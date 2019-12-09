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Автор Елена Орлова

Шесть лучших аквапарков на Бали

Путешествия

Бали, как известно, является одним из идеальных мест для отдыха в Индонезии, который славится своими нетронутыми пляжами, сюрреалистическими заливами и бирюзовыми водами. Тем не менее, этот романтический тропический рай также прекрасно подходит для посещения с семьями, особенно с маленькими детьми. Некоторые из аквапарков мирового класса на Бали предоставляют отличную возможность провести веселый день во время отпуска.

Аквапарк Circus

Знаменитый аквапарк Circus находится в 10 минутах от международного аэропорта Нгурах-Рай. Идеальный аквапарк для семьи, друзей и детей, в котором есть множество развлечений, таких как фонтаны, водные пушки и поездки на мини-поезде. В аквапарке есть различные магазины, предлагающие разнообразные варианты питания.

Время: с 9 утра до 6 вечера.

Аквапарк Splash

Аквапарк Splash на Бали является одним из лучших аквапарков для посещения. Аквапарк площадью 2400 м² вмещает несколько бассейнов и горок, что делает его веселым ​​для всех возрастов. Не забудьте покататься на Giant Racer — горке высотой 90 м, на которой могут кататься до четырех человек. Накатавшись, вы можете насладиться закусками из различных точек питания.

Время: с 9 утра до 5 вечера.

Парк Waterbom

Аквапарк Waterbom известен как один из самых посещаемых аквапарков. Обычно, чтобы добраться до этого парка, вам не нужно сверяться с картой, поскольку он расположен в южной части пляжа Кута. В парке Waterbom есть 17 захватывающих горок и водных игр. В баре у бассейна вы можете насладиться напитками.

Время: с 9 утра до 6 вечера.

Аквапарк Nirmala

Аквапарк Nirmala считается одним из лучших аквапарков на Бали. Это идеальное место для развлечений, еды, острых ощущений и водных прогулок. Он занимает особое место, когда речь идет об оживленных экспедициях на американских горках для всех типов путешественников. Кроме того, есть много других аттракционов, бассейнов и шезлонгов.

Время: с 8 утра до 6 вечера

Аквапарк CitraLand

Аквапарк CitraLand считается одним из 10 лучших аквапарков на Бали, который предлагает невероятное путешествие для всех. Отправляйтесь в фантастическое водное приключение с захватывающими горками, катанием на тюбинге и многим другим. В этом аквапарке никогда не бывает скучно.

Время: с 9 утра до 6 вечера, в понедельник закрыт.

Водный парк Taman Segara Madu

Аквапарк Taman Segara Madu — это обычное название для популярных аквапарков на Бали. Здесь есть дюжина водных горок, множество других аттракционов и бассейнов, чтобы занять детей. В аквапарке работают профессиональные спасатели. Изюминкой этого парка является бассейн олимпийской длины.

Время: с 7 утра до 6:30 вечера.

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