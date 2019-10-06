Пляжи рядом с Мадридом, которые добавляют очарование красоте города!

Мадрид - прекрасный город в Испании, который привлекает внимание каждого путешественника. Элегантные здания, недавно ухоженные сады и богатая коллекция произведений искусства. Мадрид не имеет выхода к морю, и поэтому здесь нет пляжей. Тем не менее, на реке Мансанарес недалеко от Мадрида достаточно песчаных пляжей и мест для отдыха. Люди, которые хотят провести день на пляже, могут спуститься к реке. Некоторые пляжи предлагают занятия водными видами спорта, плавание, парусный спорт и многое другое.

А если ничто не может заменить вам морскую воду, то всего за 3,5 часа вы доберетесь до морских пляжей. Вот список лучших пляжей рядом с Мадридом, которые вы должны посетить, отдыхая там.

Плайя де Лангре

Этот пляж идеально подходит для всех тех, кто любит заниматься серфингом. Еще одна причина для посещения этого пляжа в том, что это уединенное и очень спокойное место. К пляжу ведет крутая лестница, которая также представляет собой легкий, короткий путь.

Сантандер Бэй Бич

Это еще один очень пляж, который находится близко к Плайя де Лангре. Он известен как очень многолюдное и веселое место. Люди часто приходят сюда, чтобы насладиться хорошей местной едой, заняться спортом, например, волейболом, позагорать, поплавать или просто расслабиться.

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Плайя де Болония

Это один из лучших пляжей в районе Мадрида, но вам понадобиться паром или частный самолет, чтобы добраться до этого пляжа. Здесь проживает местное племя, и это место привлекло внимание совсем недавно. Люди, которые могут позволить себе паром или частные самолеты, обычно приезжают сюда, чтобы избежать городского безумия и приятно провести время на рыбалке с семьей или друзьями. На пляже также есть римские руины, которые можно исследовать. Вы также можете попробовать свои силы в кайт-серфинге на этом пляже, так как ветер здесь очень сильный.

Пляж Ла Конча

Это один из лучших пляжей, ближайших к Мадриду. На пляже есть все - от вкусной еды и напитков до водных видов спорта и даже мест, где можно полежать или позагорать! Есть также несколько искусственных платформ в море, которые используются для дайвинга и подводного плавания. Остров Санта-Клара находится очень близко к пляжу и является обязательным посещением для всех тех, кто любит искусство или архитектуру.

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Кап де Креус

Это один из лучших пляжей под Мадридом, который предлагает отличную возможность изучить несколько пешеходных маршрутов. Если вы любите гулять и исследовать пещеры, скальные образования и другие подобные места, то вы должны посетить этот пляж. Также это природный заповедник.

Альберче Бич

Пляж Альберче - один из уникальных пляжей около Мадрида, привлекающий каждый день сотни людей. Говорят, что в этом месте самые благоприятные водные течения для купания, водных видов спорта, таких как дайвинг, серфинг и даже рыбалка. Вы можете легко арендовать лодку для парусного спорта и весело провести день посреди моря.

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Фото превью: rutvet.ru