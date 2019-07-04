Как избежать стресса в отпуске

Стресс в отпуске может выявить худшее во всех нас. Один опрос показал, что 44 процента респондентов признались, что теряли самообладание во время поездки, в то время как почти 25 процентов в конечном итоге полностью отменили планы, просто чтобы избежать стресса.
Вот несколько способов контроля стресса во время путешествий.
Приезжайте раньше
Мы все знаем, что аэропорты и дороги забиты в праздничные дни, поэтому бесполезно бороться с неизбежным. Подготовьтесь к этому, выделяя больше времени на каждом этапе поездки. Стремитесь добраться до аэропорта как минимум на час раньше, чем обычно. Воспользуйтесь преимуществами приложений, предлагаемых вашим аэропортом или авиакомпанией - они могут предоставлять вам обновления в режиме реального времени, чтобы вы могли оставаться в курсе статуса своего рейса, даже находясь далеко от аэропорта.
Также не забудьте спланировать задержки, чтобы быть готовыми к худшему случаю. Возьмите с собой дополнительные закуски, смену одежды и что-то для развлечения. Знание того, что вы готовы к любому результату, даст вам душевное спокойствие.
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Максимизируйте свой комфорт
Перед тем как отправиться в путешествие, подумайте, как вы можете максимизировать свой комфорт на время путешествий. Возьмите с собой легкое одеяло, дорожную подушку и беруши для ушей, если вы хотите спать в самолете, загрузите фильмы, подкасты, электронные книги и другие виды развлечений на свой ноутбук, смартфон или планшет (или возьмите с собой любимые книги и журналы). Таким образом, у вас будет чем заняться, даже если ваш самолет задерживается или вы не можете спать во время полета.
Также может быть полезно ознакомиться с простыми методами управления стрессом, такими как дыхательные упражнения или медитация. Знание того, что у вас есть инструменты, чтобы справиться с вызывающими тревогу ситуациями, само по себе является отличным средством для снятия стресса.
Берегите свое тело
Гораздо сложнее справиться со стрессом, если вы не ели в течение 16 часов. Избегайте этой и других нездоровых ловушек, отдавая предпочтение здоровым привычкам в дороге: пейте достаточное количество воды, ешьте сбалансированную пищу (возможно, вы захотите взять полезные перекусы из дома) и попытайтесь найти какую-либо физическую активность - несколько кругов пешком по аэропорту или простая растяжка помогут поддерживать кровоток и снизить стресс.
Также обязательно соблюдайте правила гигиены. Мойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук после прохождения охраны, после использования ванных комнат в аэропортах и на самолетах и дезинфицируйте поверхности в отеле, такие как дверные ручки, пульты от телевизоров и выключатели освещения. Принятие нескольких простых мер предосторожности может помочь вам сохранить здоровье, пока вы находитесь в пути.
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Будьте доброжелательны
Это может быть трудно вспомнить во время стресса, но всегда стоит следовать золотому правилу: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Другими словами, постарайтесь не конфликтовать с медлительными группами путешественников или родителями плачущих детей. Не толкайте других пассажиров во время посадки и высадки на борт самолета, а также помогайте соседям, которые пытаются поднять багаж в верхние отсеки.
Постарайтесь принять общий дух праздников и относиться к окружающим доброжелательно. Оставаясь на стороне бортпроводников, охранников и попутчиков, вы поможете сделать поездку более приятной для всех, включая вас самих.
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