Что нужно знать, отправляясь в Ирландию

Туристы не часто выбирают для своего путешествия Ирландию. Однако увидев "изумрудный остров", влюбляешься навсегда. Зеленые холмы, океан, извилистые дорожки. Правда туристов может напугать ирландский акцент, проблемы с оформлением визы и сильные дожди.

Не стоит ориентироваться на прогноз погоды, потому что он не работает, прогноз может показывать солнце, хотя идет сильный ливень. Погода в Ирландии полна неожиданностей. В летнее время температура достигает 17-20 градусов, в июне температура может достигать 27 градусов тепла. В Ирландии ливни могут идти целую неделю без остановки, однако красоту пейзажей они не портят. Хорошо, если вы застанете кельтский туман, придающий мистики.

Некоторые достопримечательности закрывают в ноябре до самой Пасхи. В декабре до марта может лежать снег в три сантиметра. Снег ирландцев пугает, они скупают продукты в магазинах с бешеной скоростью, запираются в домах, данная погода позволяет ирландцам не ходить на работу. На рождество город вымирает, магазины, музеи, пабы закрыты.

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В Ирландию нужно одеваться в несколько слоев, подбирайте дышащие материалы. Обязательно возьмите перчатки, если планируете поездку осенью, зимой, сильные ветры дуют с Атлантического океана. Зонт брать не стоит, ветер его попросту сломает, возьмите дождевик, либо куртку с капюшоном.

Достопримечательности Ирландии — это скалы, тропы из камня. Прикупите трекинговые ботинки, туфли будут неуместны, либо ходите в кедах, как местные жители.

Ирландия славится красотой своей природы. Выбирайте маршрут — Дикий Атлантический путь, проходящий через 9 графств. Вы сможете посмотреть все важные места. Стоит увидеть Кольцо Беры, Керри.

Говорят, что ирландцы похожи на русских гостеприимством, они любят общаться с новыми людьми, выпивать в пабах. Однако помните, не стоит начинать первыми разговор о политике и религии. Причина одна, два десятилетия назад в Ирландии закончился период так называемой "Смуты" (The Troubles) — борьбы католиков и протестантов. Он длился почти сорок лет. Поэтому среди европейских стран Ирландия — лидер по числу людей с посттравматическим синдромом и депрессией.

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Новых знакомых ирландцы всегда пригласят в гости, поэтому не забудьте прихватить с собой пирог, приготовленный собственными руками. Местные жители любят открытки и дарят их по каждому поводу.

Отправляйтесь в чудесный город Дублин, основанный в 9 столетии викингами. В городе расслабленная, непринужденная атмосфера, он покажется вам не шумным мегаполисом, а приятным, тихим провинциальным городком. Загляните в "Дом номером 29" — это музей, отражающий быт дублинской семьи в 18 веке. Музей расположен в обычном доме, в таких жили ирландские семьи. Дом построили в 19 веке.

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Фото превью: svoiludi.ru