампухан на Бали?

Да, безусловно. Это одна из лучших достопримечательностей Убуда, Бали, где вы можете насладиться бодрящими прогулками на природе среди густых лесов и рисовых полей в сопровождении прекрасных пейзажей гор. Эта прогулка займет около двух часов. Лучшее время для начала — рано утром (около 6-7 часов утра), когда солнце не слишком сильное.

8. Можно ли заняться рафтингом на Бали? Это безопасно?

Да, конечно. Помимо прогулок по пляжу и морской воды, реки на Бали предоставляют отличную возможность для рафтинга. Наслаждайтесь водными порогами на реках Мелангит, Телага Вая и Аюнг, чтобы получить дозу адреналина. Сплав по реке на Бали абсолютно безопасен, если вы работаете с надежным оператором и ​​имеете все необходимое защитное снаряжение.

Читайте также: Российские круизы: ликбез от эксперта

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Елена Орлова
Елена Орлова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы цены бали туризм дайвинг индонезия путешествия
Новости
Певица Земфира анонсировала сольный концерт в Дубае
The American Conservative: захват Крыма со стороны Украины не соответствует интересам США
В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: один человек погиб, трое под завалами
Живов: На наступление российской армии Украина может ответить атакой по Белгороду
Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой покинуть Россию
Замглавы МИД РФ Грушко: Швеция и Финляндия превращаются в "прифронтовые страны"
Политолог Кортунов: Макрон мог изменить своё отношение к РФ из-за давления Запада
Арестович заявил, что Запад готовится к нападению ВСУ на Крым
Путин о санкциях Запада: Кто-то думал, что у нас сразу всё рухнет и развалится
Скоро россияне получат возможность пользоваться ставропольскими компьютерами вместо иностранной электроники
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Последние материалы
Политолог Кортунов: Макрон мог изменить своё отношение к РФ из-за давления Запада
Арестович заявил, что Запад готовится к нападению ВСУ на Крым
Путин о санкциях Запада: Кто-то думал, что у нас сразу всё рухнет и развалится
Скоро россияне получат возможность пользоваться ставропольскими компьютерами вместо иностранной электроники
Геронтолог Москалёв: схема "8 на 16" с частыми промежутками тормозит старение
Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина
Генерал Гурулёв призвал уничтожить президента Украины Зеленского
Политолог: визит Зеленского в Брюссель не сможет изменить ход СВО
Минобороны: Попытки Киева активизировать действия авиации ВСУ закончились потерей МиГ-29 и Су-25
Ходаковский предсказал скорые "роды" на СВО: Концентрация сил довольно внушительная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников