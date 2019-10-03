Путешествие с подростками: как спасти семейный отдых

Нелегко путешествовать со своими детьми, особенно с подростками, когда они хотят, чтобы с ними обращались как со взрослыми, но они не могут перестать вести себя как 9-летние. Давайте рассмотрим различные идеи, как вы можете сохранить свой семейный отпуск и лишить его драматических событий.

Составление маршрута

Перед любым планом отдыха, составление маршрута необходимо. Зная общую стоимость поездки, время, потенциальные мероприятия и места для посещения; запланированный общий график всего отпуска дает вам время и пространство для жизни в данный момент. После того, как вы все записали, у вас будет на сто вопросов меньше, и вы сможете сосредоточиться на том, чтобы приятно провести время со своей семьей.

Вовлеките своих подростков в ваше планирование

Относитесь к своим подросткам как к взрослым, и это даст им чувство ответственности. Что бы вы ни планировали, обязательно спросите мнение ваших подростков. Учитывая, что когда вы вовлекаете своих подростков в планирование, убедитесь, что вы высказываете их мнение, даже если они не правы, скажите им, почему их предложение неосуществимо, а если их мнение правильное, тогда дайте им положительный отзыв и оцените их.

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Не забудьте про Wi-Fi

Куда бы вы ни отправились на отдых, будь то лес в Бразилии или остров в Юго-Восточной Азии, всем нужен Wi-Fi. Не забудьте взять портативное устройство Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи с интернетом. Поэтому, если ваши дети заскучают, у них будет интернет, на который можно положиться, а вы можете продолжать получать удовольствие от своих дел. Еще одно преимущество наличия интернета в любое время состоит в том, что всякий раз, когда вам может понадобиться забронировать автомобиль, заказать еду или проверить свой банковский счет, вы можете использовать интернет тут же, а не полагаться на Wi-Fi в отеле.

Отправьте подростков на самостоятельную прогулку

Дайте своим подросткам возможность побывать в одиночестве и самостоятельно осмотреть места. Даже если они не просят, попросите их выйти и повеселиться. Этим вы даете им возможность быть независимыми, уверенными в себе и ответственными за себя. И в основном подростки любят исследовать места самостоятельно, без того, чтобы их родители постоянно заставляли их следовать за ними и оставаться рядом. Но, несмотря на их пожелания, вы как родитель не можете перестать беспокоиться об их безопасности. В таком случае вы можете использовать приложение для родительского контроля. С помощью приложения вы можете получить доступ к мобильному телефону вашего подростка и легко отслеживать его местонахождение через свой мобильный телефон или ноутбук.

Не забывайте сами отдыхать

Иногда в кругу семьи вы слишком переживаете и забываете наслаждаться отдыхом. Вы уехали из дома, чтобы путешествовать и наслаждаться выходными днями. Так что максимально используйте это время. Если вы будете счастливы и беззаботны, ваши подростки будут наблюдать за вами и тоже наслаждаться отпуском.

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Фото превью: r.mtdata.ru