6 лучших аквапарков на Бали для веселого дня с семьей

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фонтаны,

водные пушки,

поездки на мини-поезде.

В аквапарке есть различные магазины, предлагающие разнообразные варианты питания.

Время: с 9 утра до 6 вечера.

Аквапарк Splash

Аквапарк Splash на Бали является одним из лучших аквапарков для посещения. Аквапарк площадью 2400 м² вмещает несколько бассейнов и горок, что делает его веселым ​​для всех возрастов. Не забудьте покататься на Giant Racer — горке высотой 90 м, на которой могут кататься до четырех человек. Накатавшись, вы можете насладиться закусками из различных точек питания.

Время: с 9 утра до 5 вечера.

Парк Waterbom

Аквапарк Waterbom известен как один из самых посещаемых аквапарков. Обычно, чтобы добраться до этого парка, вам не нужно сверяться с картой, поскольку он расположен в южной части пляжа Кута. В парке Waterbom есть 17 захватывающих горок и водных игр. В баре у бассейна вы можете насладиться напитками.

Время: с 9 утра до 6 вечера.

Аквапарк Nirmala

Аквапарк Nirmala считается одним из лучших аквапарков на Бали.

Это идеальное место для:

развлечений,

еды,

острых ощущений,

водных прогулок.

Он занимает особое место, когда речь идет об оживленных экспедициях на американских горках для всех типов путешественников. Кроме того, есть много других аттракционов, бассейнов и шезлонгов.

Время: с 8 утра до 6 вечера.

Аквапарк CitraLand

Аквапарк CitraLand считается одним из 10 лучших аквапарков на Бали, который предлагает невероятное путешествие для всех. Отправляйтесь в фантастическое водное приключение с захватывающими горками, катанием на тюбинге и многим другим. В этом аквапарке никогда не бывает скучно.

Время: с 9 утра до 6 вечера, в понедельник закрыт.

Водный парк Taman Segara Madu

Аквапарк Taman Segara Madu — это обычное название для популярных аквапарков на Бали. Здесь есть дюжина водных горок, множество других аттракционов и бассейнов, чтобы занять детей. В аквапарке работают профессиональные спасатели. Изюминкой этого парка является бассейн олимпийской длины.

Время: с 7 утра до 6:30 вечера.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. == Литература == Поспелов Е. М. Географические названия мира: Топонимический словарь (рус.). — 2-е изд. — М.: Русские словари; ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство ACT», 2002. — С. 512. — ISBN 5-93259-014-9. Улиг Г. Бали — остров живых богов (рус.) / Гельмут Улиг; Пер. с нем. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1990. — 264 с. — (Рассказы о странах Востока). — 15 000 экз. — ISBN 5-02-016883-1. (обл.)

Аквапа́рк — развлекательный комплекс, в котором есть водные горки, плавательные бассейны, «ленивые реки» и другие водные развлечения.