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Арина Панфилова

Многогранная, гостеприимная, колоритная — всё это о ней, о Грузии!

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Туризм » Регионы » Кавказ

Эта гостеприимная страна остаётся одним из наиболее популярных направлений для туризма. К этому располагают отсутствие визы, красивейшая природа, тёплое море, щедрые грузинские застолья. Кроме того, в Грузию можно долететь, доехать на машине, а языкового барьера — нет. Здесь за каждым поворотом можно встретить удивительные вещи.

Многогранная, гостеприимная, колоритная — всё это о ней, о Грузии!

Чем удивляет Тбилиси

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Столица Грузии очень изменилась в последнее время. Ее украшают современные здания из стекла и бетона в сочетании с колоритными тбилисскими дворами. Это два разных мира, которые соприкасаются между собой и остаются хорошими соседями. Поэтому в Тбилиси можно посмотреть мосты из стекла, новые объекты и погрузиться в атмосферу старого города, где в двориках, как в Неаполе, развевается на веревках белье.

Еще во времена Советского Союза столица Грузии была экспериментальной архитектурной площадкой. Поэтому нужно обязательно увидеть здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, где в наши дни разместился Банк Грузии. Архитектор Георгий Чахава, будучи министром дорожного строительства в 1975-м, для себя заказал этот объект, сам его построил, потратив при этом шесть млн. советских рублей.

Знакомство с городом будет неполным без посещения:

  • Сионского собора,
  • храма Анчисхати,
  • крепости Нарикала.

После активного отдыха придадут силы знаменитые серные бани, которые находятся в центре Тбилиси, ценовой сегмент очень разный — от общей бани до VIP-номера.

Почему стоит посетить Грузию. Почему стоит посетить Грузию.

Что посмотреть в Боржоми

Этот город славится своей минеральной водой, а местные жители варят отменное варенье из грецких орехов, которое продают гостям Боржоми.

На этом курорте оздоравливаются не только целебной водой из бювета, но даже горным воздухом во всевозможных парках для взрослых и детей.

Чем интересен Абастумани

Абастумани считается самым красивым историческим горным курортом Грузии.

Небольшой населенный пункт известен:

  • очень чистым воздухом,
  • приятным климатом,
  • безветренной погодой.

На горячих источниках с минеральной водой обустроены бассейны. Имеются и свои серные бани, правда, более скромные, чем в Тбилиси, но здесь бывает мало посетителей.

Что можно увидеть в Кахетии

Кахетия главный производитель вин Грузии. Поэтому здесь популярны винные туры по местным погребкам.

В этом регионе стоит уделить внимание:

  1. городку Сагареджо,
  2. монастырю Бодбе (где хранятся мощи святой равноапостольной Нины).

Обязательно стоит посетить жемчужину Кахетии — городок Сигнахи. После реконструкции он стал похож не на грузинский, а на маленький европейский город.

Почему стоит посетить Грузию. Почему стоит посетить Грузию.

Какие блюда отведать в Грузии

В Грузии готовят вкусно, обильно и от всей души. От широкого ассортимента блюд просто глаза разбегаются. Но самое популярное из них — хинкали, которое держат руками за ножку и откусывают со всех сторон, при этом нужно постараться не капнуть на себя жирный сок.

Если кто-то захочет приготовить хинкали самостоятельно, то без определенного опыта это сделать сложно. Лучше оставить это дело мастерам грузинской кухни.

Грузины — удивительные люди, их гостеприимство не знает границ. Они искренне рады гостям, всегда готовы напоить и накормить их, оставить переночевать и бескорыстно помочь. Если человек хочет заплатить за себя, они чувствуют себя оскорбленными. После застолья в шумной компании начинает казаться, что эта небольшая, но гордая страна создана для счастья.

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Если у туристов возник вопрос, стоит обратиться к людям постарше, так как молодежь на низком уровне знает русский язык, но хорошо говорит на английском.

Несмотря на то, что в Грузии цены подскочили, все равно они ниже, чем в Европе.

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Автор Арина Панфилова
Арина Панфилова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру по туристической тематике
Темы ссср туризм грузия тбилиси путешествия
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