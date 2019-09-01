Чем заняться на Бали - часто задаваемые вопросы путешественников

Если вы планируете свой отпуск на Бали, и думаете о том, чем можно заняться, и как провести время с максимальной пользой, вот список некоторых интересных способов времяпрепровождения.

1. Как испытать на Бали "Ешь, молись и люби"?

Если вы смотрели фильм, вы можете увидеть, как главный герой погружается в местную культуру и получает уникальный опыт. Забронируйте виллу вокруг рисовой террасы-поля в Убуде. Посетите лес обезьян в Убуде, пещеры Гоа Гаджах и рынок традиционного искусства Убуда, как это сделала Джулия Робертс в фильме. В фильме вы также можете увидеть горы Агунг и Батур.

2. Может ли не пловец заниматься различными водными видами спорта на Бали?

Да, морские прогулки, катание на водных лыжах и сплав по реке — это некоторые из видов водного отдыха, которые не требуют какого-либо предварительного опыта в плавании или дайвинге.

3. Что лучше всего делать на Бали с детьми?

Вы можете отвезти своих детей в сафари и морской парк Бали, который является одним из самых посещаемых тематических парков на острове.

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4. Где я могу заняться морской прогулкой на Бали? Сколько это будет стоить?

Санур на Бали предоставляет вам несколько самых замечательных мест, где вы можете прогуляться по дну океана и насладиться красочной морской жизнью. Это идеальное занятие как для детей, так и для взрослых. Предварительный опыт плавания или дайвинга не требуется. Возрастное ограничение: 9-70 лет. Вы можете легко забронировать морские прогулки на Бали онлайн или связаться с агентом на месте.

Цена морской прогулки (только погружение): 2413 индийских рупий

Цена морской прогулки (с подводной фотографией): 3900 индийских рупий

Цена морской прогулки (с подводным видео): 4400 индийских рупий

Цены могут варьироваться в зависимости от услуг, предоставляемых различными операторами.

5. Можно ли заниматься каякингом и греблей на каноэ на Бали? Где можно это сделать?

Да, вы можете заняться каякингом и греблей на каноэ на Бали. Амед, восточное побережье Бали, славится своей живописной красотой и каякингом. В этом регионе Бали есть много туроператоров, которые предоставляют туры на каяках и каноэ. Река Аюнг — это еще одно место, где вы можете покататься на байдарках и каноэ.

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6. Можно ли заниматься верховой ездой на Бали? Где можно это сделать?

Да, конные туры на Бали популярны среди туристов. Верховая езда — один из лучших способов насладиться очаровательными видами балийских пейзажей. Многие конные туры организованы на рисовых полях Убуда, на пляжах Чангу и в лесах Карангсари. Вы можете заказать конный тур через различных операторов онлайн.

7. Можно ли совершить прогулку по хребту Кампухан на Бали?

Да, безусловно. Это одна из лучших достопримечательностей Убуда, Бали, где вы можете насладиться бодрящими прогулками на природе среди густых лесов и рисовых полей в сопровождении прекрасных пейзажей гор. Эта прогулка займет около двух часов. Лучшее время для начала — рано утром (около 6-7 часов утра), когда солнце не слишком сильное.

8. Можно ли заняться рафтингом на Бали? Это безопасно?

Да, конечно. Помимо прогулок по пляжу и морской воды, реки на Бали предоставляют отличную возможность для рафтинга. Наслаждайтесь водными порогами на реках Мелангит, Телага Вая и Аюнг, чтобы получить дозу адреналина. Сплав по реке на Бали абсолютно безопасен, если вы работаете с надежным оператором и ​​имеете все необходимое защитное снаряжение.

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Фото превью: traveltriangle.com