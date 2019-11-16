Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия
Регионы Туризм
Автор Злата Кузнецова

Лондон: советы опытных путешественников

Путешествия

Стоит отметить, что Лондон — это своеобразный маршрут для туриста. Люди больше любят посещать теплые страны, где есть море, нежный золотой песок, но если выбрали Лондон, вы не пожалеете. Страна богата историей, культурой, здесь есть, что посмотреть. В статье узнаете, как сэкономить деньги, а также узнаете о секретных местах Лондона.

Прилетев в Лондон, вы окажетесь в популярном аэропорту Хитроу, находящийся в 25 км от города. Добраться до Лондона можно автобусом Хитроу Экспресс, они ходят каждые 15 минут, покупка билета обойдется в 26.50 фунтов, можно заранее позаботится о покупке билете, который обойдется в 21.50 фунтов.

Стоит отметить, есть более дешевый транспорт до Лондона, поезд Хитроу Коннект, он ходит каждые 25 минут до вокзала Паддингтон, поездка обойдется в 10.10 фунтов.

Чтобы не заблудиться, советуем прикупить скидочную карту Oyster Card, благодаря которой сможете экономить на билетах, проезде в метро.

Для начала начните с обзорной экскурсии, чтобы познакомиться с городом, главными достопримечательностями. Вы получите интересную, полезную информацию. Поскольку центр Лондона маленький, лучше пройти его пешком, неспешная прогулка позволит осмотреть достопримечательности, колоритные лондонские места, например Гайд-Парк, Риджентс-парк, различные районы.

Обязательно посетите музеи, чтобы познакомиться с городской культурой. Многие музей бесплатны для посещения: Британский музей археологии, Музей Лондона, Британская библиотека. Загляните в Вестминстерское аббатство, посещение обойдется в 20 фунтов, можно пройти бесплатно, если отказаться от услуг гида. Можно соврать на входе, сказав, что на службу -пропустят бесплатно.

Хотите увидеть нетуристический Лондон? Отправляйтесь на Риджентс-Канал, он носит название Маленькая Венеция, прогулка на лодках будет стоить для взрослых 8.30 фунтов.

Чтобы осмотреть город с высоты, можно не посещать знаменитое колесо с толпой туристов. Загляните в парк на Примроуз-Хилл, где любят отдыхать англичане. Откроется вид на шикарные небоскребы, Лондонский глаз, стоит отметить, туристов встретишь здесь редко.

Прогуляйтесь по южному берегу Темзы, начните с моста Ватерлоо, дойдите до галереи Тейт Модерн. Вид в данном месте открывается чудесный, можно полюбоваться известными городскими достопримечательностями, идя дальше, можно ознакомиться с другими значимыми, интересными достопримечательностями.

Напомним, лондонская погода очень переменчива. Возьмите зонт, солнечные очки. Советуем посетить Лондон зимой, потому что в это время года нет снега, климат мягкий.

Надеемся, статья будет полезной!

Темы лондон путешествие великобритания достопримечательности
Актуальная аналитика
Здоровье
Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
Новости спорта
Спорт может способствовать набору веса?
Путешествия
Лондон: советы опытных путешественников
Новости Все >
Мединский подверг критике работу Фонда кино
Спецслужбы РФ "вели" Пола Уилана с 2007 года
Сайт главы Псковской области выставлен на продажу уволенным чиновником
Мэр Венеции обратился к миру с просьбой помочь городу "донейтом"
Нотариусы рассказали о самых подделываемых в РФ документах
Миллионер обрел счастье, когда пошел работать в шахту
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы
Американские военные протестировали Т-80У
Последние материалы
Спорт может способствовать набору веса?
Спецслужбы РФ "вели" Пола Уилана с 2007 года
Сайт главы Псковской области выставлен на продажу уволенным чиновником
Лондон: советы опытных путешественников
Можно ли добавлять фенхель в рацион собаки
Мэр Венеции обратился к миру с просьбой помочь городу "донейтом"
Нейробластому называют сугубо "детской" опухолью
Нотариусы рассказали о самых подделываемых в РФ документах
Миллионер обрел счастье, когда пошел работать в шахту
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Новости спорта
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Соломон Соловьев Романтика под скорпионьим соусом - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Редакция рубрики "Мир" MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта Редакция рубрики "Мир"
Комментарии
Китайцы считают, что система ТОС-1А способна уничтожить целую деревню за 7 секунд
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Жизнь в кредит: где предел?
Почему Путин предал Моралеса
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
В РФ могут изменить правила раздела имущества при разводе
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Бразилия организовала кризис в БРИКС
Бразилия организовала кризис в БРИКС
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
США заплатили РФ $4 млрд за полеты на "Союзах"
Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть сосиски
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ