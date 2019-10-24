Почему стоит посетить Грузию

Эта гостеприимная страна остается одним из наиболее популярных направлений для туризма. К этому располагают отсутствие визы, красивейшая природа, теплое море, щедрые грузинские застолья. Кроме того, в Грузию можно долететь, доехать на машине, а языкового барьера — нет. Здесь за каждым поворотом можно встретить удивительные вещи.

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Чем удивляет Тбилиси

Столица Грузии очень изменилась в последнее время. Ее украшают современные здания из стекла и бетона в сочетании с колоритными тбилисскими дворами. Это два разных мира, которые соприкасаются между собой и остаются хорошими соседями. Поэтому в Тбилиси можно посмотреть мосты из стекла, новые объекты и погрузиться в атмосферу старого города, где в двориках, как в Неаполе, развевается на веревках белье.

Фото: pinterest.ru

Еще во времена Советского Союза столица Грузии была экспериментальной архитектурной площадкой. Поэтому нужно обязательно увидеть здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, где в наши дни разместился Банк Грузии. Архитектор Георгий Чахава, будучи министром дорожного строительства в 1975-м, для себя заказал этот объект, сам его построил, потратив при этом шесть млн. советских рублей.

Фото: travelgeorgia.ru СИОНСКИЙ СОБОР

Знакомство с городом будет неполным без посещения Сионского собора, храма Анчисхати и крепости Нарикала.

Фото: ge.igotoworld.com Церковь Анчисхати

Фото: puteshestvovat.com Крепость Нарикала

После активного отдыха придадут силы знаменитые серные бани, которые находятся в центре Тбилиси, ценовой сегмент очень разный — от общей бани до VIP-номера.

Фото: gruziapro.ru

Что посмотреть в Боржоми

Этот город славится своей минеральной водой, а местные жители варят отменное варенье из грецких орехов, которое продают гостям Боржоми.

Фото: kuku.travel

На этом курорте оздоравливаются не только целебной водой из бювета, но даже горным воздухом во всевозможных парках для взрослых и детей.

Чем интересен Абастумани

Фото: mygeotours.com

Абастумани считается самым красивым историческим горным курортом Грузии. Небольшой населенный пункт известен очень чистым воздухом, приятным климатом, безветренной погодой. На горячих источниках с минеральной водой обустроены бассейны. Имеются и свои серные бани, правда, более скромные, чем в Тбилиси, но здесь бывает мало посетителей.

Что можно увидеть в Кахетии

Фото: getyourguide.ru

Кахетия главный производитель вин Грузии. Поэтому здесь популярны винные туры по местным погребкам. В этом регионе стоит уделить внимание городку Сагареджо, монастырю Бодбе, где хранятся мощи святой равноапостольной Нины. Обязательно стоит посетить жемчужину Кахетии — городок Сигнахи. После реконструкции он стал похож не на грузинский, а на маленький европейский город.

Какие блюда отведать в Грузии

Фото: ok.ru

В Грузии готовят вкусно, обильно и от всей души. От широкого ассортимента блюд просто глаза разбегаются. Но самое популярное из них — хинкали, которое держат руками за ножку и откусывают со всех сторон, при этом нужно постараться не капнуть на себя жирный сок.

Если кто-то захочет приготовить хинкали самостоятельно, то без определенного опыта это сделать сложно. Лучше оставить это дело мастерам грузинской кухни.

Грузины — удивительные люди, их гостеприимство не знает границ. Они искренне рады гостям, всегда готовы напоить и накормить их, оставить переночевать и бескорыстно помочь. Если человек хочет заплатить за себя, они чувствуют себя оскорбленными. После застолья в шумной компании начинает казаться, что эта небольшая, но гордая страна создана для счастья.

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Если у туристов возник вопрос, стоит обратиться к людям постарше, так как молодежь на низком уровне знает русский язык, но хорошо говорит на английском.

Несмотря на то, что в Грузии цены подскочили, все равно они ниже, чем в Европе.

Фото превью: vpoisketurov.ru