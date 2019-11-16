Лондон: советы опытных путешественников

Стоит отметить, что Лондон — это своеобразный маршрут для туриста. Люди больше любят посещать теплые страны, где есть море, нежный золотой песок, но если выбрали Лондон, вы не пожалеете. Страна богата историей, культурой, здесь есть, что посмотреть. В статье узнаете, как сэкономить деньги, а также узнаете о секретных местах Лондона.

Прилетев в Лондон, вы окажетесь в популярном аэропорту Хитроу, находящийся в 25 км от города. Добраться до Лондона можно автобусом Хитроу Экспресс, они ходят каждые 15 минут, покупка билета обойдется в 26.50 фунтов, можно заранее позаботится о покупке билете, который обойдется в 21.50 фунтов.

Стоит отметить, есть более дешевый транспорт до Лондона, поезд Хитроу Коннект, он ходит каждые 25 минут до вокзала Паддингтон, поездка обойдется в 10.10 фунтов.

Чтобы не заблудиться, советуем прикупить скидочную карту Oyster Card, благодаря которой сможете экономить на билетах, проезде в метро.

Для начала начните с обзорной экскурсии, чтобы познакомиться с городом, главными достопримечательностями. Вы получите интересную, полезную информацию. Поскольку центр Лондона маленький, лучше пройти его пешком, неспешная прогулка позволит осмотреть достопримечательности, колоритные лондонские места, например Гайд-Парк, Риджентс-парк, различные районы.

Обязательно посетите музеи, чтобы познакомиться с городской культурой. Многие музей бесплатны для посещения: Британский музей археологии, Музей Лондона, Британская библиотека. Загляните в Вестминстерское аббатство, посещение обойдется в 20 фунтов, можно пройти бесплатно, если отказаться от услуг гида. Можно соврать на входе, сказав, что на службу -пропустят бесплатно.

Хотите увидеть нетуристический Лондон? Отправляйтесь на Риджентс-Канал, он носит название Маленькая Венеция, прогулка на лодках будет стоить для взрослых 8.30 фунтов.

Чтобы осмотреть город с высоты, можно не посещать знаменитое колесо с толпой туристов. Загляните в парк на Примроуз-Хилл, где любят отдыхать англичане. Откроется вид на шикарные небоскребы, Лондонский глаз, стоит отметить, туристов встретишь здесь редко.

Прогуляйтесь по южному берегу Темзы, начните с моста Ватерлоо, дойдите до галереи Тейт Модерн. Вид в данном месте открывается чудесный, можно полюбоваться известными городскими достопримечательностями, идя дальше, можно ознакомиться с другими значимыми, интересными достопримечательностями.

Напомним, лондонская погода очень переменчива. Возьмите зонт, солнечные очки. Советуем посетить Лондон зимой, потому что в это время года нет снега, климат мягкий.

Надеемся, статья будет полезной!