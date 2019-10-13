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Арина Панфилова

Куда обязательно стоит сходить туристу в Казани

1:24
Туризм » Регионы » Россия

С тех пор как Казани исполнилось 1000 лет, город хорошеет с каждым днём. Старые постройки превращаются в новые, строятся новые здания немыслимой красоты.

Куда обязательно стоит сходить туристу в Казани

Отправляясь отдохнуть в Казань, вы точно не пожалеете, получите позитивные эмоции, яркие впечатления. В статье расскажем о самых интересных местах города.

Интересные места в Казани

Не пройдите мимо собора и мечети в одном кремле. В казанском кремле недалеко друг от друга находятся православная и мусульманская святыня. В Казани смешаны две культуры, помните об этом. Казань выросла под присмотром Волжской власти и Золотой Орды, в 15 столетии она стала столицей Казанского ханства. Благодаря Ивану Грозному, который взял Казань, появился белокаменный кремль с Благовещенским собором. Две религии примирила Екатерина Вторая, с тех пор Казань многоконфессиональна.

Недалеко от собора была построена мечеть Кул-Шариф, поражающая своей красотой. Пройти в мечеть может каждый, только понадобятся бахилы, не забудьте прикрыть голову, плечи. Далее можно пройти в Музей исламской культуры, где можно увидеть национальный женский костюм 19 столетия, компас, с помощью которого вычисляют направление на Мекку.

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Знали, что в Казани есть падающая башня? Если нет, то обязательно посмотрите башню под названием Сююмбике, шпиль которой за несколько лет отклонился от вертикали на два метра. Стоит отметить, что с любой точки место покажется весьма загадочным. С башней связано множество мистических легенд. Одна из них печальная, про Ивана Грозного. Он мечтал жениться на царице Сююмбике. Девушка дала согласие, но попросила в подарок башню, которую должны были построить за неделю. В день торжества невеста выпрыгнула из башни и разбилась.

На заходе солнца башня смотрится печально, красные кирпичи алеют в лучах заходящего солнца.

Куда обязательно стоит сходить туристу в Казани. Куда обязательно стоит сходить туристу в Казани.

Прогуляйтесь по казанскому Арбату, который начинается от кремля. Прогулка должна быть размеренной, не стоит спешить, разглядывайте необычные здания. На Арбате можно увидеть бронзовую копию кареты, на которой передвигалась Екатерина Вторая. Остановитесь возле бронзового Кота казанского. Местные жители говорят, что коты в Казани отлично ловят мышей, что Елизавета вторая взяла парочку в Зимний дворец.

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Вы будете восхищены красотой Дворца земледельцев. Здание представляет собой колонны, купола, его построили в 2010 для Министерства сельского хозяйства Татарстана. Правда не всем дворец нравится. Одни говорят, что он красив, другие ужасаются. Однако фотографию на фоне дворца сделать необходимо!

Отведайте национальное блюдо чак-чак и эчпочмак. Последние представляют собой треугольники с мясом, картофелем, луком, их лучше пробовать в ресторане, подают их с супом.

Побывав в Казани, вы захотите возвращаться сюда снова и снова.

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Автор Арина Панфилова
Арина Панфилова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру по туристической тематике
Темы туризм казань туристы волжский татарстан красный луч путешествия благовещенск
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