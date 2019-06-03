Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Орлова

Всё, что нужно знать о Бали: часто задаваемые вопросы путешественников

Туризм » Регионы » Азия

Собираетесь в ближайшее время на Бали? Есть сомнения и вопросы? Расслабьтесь! У нас есть ответы для вас. Узнайте всё о Бали перед вашей поездкой в ​​маленький рай на Земле.

Всё, что нужно знать о Бали: часто задаваемые вопросы путешественников

Бали — религиозная страна, которая придаёт большое значение своим обычаям и традициям. Убедитесь, что вы не оскорбляете их во время поездки на Бали.

1. Является ли Бали буддийской страной?

Хотя Бали является многоконфессиональным островом, большинство жителей острова придерживаются балийского индуизма, который представляет собой смесь индийских и местных обычаев и культуры Бали. Мусульманство, христианство и буддизм — это несколько других религиозных меньшинств на острове.

2. Есть ли в аэропорту Бали WiFi?

Да, в международном аэропорту Денпасар Нгура Рай на Бали есть бесплатный Wi-Fi, и к нему легко подключиться. Бесплатный сеанс длится 240 минут.

3. Сколько аэропортов на Бали?

На Бали есть только один аэропорт, т. е. международный аэропорт Денпасар Нгура Рай. Аэропорт имеет два терминала, предназначенных для внутренних и международных рейсов. В аэропорту есть все современные удобства, чтобы обеспечить удобство и комфорт для пассажиров.

Читайте также: Опасности и риски дальних путешествий

4. Какие законы о распитии спиртных напитков, курении и наркотиках существуют на Бали?

Законы о курении: Курение или продажа сигарет и табака в общественных местах, таких как туристические достопримечательности, больницы, храмы и общественный транспорт, строго запрещены. В общественных местах созданы зоны для курения, где курильщики могут свободно курить. Рестораны и бары на Бали имеют свои собственные зоны для курения.

Законы о распитии спиртных напитков: законный возраст употребления алкоголя на Бали — 21 год. Вы не найдете ни одного ресторана, продающего алкоголь из-за мусульманских обычаев.

Законы о наркотиках: законы о наркотиках на Бали очень строгие. Вы будете подвергнуты суровому наказанию, если вас поймают на наркотиках, таких как кокаин, марихуана и героин.

5. На каком языке говорят на Бали?

Индонезийский и балийский являются наиболее распространенными языками на острове. Большинство балийцев говорят на двух языках. Меньше людей свободно владеют английским языком.

Читайте также: Экстремальный туризм: приключения для избранных

6. Какую одежду можно носить на Бали?

На Бали можно носить что угодно, если это никого не оскорбляет. Однако местные жители соблюдают строгие правила относительно посещения храмов на Бали. И мужчины, и женщины должны быть полностью одеты и носить скромную одежду. Наличие саронга или шарфа внутри храма обязательно.

7. Какой курс обмена в Индонезии?

Самый популярный обменный курс в Индонезии — курс доллара США к индонезийской рупии. Национальной валютой Бали является индонезийская рупия.

8. Есть ли на Бали Uber?

Да, Uber доступен на Бали. Но в основном он функционирует в районах Кута и Семиньяк.

Читайте также: Где предпочитают отдыхать россияне

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Елена Орлова
Елена Орлова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы бали азия туризм путешествия
Новости
Подоляк: Украина может освобождать Крым при помощи любых инструментов
Депутат Рады Вениславский назвал Москву законной военной целью Украины
Глава Чечни Кадыров обратился к покойному отцу со словами благодарности
Спикер ВСУ Гуменюк: Россия может нанести "неожиданный удар" на Южном направлении
Политолог Суслов назвал замороженный конфликт самым реалистичным сценарием на Украине
Полковник Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ
Рядом с президентским дворцом в Кабуле прогремел взрыв
NYT: Европа упустила шанс избавиться от влияния США из-за конфликта на Украине
Гоген Солнцев опроверг слухи о его смерти: "Болел ковидом"
Экс-советник Кучмы Соскин предсказал отставку Зеленского после смещения Байдена
Популярное
"МК": певица София Ротару объявила Ирину Аллегрову личным врагом из-за СВО

Украинская певица поддерживала отношения с коллегами в Сети, но недавно удалила из друзей давнюю подругу.

"МК": певица София Ротару объявила Ирину Аллегрову личным врагом из-за СВО
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Знак зодиака 4 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Последние материалы
Политолог Суслов назвал замороженный конфликт самым реалистичным сценарием на Украине
Подготовка солдат ВСУ на Западе не обеспечит Зеленскому победу в наступлении
Всё, что нужно знать о Бали: часто задаваемые вопросы путешественников
Полковник Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ
Рядом с президентским дворцом в Кабуле прогремел взрыв
NYT: Европа упустила шанс избавиться от влияния США из-за конфликта на Украине
Гоген Солнцев опроверг слухи о его смерти: "Болел ковидом"
Экс-советник Кучмы Соскин предсказал отставку Зеленского после смещения Байдена
В украинских соцсетях появились сообщения об отступлении ВСУ на участке Сватово-Кременная
Симоньян: Путин — не сумасшедший и не самоубийца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников