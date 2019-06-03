Всё, что нужно знать о Бали: часто задаваемые вопросы путешественников

Собираетесь в ближайшее время на Бали? Есть сомнения и вопросы? Расслабьтесь! У нас есть ответы для вас. Узнайте всё о Бали перед вашей поездкой в ​​маленький рай на Земле.

Бали — религиозная страна, которая придаёт большое значение своим обычаям и традициям. Убедитесь, что вы не оскорбляете их во время поездки на Бали.

1. Является ли Бали буддийской страной?

Хотя Бали является многоконфессиональным островом, большинство жителей острова придерживаются балийского индуизма, который представляет собой смесь индийских и местных обычаев и культуры Бали. Мусульманство, христианство и буддизм — это несколько других религиозных меньшинств на острове.

2. Есть ли в аэропорту Бали WiFi?

Да, в международном аэропорту Денпасар Нгура Рай на Бали есть бесплатный Wi-Fi, и к нему легко подключиться. Бесплатный сеанс длится 240 минут.

3. Сколько аэропортов на Бали?

На Бали есть только один аэропорт, т. е. международный аэропорт Денпасар Нгура Рай. Аэропорт имеет два терминала, предназначенных для внутренних и международных рейсов. В аэропорту есть все современные удобства, чтобы обеспечить удобство и комфорт для пассажиров.

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4. Какие законы о распитии спиртных напитков, курении и наркотиках существуют на Бали?

Законы о курении: Курение или продажа сигарет и табака в общественных местах, таких как туристические достопримечательности, больницы, храмы и общественный транспорт, строго запрещены. В общественных местах созданы зоны для курения, где курильщики могут свободно курить. Рестораны и бары на Бали имеют свои собственные зоны для курения.

Законы о распитии спиртных напитков: законный возраст употребления алкоголя на Бали — 21 год. Вы не найдете ни одного ресторана, продающего алкоголь из-за мусульманских обычаев.

Законы о наркотиках: законы о наркотиках на Бали очень строгие. Вы будете подвергнуты суровому наказанию, если вас поймают на наркотиках, таких как кокаин, марихуана и героин.

5. На каком языке говорят на Бали?

Индонезийский и балийский являются наиболее распространенными языками на острове. Большинство балийцев говорят на двух языках. Меньше людей свободно владеют английским языком.

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6. Какую одежду можно носить на Бали?

На Бали можно носить что угодно, если это никого не оскорбляет. Однако местные жители соблюдают строгие правила относительно посещения храмов на Бали. И мужчины, и женщины должны быть полностью одеты и носить скромную одежду. Наличие саронга или шарфа внутри храма обязательно.

7. Какой курс обмена в Индонезии?

Самый популярный обменный курс в Индонезии — курс доллара США к индонезийской рупии. Национальной валютой Бали является индонезийская рупия.

8. Есть ли на Бали Uber?

Да, Uber доступен на Бали. Но в основном он функционирует в районах Кута и Семиньяк.

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