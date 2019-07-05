Собираемся в путешествие в Грецию

В Греции прекрасно все: климат, еда, местные жители, культура.



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Греческие пляжи так и манят туристов со всего мира насладится, понежится на теплом солнышке. Стоит отметить, что солнце в Греции светит 300 дней в году, берега омываются четырьмя морями. Сочные фрукты висят на деревьях, которые собирают по нескольку раз за сезон.

Туристы особенно любят Санторини, Корфу, Миконос, Крит, Родос. Если вы хотите отдыхать, ничего не делать, нежась на солнышке, то выбирайте время с конца июня по конец августа. Отлично в это время проходят экскурсии в горах, воздух свежий, комфортный.

Любите проводить время на экскурсиях, то выбирайте май, июнь, сентябрь. Грецию можно посещать в зимний период, многие специально едут за шубами, посещают горнолыжный курорт, нежатся в горячих источниках и даже отмечают Новый год!

Греция славится своими пляжами с лазурной водой, потрясающими закатами.В одних местах расположены песчаные пляжи с золотым песком, в других-галечные. Все пляжи Греции-муниципальные, любой вправе бесплатно посещать их. Правда, на некоторых пляжах придется заплатить за зонтик, лежак.

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Отдельно стоит отметить греческую кухню.

Она является образцом средиземноморской диеты, это означает, что не только еда, море способствуют укреплению здоровья, но и вкусная, здоровая еда. Блюда готовят из местных продуктов. Греческая кухня синоним свежести, легкости, простоты. Продукты в блюда используются исключительно свежие, с большим количеством зелени. Знакомство с Грецией начните с нашумевшего греческого салата с оливковым маслом, запеканки из баклажанов, шашлыка сувлаки с соусом дзадзики. Грех не побаловать себя свежими морепродуктами: мидии, креветки, жареный осьминог. Для каждого найдется блюдо по вкусу. Не забудьте прикупить бутылку хорошего вина, которое отдает смолистым привкусом. Отведайте узо-анисовую водку, либо коньяк метакса. Освежиться в знойный день поможет ледяное кофе фраппе. Стоит заметить, что не встречаются у греков супы.

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Поговорим о греческой погоде.

Летом стоит жара в 27 градусов, лето знойное, сухое. Плавать в море можно с начала мая до конца октября. В отдельных регионах встречается сильный ветер, портящий отдых.

В поездку захватите деньги, банковские карты, водительское удостоверение, зарядные устройства, средства от солнца, головные уборы, купальные принадлежности.

Планируете отдых с ребенком?

Знайте, греки любят всех детей, особенно их баловать, угощать вкусностями. В Греции создано большое количество отелей, чтобы малышу было комфортно, интересно, весело. Для детей создано большое количество развлекательных программ.

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