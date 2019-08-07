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Автор Злата Кузнецова

Выбираем для отдыха прекрасный Минск

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Сейчас Минск столица, но когда-то он был провинциальным городом. Городская архитектура сочетает в себе сплетения всех эпох. На улицах, площадях стоят величественные храмы в стиле барокко и традиционные православные храмы. Все больше туристов выбирает для путешествия Минск, потому что город предлагает насыщенные экскурсионные программы, туристы смогут попробовать потрясающие местные блюда за адекватные деньги. Минск-город умиротворения, в нем нет суеты, большое количество зеленых парков, аллей.

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Фото: top10.travel

Для начала стоит посетить Верхний город. Это исторический центр Минска с чертами 12 века. В 16 веке центр начинает активно заселять минская знать. Памятники архитектуры сочетают в себе классицизм, барокко, эклектику, модерн.

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Фото: top10.travel

Затем следует посетить Троицкое предместье. Он представляет собой архитектурный комплекс, который расположился на месте монастыря, созданного в 10 веке. До 19 века здесь находился рынок, вскоре на его месте был построен особняк, парки. Сегодня в здание располагаются музей, галереи, кафе, сувениры. Стоит отметить, что в одном из домов расположен оперный театр.

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Фото: top10.travel

Минская городская ратуша является новоделом 2004 года, она точно повторяет сооружение, построенное в 17 веке, которое было взорвано по приказу царя Николая Первого, когда было отменено Магдебурское городское право на минской территории. Восстановить ратушу хотели еще в 20 веке.

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Фото: vokrugplanetu.ru

Обязательно загляните на площадь Независимости. Она является самой большой площадью, окружают ее самые известные минские достопримечательности. Изначально площадь носили имя Ленина, после распада СССР, площадь была переименована. Местные жители любят проводить время на площади, здесь назначают свидания, гуляют.

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Фото: goodfon.ru

Нельзя не упомянуть площадь Победы, которая была построена в 20 веке и называлась "Круглая площадь". На площади возвышается Монумент Победы, сделанный из серого гранита, возведенный в память о Великой Отечественной войне. Его украшают барельефы советских воинов, которые защищали страну. У монумента горит вечный огонь.

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Фото: nlb.by

Настоящим шедевром является национальная библиотека Беларуси. Современно здание стало настоящим украшением Минска. Проект был придуман Виноградовым и Крамаренко, с ним они победили в 20 столетии, строительство началось лишь через 13 лет, закончилось в 2006. Здание библиотеки напоминает алмаз, который олицетворяет познание мира.

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Фото: sauko.by

Посетите Пищаловский замок. Памятник был построен в 19 веке, заказчиком проекта являлся Пищалло. Здание построено в стиле-псевдоготика, напоминающее средневековую крепость. Раньше здесь располагалась тюрьма, в которой находились ярые революционеры, бунтари.

Фото превью: legkopolezno.ru

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