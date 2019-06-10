Потайные места Санкт-Петербурга

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Санкт-Петербург — город легенд, тайн. Особенно множество тайн, связано с некоторыми местами, в которые трудно попасть, иногда просто не реально. Предлагаем ознакомиться с пятью загадочными местами культурной столицы.

Тайные места Питера

Двор Духов

Расположен на Васильевском острове. Пройти с одного конца на другой можно исключительно дворами. Здесь находится малюсенький дворик-колодец, размеры которого составляют 1,5 на 2 м, сверху железный занавес. Говорят, нельзя сообщать о его точном месте нахождения, это плохая примета. Вторая легенда гласит, любой, приходящий во двор, посмотрев на небо за железной решёткой, может загадать желание, которое в скором времени сбывается.

Могила Карла и Эми

Место пользуется большой популярностью у местных жителей, однако о месте мало подробностей. Стоит отметить, это молодые люди, жившие в немецкой слободе. Карл-ремесленник, Эми была дочерью булочника. Молодые люди хотели получить благословения на брак, но, не дождавшись, покончили жизнь самоубийством. Никто не знает, как они расстались с жизнью. Одни говорят, выпили яд, другие говорят, пара застрелились. Похоронили пару на отдалении от слободы, самоубийц не принято было хоронить на кладбище. Сегодня мемориал о двух несчастных влюбленных находится недалеко от места захоронения.

Говорят, в летнем саду есть тоннель

Тайный подземный ход был выкопан по указанию Петра. Стоит отметить, все думали, что тайный ход был уничтожен в 18 веке, однако строителями был обнаружен кирпичный туннель в 20 столетии. Путь туннеля длился не до летнего дворца, а до берега Фонтанки, Марсового поля. Пройти дальше было невозможно, путь перегородили массивные решетки, не поддающиеся сдвигу. На сегодняшний день никто не знает, где находится потайной ход.

Подземная могила на Обводном канале

Стоит отметить, данный район не отличался тихой, спокойной атмосферой, по ночам находится здесь жутко. Канал славится страшными тайнами, легендами. Говорят, в начале 20 века рабочие, занимавшиеся починкой, нашли старинный алтарь с множеством знаков, под плитами была могила. Правда или нет, сейчас уже никто не знает.

Посетите Ротонду на Гороховой

В 19 столетии купец Устинов начал перестраивать доходный дом, в скором времени там стали собираться масоны. Говорят, в помещении проводились жертвоприношения, это доказывают ужасающие пентаграммы. Говорят, помещение посещают сатанисты, чтобы напитаться энергией. Верите или нет, но существует история, когда мальчик прошел в один из проходов дома, вернулся дряхлым стариком.

Мистические места города обязательно стоит посетить!