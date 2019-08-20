Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио

Толпы туристов ежедневно посещают Рим, и практически никто из них не подозревает, какие великолепные уголки находятся в часе езда от столицы — колоритные деревни, морские курорты, виллы императоров, древние городки…

Фото: turist.delfi.ee

Чивита ди Баньореджо

"Bagnoregio" переводится с итальянского как "ванна короля". Сюда автомобиль довезет из Рима за полтора часа. Прежде, чем въехать в этот маленький городок, стоит взглянуть на него с высоты соседнего пригорка.

Баньореджо раскинулся на возвышенности из красного туфа. Его основали этруски. Возраст городка — две с половиной тысячи лет. К сожалению, его лучшие дни в прошлом, сейчас это погибающий город, где осталось совсем мало жителей. Оползни, эрозии разрушают холм и выживают отсюда людей.

Тиволи

Фото: latuaitalia.ru

Если сесть на поезд на одном из римских вокзалов (Тибуртина или Термини), то через час туристы прибудут в Триволи. Сюда довезет и автобус от станции метро Ponte Mammolo.

Тиволи известен, как древнее поселение. Очаровательный городок обожали литераторы, живописцы и состоятельные аристократы. Проживая в столице Италии, Николай Гоголь часто навещал Тиволи. Городок известен тремя особняками.

Вилла древнеримского императора Адриана отлично сохранилась до наших дней. Д'Эсте — прекрасная вилла эпохи Возрождения, ее украшают парк и фонтаны. Грегориана — представляет собой волшебный лесной массив с пещерами, гротами и водопадами.

Остия Антика

Фото: travels.co.ua

Всего за 20 минут электричка со столичного вокзала Остьенсе (станция метро Piramide) домчит в атмосферу античного городка. Без помощи машины времени здесь можно вернуться в далекое прошлое на две тысячи лет назад.

Античная Остия — большой и отлично сохранившийся античный город. Он дает полное представление о грандиозности древнеримского искусства. Для знакомства с этим местом может понадобиться целый день. При осмотре Форумов невозможно обойтись без помощи гида, а по Античной Остии приятно прогуляться в одиночестве.

Фраскати

Фото: travelermap.ru

Сюда можно доехать за 30 минут на поезде с римского вокзала Термини.

В городке стоит осмотреть виллу Альдобрандини, окинуть взглядом панораму Рима и отведать панини с поркеттой (свиной рулет, по традиции его подают в Римских замках).

Фраскати раскинулся на Альбанских холмах, южнее Рима. Это местечко с античной эпохи облюбовали римские аристократы, поэтому здесь сохранились величественные виллы. Фраскати с удовольствием посещали Стендаль и Гете, а когда в Риме хозяйничали французы, здесь обитала родня Наполеона.

С этого городка начинается так называемая территория Римских замков (Castelli Romani). Но в действительности тут не увидишь замков, а на холмах расположены колоритные небольшие города, есть живописные вулканические озера и летняя резиденция папы Римского недалеко от Фраскати.

Сперлонга

Фото: beach-on-map.ru

На этот морской курорт можно попасть из столицы Италии на автомобиле за полтора часа. Либо со станции Термини приехать на станцию Фонди, откуда до Сперлонги ходит автобус.

Здесь заслуживает внимания античный грот Тиберия, который находится на расстоянии одного километра от города. Над ним "прописалась" вилла императора, где он прятался от римского зноя.

Сперлонга считается одним из самых лучших курортов Лацио, который славится своими просторными песчаными пляжами и рыбными ресторанчиками. После вкусного ужина приятно прогуляться по улочкам древнего города.

Известность Сперлонги растет год от года и чтобы не попасть в пик сезона отпусков, лучше посетить курорт в сентябре.

Кальката

Фото: ciao-bellaitalia.com

Из Рима до городка можно доехать на автомобиле в пределах часа, либо со станции Saxa Rubra (в северной части Рима) довезет автобус Cotral.

По прибытии стоит насладиться роскошным закатом, который открывается с террасы чайной Sala da Te на улице via Tripoli 10. Здесь же туристам предложат ароматный чай.

Этот средневековый городок интересен своими ущельями, роскошными лесными массивами и деревеньками, примостившимися на скалах из туфа. Кальката славится мифами и легендами, большинство из них связаны с колдовством и оккультизмом. Они сделали городок средоточием первобытной энергии, которая якобы скрыта в реке Трее, протекающей под Калькатой.

Фото превью: toitaly.info