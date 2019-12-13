Где отдохнуть в Крыму: пляжи, лечебные курорты и достопримечательности

После возвращения Крыма в состав России, популярность курортов полуострова растет с каждым годом среди россиян. Этому способствуют богатая природа, обилие достопримечательностей, ласковое море. Чтобы выбрать подходящее место для отдыха, нужно начать с определения цели.

Цель — загорать и плавать

Любители песочной поверхности смогут хорошо отдохнуть на Золотом пляже в районе Феодосии. Он считается одним из лучших пляжей полуострова из-за чистой прозрачной воды и удобного спуска. В восточной части Крыма есть еще один достойный пляж — в Тихой бухте около Коктебеля.

Галечными пляжами славится южный берег Крыма. Самые красивые и чистые пляжи находятся в Массандре, Нижнем Кастрополе, Форосе, а также Золотой и Серебряный в районе Балаклавы.

Цель — уединение

Самые безлюдные пляжи сосредоточены на восточном и западном побережьях Крыма. Самый лучший уединенный пляж спрятался между поселками Рыбачье и Малореченское. Сложный спуск к морю сделал этот пляж пустынным. Любителей тишины и покоя катер из Балаклавы доставит на безлюдный пляж "Затерянный мир".

Туристы, приехавшие в Крым на машине, могут отлично отдохнуть на пляже "Майами" в Оленевке возле знаменитого мыса Тарханкут, где снимали множество кинофильмов. Без автомобиля сюда сложно попасть, поэтому пляж безлюдный. А еще в Оленевке самые лучшие закаты Крыма, так как поселок является западной точкой полуострова.

Цель — оздоровиться

Для этой цели идеально подходит та же Евпатория. Город известен своими целебными источниками, грязями и минводами. В его окрестностях расположены лечебные озера-лиманы.

Близ Керчи есть свои уникальные лечебные средства — соленое розовое озеро в Опукском природном заповеднике и соленое озеро Чокрак с целебными грязями и сероводородными источниками.

Много пансионатов и санаториев в Ялте и ее окрестностях. Алупка еще в начале 19 века стала здравницей. А в Судаке можно подлечиться без всяких процедур, просто посещая пляжи с целебным кварцевым песком.

Цель — дискотеки и концерты

Если хочется веселиться по полной программе, то стоит выбрать Ялту, Алушту, Евпаторию, Коктебель или Судак. В эти курортные города постоянно приезжают с концертами звезды эстрады, порой проводятся музыкальные фестивали, и, конечно же, работают дискотеки.

Цель — отдохнуть с детьми

Евпатория остается главной детской здравницей. Здесь прекрасная 12-километровая пляжная песчаная полоса, теплое море. Кроме того, все необходимое для детского отдыха предусмотрено в Ялте, Алуште и Мисхоре. Но здесь галечные пляжи, где детвора сможет собирать красивые камешки.

Цель — осмотреть достопримечательности

Поскольку Керчь основана в VII веке до нашей эры, древностей в ней предостаточно. В Феодосии сохранились памятники средневековой культуры и объекты конца XIX — начала XX века. А любители маринизма получат большое удовольствие от посещения Национальной картинной галереи имени Айвазовского.

"Ласточкино гнездо" — визитная карточка Крыма. Помимо этого уникального объекта в Гаспре стоит посмотреть Таврские некрополи и руины римской крепости Харакс.

Город-герой Севастополь — настоящий музей под открытым небом, а его героическое прошлое стало яркими страницами истории России. Алупка привлекает внимание величественным Воронцовским дворцом и чудесным парком с прудами. В Бахчисарае можно посмотреть сразу три достопримечательности — ханский дворец, Свято-Успенский монастырь и пещерный город Чуфут-Кале. Судак известен не только масштабной генуэзской крепостью, но и рыцарским фестивалем "Генуэзский шлем", который проводится ежегодно.

Цель — встреча с природой

Рядом с Коктебелем "прописался" Карадагский заповедник, где обитают редкие виды животных, посетить его можно только с гидом.

Неподалеку от Алушты находится живописная гора Демерджи, ее изюминкой является Долина Привидений с причудливыми природными фигурами из камня. Кроме того, здесь предлагают экскурсии по местам съемок комедии "Кавказская пленница".

Любители уединенной природы могут отправиться в Новосветский заповедник и горный массив Караул-Оба, расположенные между населенными пунктами Веселое и Новый Свет.