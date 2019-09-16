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Автор Злата Кузнецова

Отправляемся в Шотландию: вересковый эль и замки с привидениями

Путешествия print

Шотландия — прекрасный выбор для туристического направления. Страна имеет богатое прошлое. Не стоит думать, что Шотландия — это килт, виски, волынка. Нет. Шотландия — это старинные замки, зеленые поля, пастбища. Климат в Шотландии переменчивый, вы можете гулять как под солнцем, так и под дождем. Почему же стоит посетить Шотландию?

Вам удастся лицезреть "непобедимую Армаду". В 16 веке, во время Англо-испанской войны британский флот нанес мощный удар испанской "Непобедимой армаде". Это крупный флот, собранный специально для вторжения в Англию. Решающее сражение проходило у северной точки Шотландии. В этом месте под водой лежат 70 испанских каравелл. Кроме того, под водой лежат немецкие крейсеры.

В июле можно наблюдать драйверов, которые ныряют, чтобы найти сокровища. Местные жители утверждают, что это не более чем миф, но большое количество туристов их не пугает.

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Попробуйте настоящий вересковый эль. Данный напиток является самым древним шотландским наследием. Про эль упоминает в своих книгах Стивенсон, Маршак. Изготовления напитка имеет древнюю историю. Примерно 200 лет до н. э. на раскопках нашли следы от напитка, в котором содержался вереск. Вскоре было выяснено, что кельты изготовляли пьянящий напиток из цветков вереска с медом, однако богатое наследие по изготовлению эля относится к временам, когда Шотландия называлась Пиктлэндом. Мореплаватель Пифей впервые упомянул о напитке. Благодаря элю, Пикты обрели славу самого грозного города, обладающего волшебным зельем. Кельты варили эль до 18 века, вскоре страна потеряла независимость, и перестала варить напиток. Рецепт напитка мог потеряться, однако в 19 веке рецепт был раздобыт у одного из старейших жителей Шотландии. Вскоре он попытался сварить напиток, который в итоге получился как у Пиктов. Именно компания Williams Bros. Brewing Co выпускает самый настоящий вересковый эль.

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Хотите пощекотать себе нервы? Тогда направляйтесь в старейшие замки: Слэйнс, Урхард. Последний замок находится на берегу озера Лох-Несс, привлекающий ежегодно толпы туристов, чтобы увидеть чудовище Несси.

Сказание родилось во времена, когда люди увидели неизвестного зверя, охранявшего замок на берегу озера. Они прозвали его Водяной Келли. Сегодня замок представляет собой руины, а рассказы про чудовище до сих пор не дают покоя людям.

Иногда в замок Стерлинг наведывается женщина в розовых одеждах, говорят, что Мария Шотландская приходит сюда, она была удостоена короны в 16 веке.

Чудесная атмосфера страны покорит ваше сердце навсегда.

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Фото превью: mktravelclub.ru

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Темы шотландия путешествие достопримечательности
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