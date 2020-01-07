Причины, по которым стоит собирать деньги на путешествия

В системе ценностей многих россиян путешествия стоят на последнем месте. Причина кроется не в нехватке денег, а в стремлении тратить сбережения на сугубо меркантильные интересы: дорогие шубы, ювелирные изделия, новую мебель, бытовую технику. Такие соотечественники не видят необходимости провести отпуск вдали от дома. Возможно, кого-то из них удастся убедить, что личное знакомство с миром — это лучший вариант траты финансовых средств.

Возможность расширить кругозор

По сведениям "Левада-центра", лишь для 10 процентов россиян тур за границу является приоритетным направлением. Эти люди на правильном пути, потому что те, кто часто путешествует, обладают многими знаниями. Только после поездки по Прибалтике перестаешь путать названия столиц этих трех государств. Лишь на Святой земле в Израиле и Палестине можно прикоснуться к следам Иисуса Христа, прочувствовать на себе библейские сюжеты. И уже никогда не сотрется из памяти история затерянного города инков Мачу-Пикчу, если удалось лично посетить его. Тот, кто вдохнул воздух Монмартра, окунулся в атмосферу Парижа, никогда не забудет особенности столицы Франции.

Путешественники — это люди с широким кругозором и хорошей эрудицией, в отличие от тех, кто курсирует по маршруту "дом — работа". Прочесть о достопримечательностях и увидеть их собственными глазами — это совсем разные вещи. Любители путешествий избавляются от чужих стереотипов о разных уголках мира.

Нет ничего дороже впечатлений

Даже самая дорогая шубка не согреет в трескучий мороз так, как захватывающие впечатления, полученные в поездке. О чем может вспомнить гражданин, потративший свою жизнь на евроремонты, оплату ипотеки, приобретение престижных вещей? Когда человек делает вложения в свои впечатления и эмоции, он вкладывается в себя, а не в бытовые дела, которые выливаются в серые будни. Только путешествие дает возможность сбежать от банальностей повседневной жизни, поэтому на них стоит тратить сбережения.

Ключ к терпимости и пониманию

Если черпать представления о мире только из телевизионных передач, то можно с легкостью поверить штампам о ленивых греках, англичанах-снобах, о "загнивающем Западе". Все эти стереотипы развенчивает поездка в другую страну. Она дает возможность познакомиться с новыми людьми, узнать, как и чем они живут, прикоснуться к их культуре и традициям. Расширяя свое мировоззрение, человек перестает быть ограниченным и становится более терпимым к другим. Путешествие помогает понять, что все люди разные, но, несмотря на это, похожи в главном, и это замечательно.

Смена обстановки дает возможность развеяться

Ради душевного комфорта порой необходимо выбраться из замкнутого круга "дом — работа" и поменять обстановку. Иначе человек страдает от невроза, депрессии, меланхолии, бессонницы. Увлекательные маршруты, интересные встречи, неожиданные события — отличный способ отвлечься от повседневных забот, научиться справляться с переменой обстоятельств и возможность накопить энергию.

Путешествие — не такое дорогое удовольствие, как кажется

Наиболее распространенная причина отказа от путешествий — очень дорого. Этот аргумент довольно часто выдвигают те, кто в состоянии купить дорогое колье, домашний кинотеатр или оплатить спа-салон.

Вот и получается по данным ВЦИОМ, что за последние два-три года никуда не выезжали из родных пенатов 69 процентов наших соотечественников. Причем, лишь у 24 процентов действительно нет денег на билеты в любое направление. Поэтому, прежде, чем сетовать на баснословную стоимость путешествия, стоит провести осмотр зимнего гардероба, вдруг там найдется сумма на поездку в Рим.

Фото превью: elitestudent.ru