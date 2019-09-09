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Мария Иванова

"Старый парк" или территория мира на Юге России

Туризм » Путешествия

Юг России — территория райская, там тебе и горы, и пляжи, и леса…О городе Геленджике, наверное, знают почти все россияне, это яркий, шумный и молодежный курорт. А вот под бочком у Геленджика есть поселок Кабардинка, тихое и живописное место. Сюда то мы и заглянем, вернее — в "Старый парк" поселка Кабардинка.

Фото: stariypark.ru

Что крутого в этом месте? А то, что парк — территория мировая, он поделен на части, каждая из них представляет какую-то культуру. Например, восточная территория вобрала в себя элементы исламских традиционных мечетей, индийских храмов и гробниц, персидских построек. Дом Востока — воплощение всего перечисленного. Рядом с ним установлен удивительный фонтан из скульптур слонов, атмосфера поистине волшебная и восточная.

Фото: stariypark.ru

Вторая локация — павильон античности. Это храм Зевса, самого Зевса, построено здание, конечно, по всем канонам эпохи, а парапеты ступеней стали пристанищем скульптур Афродиты и Галатеи. Здесь и богиня победы Ника, она обнимает каждого входящего, располагаясь над дубовой дверью. Есть в павильоне и Гомер, его представили в духе первого автора, который осудил войну и воспевал ее же.

Фото:horoshiy-otzyv.ru

Какие-то несколько минут пешей прогулки, и мы в Японии. Главное место — синтоистская часовня. Дело в том, что синтоизм — это основная религия Японии, традиционная, ее смысл в поклонении природным явлениям. Все, что есть вокруг нас — в той или иной степени живое. Каждый предмет обладает своим духом, это ками, божество. Множество святилищ посвящены какому-то ками, а в "Старом парке" часовню построили в честь Эбиса, он считается богом счастья и удачи, труда, а еще он стал покровителем торговли и ремесел, он же хранит здоровье детей.

Фото: gelnedelya.ru

Пожалуй, самое зрелищное местечко для любителей воды и зелени — Акведук. Но это не просто какой-то там водопад в бассейне, это стратегически важное сооружение, его строили римляне, водоносный акведук кормит весь парк. Идея парка такова — здесь все живут в гармонии, помогая друг другу.

Фото: stariypark.ru

В общем, говорить можно еще много, там же есть театр в античном стиле, территория Средневековья, православная часовня и египетская пирамида. Безумно красиво и настолько же интересно!

Создатель всего этого великолепия — Александр Алексеев. Мужчина говорит о деревьях и кустарниках так, будто они его слышат и все понимают. Он боролся за каждое растение на территории парка, строил здания таким образом, чтобы ни одно дерево не пострадало.

Например, заборы обходят деревья, в одном месте вообще есть отверстие для ствола. Картинную галерею в парке тоже строили так, чтобы не задеть деревья, специальные откосы, обрезанное крыльцо и удобное для дерева расположение балкона.

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Автор Мария Иванова
Мария Иванова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы туризм россия путешествия краснодарский край
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