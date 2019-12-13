Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Марина Пархоменко

Где отдохнуть в Крыму: пляжи, лечебные курорты и достопримечательности

Путешествия

После возвращения Крыма в состав России, популярность курортов полуострова растет с каждым годом среди россиян. Этому способствуют богатая природа, обилие достопримечательностей, ласковое море. Чтобы выбрать подходящее место для отдыха, нужно начать с определения цели.

Цель — загорать и плавать

Любители песочной поверхности смогут хорошо отдохнуть на Золотом пляже в районе Феодосии. Он считается одним из лучших пляжей полуострова из-за чистой прозрачной воды и удобного спуска. В восточной части Крыма есть еще один достойный пляж — в Тихой бухте около Коктебеля.

Галечными пляжами славится южный берег Крыма. Самые красивые и чистые пляжи находятся в Массандре, Нижнем Кастрополе, Форосе, а также Золотой и Серебряный в районе Балаклавы.

Цель — уединение

Самые безлюдные пляжи сосредоточены на восточном и западном побережьях Крыма. Самый лучший уединенный пляж спрятался между поселками Рыбачье и Малореченское. Сложный спуск к морю сделал этот пляж пустынным. Любителей тишины и покоя катер из Балаклавы доставит на безлюдный пляж "Затерянный мир".

Туристы, приехавшие в Крым на машине, могут отлично отдохнуть на пляже "Майами" в Оленевке возле знаменитого мыса Тарханкут, где снимали множество кинофильмов. Без автомобиля сюда сложно попасть, поэтому пляж безлюдный. А еще в Оленевке самые лучшие закаты Крыма, так как поселок является западной точкой полуострова.

Цель — оздоровиться

Для этой цели идеально подходит та же Евпатория. Город известен своими целебными источниками, грязями и минводами. В его окрестностях расположены лечебные озера-лиманы.

Близ Керчи есть свои уникальные лечебные средства — соленое розовое озеро в Опукском природном заповеднике и соленое озеро Чокрак с целебными грязями и сероводородными источниками.

Много пансионатов и санаториев в Ялте и ее окрестностях. Алупка еще в начале 19 века стала здравницей. А в Судаке можно подлечиться без всяких процедур, просто посещая пляжи с целебным кварцевым песком.

Цель — дискотеки и концерты

Если хочется веселиться по полной программе, то стоит выбрать Ялту, Алушту, Евпаторию, Коктебель или Судак. В эти курортные города постоянно приезжают с концертами звезды эстрады, порой проводятся музыкальные фестивали, и, конечно же, работают дискотеки.

Цель — отдохнуть с детьми

Евпатория остается главной детской здравницей. Здесь прекрасная 12-километровая пляжная песчаная полоса, теплое море. Кроме того, все необходимое для детского отдыха предусмотрено в Ялте, Алуште и Мисхоре. Но здесь галечные пляжи, где детвора сможет собирать красивые камешки.

Цель — осмотреть достопримечательности

Поскольку Керчь основана в VII веке до нашей эры, древностей в ней предостаточно. В Феодосии сохранились памятники средневековой культуры и объекты конца XIX — начала XX века. А любители маринизма получат большое удовольствие от посещения Национальной картинной галереи имени Айвазовского.

"Ласточкино гнездо" — визитная карточка Крыма. Помимо этого уникального объекта в Гаспре стоит посмотреть Таврские некрополи и руины римской крепости Харакс.

Город-герой Севастополь — настоящий музей под открытым небом, а его героическое прошлое стало яркими страницами истории России. Алупка привлекает внимание величественным Воронцовским дворцом и чудесным парком с прудами. В Бахчисарае можно посмотреть сразу три достопримечательности — ханский дворец, Свято-Успенский монастырь и пещерный город Чуфут-Кале. Судак известен не только масштабной генуэзской крепостью, но и рыцарским фестивалем "Генуэзский шлем", который проводится ежегодно.

Цель — встреча с природой

Рядом с Коктебелем "прописался" Карадагский заповедник, где обитают редкие виды животных, посетить его можно только с гидом.

Неподалеку от Алушты находится живописная гора Демерджи, ее изюминкой является Долина Привидений с причудливыми природными фигурами из камня. Кроме того, здесь предлагают экскурсии по местам съемок комедии "Кавказская пленница".

Любители уединенной природы могут отправиться в Новосветский заповедник и горный массив Караул-Оба, расположенные между населенными пунктами Веселое и Новый Свет.

Темы крым пляж курорт туризм природа путешествие достопримечательности
Актуальная аналитика
Путешествия
Где отдохнуть в Крыму: пляжи, лечебные курорты и достопримечательности
Новости спорта
12 абсурдных и забавных видов спорта, которые существуют на самом деле
Недвижимость
Роскошные и красивые дома знаменитостей: Джоул Хоровиц и Джерри Сейнфельд
Новости Все >
Диетолог: как не набрать лишние килограммы после новогоднего застолья
Индийский смертник считает, что загрязнение воздуха убьёт его без суда
12 протестующих погибли в Багдаде при обстреле
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Американский беспилотник опять пролетел у границ России
Россия взяла вторую медаль за день на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Школьница из Воркуты заперла вора в квартире
СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского
Меркель объяснила продление санкций против России
Как не попасться на удочку кибермошенников в предновогодней суете?
Последние материалы
Индийский смертник считает, что загрязнение воздуха убьёт его без суда
12 протестующих погибли в Багдаде при обстреле
12 абсурдных и забавных видов спорта, которые существуют на самом деле
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Роскошные и красивые дома знаменитостей: Джоул Хоровиц и Джерри Сейнфельд
Американский беспилотник опять пролетел у границ России
14 декабря: Квант, Дейтонское соглашение и Боливарианский альянс
Россия взяла вторую медаль за день на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Школьница из Воркуты заперла вора в квартире
СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов
Комментарии
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Экономике США предсказывают апокалипсис
Американский беспилотник опять пролетел у границ России
Меркель объяснила продление санкций против России
СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского
Меркель объяснила продление санкций против России
Меркель объяснила продление санкций против России
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Глава норвежских лыжников извинился перед Россией
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ