Остров Нуса Пенида: руководство для незабываемого отпуска

Если вы думаете, что Бали — это самое интересное и популярное место для посещения, вы можете ошибаться. Всего в нескольких милях от Бали находится остров Нуса Пенида, который является не чем иным, как скрытым сокровищем. Остров необычайно красив и предлагает уникальные впечатления, которых у вас наверняка никогда не было. От пляжей и скал до родников и водопадов — здесь столько всего, что вы можете исследовать все эти места часами.

Фото: pixabay.com

Лучшее время для посещения острова Нуса Пенида

Хотя остров можно посетить в любое время года, лучшее время для посещения острова — с мая по сентябрь. В это время погода сухая, и остров легко исследовать. Тем не менее, погода на пляже хорошая в любое время года.

Как перемещаться по острову

Самый распространенный транспорт для перемещения по острову — это скутер. Но езда на скутере может быть сложной из-за неровных и каменистых дорог.

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Подводное плавание в Кристал Бэй

Кристал Бэй — одно из самых живописных мест в Нуса Пенида, которое вы не можете позволить себе пропустить. Воды бухты достаточно чисты, чтобы заниматься подводным плаванием с трубкой и полюбоваться прекрасной морской жизнью.

Пляж Келингкинг

Это один из лучших пляжей на всем острове. С пляжа открывается потрясающий вид на скалы. Кроме того, это самое живописное место на острове.

Окунитесь в Биллабонг

Это место расположено на пляже Брокен, в самом красивом месте, между черными вулканическими породами. Помимо естественной обстановки, зеленые воды лагуны вас просто зачаруют. Добавьте это место в свою поездку на остров.

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Отдых на пляже Атух

Это потрясающий пляж Нуса Пенида, с которого открывается захватывающий вид на Индийский океан. Если вы ищете выброс адреналина, поднимитесь на холм.

Водопад Сеганинг

Фото: pixabay.com

Водопад Сеганинг — лучший водопад, который предлагает остров. Он расположен на окраине острова и его посещает мало туристов, что делает его идеальным местом для отдыха.

Ваш тур по острову Нуса Пенида будет неполным, если вы не насладитесь лучшими блюдами, которые предлагает остров. Некоторые из лучших ресторанов — это Penida Colada, Penida Espresso, бар-ресторан Full Moon и многие другие. Они предлагают как западные, так и балийские блюда.

Как добраться до острова Нуса Пенида

Самый простой способ добраться до Нуса Пенида через Бали. Спускайтесь на пляж Санур, арендуйте лодку под названием Юкунг, которая доставит вас на остров примерно за 90 минут. Стоимость посадки на лодке составляет 190 рупий.

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Фото превью: traveltriangle. com