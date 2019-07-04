Как избежать стресса в отпуске

Стресс в отпуске может выявить худшее во всех нас. Один опрос показал, что 44 процента респондентов признались, что теряли самообладание во время поездки, в то время как почти 25 процентов в конечном итоге полностью отменили планы, просто чтобы избежать стресса.



Как избавиться от стресса. Техники управления стрессом

Вот несколько способов контроля стресса во время путешествий.

Приезжайте раньше

Мы все знаем, что аэропорты и дороги забиты в праздничные дни, поэтому бесполезно бороться с неизбежным. Подготовьтесь к этому, выделяя больше времени на каждом этапе поездки. Стремитесь добраться до аэропорта как минимум на час раньше, чем обычно. Воспользуйтесь преимуществами приложений, предлагаемых вашим аэропортом или авиакомпанией - они могут предоставлять вам обновления в режиме реального времени, чтобы вы могли оставаться в курсе статуса своего рейса, даже находясь далеко от аэропорта.

Также не забудьте спланировать задержки, чтобы быть готовыми к худшему случаю. Возьмите с собой дополнительные закуски, смену одежды и что-то для развлечения. Знание того, что вы готовы к любому результату, даст вам душевное спокойствие.

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Максимизируйте свой комфорт

Перед тем как отправиться в путешествие, подумайте, как вы можете максимизировать свой комфорт на время путешествий. Возьмите с собой легкое одеяло, дорожную подушку и беруши для ушей, если вы хотите спать в самолете, загрузите фильмы, подкасты, электронные книги и другие виды развлечений на свой ноутбук, смартфон или планшет (или возьмите с собой любимые книги и журналы). Таким образом, у вас будет чем заняться, даже если ваш самолет задерживается или вы не можете спать во время полета.

Также может быть полезно ознакомиться с простыми методами управления стрессом, такими как дыхательные упражнения или медитация. Знание того, что у вас есть инструменты, чтобы справиться с вызывающими тревогу ситуациями, само по себе является отличным средством для снятия стресса.

Берегите свое тело

Гораздо сложнее справиться со стрессом, если вы не ели в течение 16 часов. Избегайте этой и других нездоровых ловушек, отдавая предпочтение здоровым привычкам в дороге: пейте достаточное количество воды, ешьте сбалансированную пищу (возможно, вы захотите взять полезные перекусы из дома) и попытайтесь найти какую-либо физическую активность - несколько кругов пешком по аэропорту или простая растяжка помогут поддерживать кровоток и снизить стресс.

Также обязательно соблюдайте правила гигиены. Мойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук после прохождения охраны, после использования ванных комнат в аэропортах и ​​на самолетах и ​​дезинфицируйте поверхности в отеле, такие как дверные ручки, пульты от телевизоров и выключатели освещения. Принятие нескольких простых мер предосторожности может помочь вам сохранить здоровье, пока вы находитесь в пути.

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Будьте доброжелательны

Это может быть трудно вспомнить во время стресса, но всегда стоит следовать золотому правилу: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Другими словами, постарайтесь не конфликтовать с медлительными группами путешественников или родителями плачущих детей. Не толкайте других пассажиров во время посадки и высадки на борт самолета, а также помогайте соседям, которые пытаются поднять багаж в верхние отсеки.

Постарайтесь принять общий дух праздников и относиться к окружающим доброжелательно. Оставаясь на стороне бортпроводников, охранников и попутчиков, вы поможете сделать поездку более приятной для всех, включая вас самих.

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