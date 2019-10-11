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Автор Злата Кузнецова

Что стоит посмотреть в Калининграде

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Отправиться в путешествие можно не только за границу. Наша страна богата красивыми городами, одним из таких является Калининград. Посетив европейский город единожды, вам будет хотеться обратно. Советуем отправиться в Калининград самостоятельно, чтобы рассмотреть город вдоль и поперек.

Статья познакомит вас с самыми топовыми достопримечательностями. Калининград, бывший Кенигсберг овеян европейским духом, придавая городу загадочности, непохожести на остальные города.

Поезжайте в Калининград в теплый сезон, когда вокруг все зелено. Вы поразитесь, увидев Кафедральный собор, возвышающийся над изумрудной зеленью.

Завораживающий осенний Калининград. Достопримечательности особенно хороши на фоне пожелтевшей листвы. Зима стоит теплая, однако гулять придётся по слякоти. Погода летом переменчива, утром может идти дождь, вечером выглянет солнце. Если холодно, отправляйтесь на экскурсию, в теплое время отправляйтесь нежиться под солнцем на пляжи Зеленоградска, Светлогорска.

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Хотите оказаться в средневековье, тогда вам в замок Нессельбек. Это отель, который отлично замаскирован под достопримечательность. Местные жители любят здесь отдыхать, однако не любят рассказывать о месте туристам. До замка придется ехать, он расположен не в самом Калининграде, стоит отметить, что в замке находится собственная пивоварня, подают блюда, приготовленные по старинным рецептам. В замке находится средневековый тир, можно примерить доспехи рыцарей.

Обязательно посетите Кафедральный собор на острове Канта, который передает о многовековой истории. Собор стоит в окружении зелени, которая растирается до берегов Преголи. По вечерам здесь проходят вечера органной музыки, здесь самый лучший орган в Европе.

Дом советов является одним из знаковых мест в Калининграде, правда в свое время постройка получила много нелестных отзывов, потому что здание недостроенное. Сейчас оно покрашено, а раньше здание имело серый цвет, однако туристы облюбовали данное место.

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Янтарный музей в Калининграде — является самым знаменитым. Особенно повезет, если будут проходить дополнительные выставки. В музее показывают янтарные изделия, созданные местными мастерами.

Рыбная деревня вызывает ошеломительный восторг у туристов. Днем здесь пусто, а вот вечером местные жители, туристы выходят и неспешно прогуливаются по улочке. Кстати, голодные туристы могут здесь вкусно перекусить.

Нельзя не посетить Куршскую косу. Она представляет собой длинную полоску суши, соединяющая Литву и Россию, образуя с одно стороны Куршский залив.

После посещения города, у вас останется множество положительных эмоций!

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Фото превью: imgb. itour.ru

Темы калининград путешествие идеи для путешествий достопримечательности
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