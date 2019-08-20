Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия
Регионы Туризм
Автор Марина Пархоменко

Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио

Путешествия » Туризм print

Толпы туристов ежедневно посещают Рим, и практически никто из них не подозревает, какие великолепные уголки находятся в часе езда от столицы — колоритные деревни, морские курорты, виллы императоров, древние городки…

Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио. 404147.jpeg
Фото: turist.delfi.ee

Чивита ди Баньореджо

"Bagnoregio" переводится с итальянского как "ванна короля". Сюда автомобиль довезет из Рима за полтора часа. Прежде, чем въехать в этот маленький городок, стоит взглянуть на него с высоты соседнего пригорка.

Баньореджо раскинулся на возвышенности из красного туфа. Его основали этруски. Возраст городка — две с половиной тысячи лет. К сожалению, его лучшие дни в прошлом, сейчас это погибающий город, где осталось совсем мало жителей. Оползни, эрозии разрушают холм и выживают отсюда людей.

Тиволи

Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио. 404148.jpeg
Фото: latuaitalia.ru

Если сесть на поезд на одном из римских вокзалов (Тибуртина или Термини), то через час туристы прибудут в Триволи. Сюда довезет и автобус от станции метро Ponte Mammolo.

Тиволи известен, как древнее поселение. Очаровательный городок обожали литераторы, живописцы и состоятельные аристократы. Проживая в столице Италии, Николай Гоголь часто навещал Тиволи. Городок известен тремя особняками.

Вилла древнеримского императора Адриана отлично сохранилась до наших дней. Д'Эсте — прекрасная вилла эпохи Возрождения, ее украшают парк и фонтаны. Грегориана — представляет собой волшебный лесной массив с пещерами, гротами и водопадами.

Остия Антика

Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио. 404152.jpeg
Фото: travels.co.ua 

Всего за 20 минут электричка со столичного вокзала Остьенсе (станция метро Piramide) домчит в атмосферу античного городка. Без помощи машины времени здесь можно вернуться в далекое прошлое на две тысячи лет назад.

Античная Остия — большой и отлично сохранившийся античный город. Он дает полное представление о грандиозности древнеримского искусства. Для знакомства с этим местом может понадобиться целый день. При осмотре Форумов невозможно обойтись без помощи гида, а по Античной Остии приятно прогуляться в одиночестве.

Фраскати

Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио. 404150.jpeg
Фото: travelermap.ru

Сюда можно доехать за 30 минут на поезде с римского вокзала Термини.

В городке стоит осмотреть виллу Альдобрандини, окинуть взглядом панораму Рима и отведать панини с поркеттой (свиной рулет, по традиции его подают в Римских замках).

Фраскати раскинулся на Альбанских холмах, южнее Рима. Это местечко с античной эпохи облюбовали римские аристократы, поэтому здесь сохранились величественные виллы. Фраскати с удовольствием посещали Стендаль и Гете, а когда в Риме хозяйничали французы, здесь обитала родня Наполеона.

С этого городка начинается так называемая территория Римских замков (Castelli Romani). Но в действительности тут не увидишь замков, а на холмах расположены колоритные небольшие города, есть живописные вулканические озера и летняя резиденция папы Римского недалеко от Фраскати.

Сперлонга

Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио. 404151.jpeg
Фото: beach-on-map.ru

На этот морской курорт можно попасть из столицы Италии на автомобиле за полтора часа. Либо со станции Термини приехать на станцию Фонди, откуда до Сперлонги ходит автобус.

Здесь заслуживает внимания античный грот Тиберия, который находится на расстоянии одного километра от города. Над ним "прописалась" вилла императора, где он прятался от римского зноя.

Сперлонга считается одним из самых лучших курортов Лацио, который славится своими просторными песчаными пляжами и рыбными ресторанчиками. После вкусного ужина приятно прогуляться по улочкам древнего города.

Известность Сперлонги растет год от года и чтобы не попасть в пик сезона отпусков, лучше посетить курорт в сентябре.

Кальката

Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио. 404149.jpeg
Фото: ciao-bellaitalia.com

Из Рима до городка можно доехать на автомобиле в пределах часа, либо со станции Saxa Rubra (в северной части Рима) довезет автобус Cotral.

По прибытии стоит насладиться роскошным закатом, который открывается с террасы чайной Sala da Te на улице via Tripoli 10. Здесь же туристам предложат ароматный чай.

Этот средневековый городок интересен своими ущельями, роскошными лесными массивами и деревеньками, примостившимися на скалах из туфа. Кальката славится мифами и легендами, большинство из них связаны с колдовством и оккультизмом. Они сделали городок средоточием первобытной энергии, которая якобы скрыта в реке Трее, протекающей под Калькатой.

Фото превью: toitaly.info

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы италия достопримечательности
Обсудить
Актуальная аналитика
Туризм
Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио
Советы
Что делать с мусором на даче
Здоровье
Ринит: причины, виды, симптомы заболевания
Новости Все >
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США
Министр Израиля: Нетаньяху не бросала, а уронила поданный ей каравай
Тульский "Арсенал" купил немецкого защитника Бауэра
Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения
При крушении вертолета в Греции погибли двое россиян
В Петербург вернулся самолет, вылетевший в Мюнхен
Андрей Караулов о засекреченной посадке в Дубае лайнера "Аэрофлота"
Охране Сбербанка могут дать право задерживать нарушителей
Nature: астрономы нашли каменистого и мертвого "близнеца" Земли
Ученые: аудио- и бумажные книги одинаково влияют на мозг
Последние материалы
Не только Рим: чем интересен итальянский регион Лацио
Что делать с мусором на даче
Ринит: причины, виды, симптомы заболевания
Продажа квартиры: заблуждения продавцов
Эксперт: миграция США - в центре политической борьбы
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США
Министр Израиля: Нетаньяху не бросала, а уронила поданный ей каравай
Пищевые источники калия
Тульский "Арсенал" купил немецкого защитника Бауэра
Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мир. Новости мира
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа

Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.

Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Православие
Преображение Господне — праздник Истины
Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Врачи: йод слишком агрессивно воздействует на кожу
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
В Грузии уволили оскорбившего Путина журналиста
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Министр Израиля: Нетаньяху не бросала, а уронила поданный ей каравай
Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400
Мнение народа не указ: Германия не отменит санкции против России
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России
Nature: астрономы нашли каменистого и мертвого "близнеца" Земли
В Петербург вернулся самолет, вылетевший в Мюнхен
Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
История и современность
Археологи нашли пандус, с помощью которого строились великие пирамиды
Археологи нашли пандус, с помощью которого строились великие пирамиды
Слово "селфи" придумал австралийский пьяница, и оно стало популярным во всем мире
Слово "селфи" придумал австралийский пьяница, и оно стало популярным во всем мире
Украина хочет увеличить экспорт вооружения в пять раз до 2025 года
Украина хочет увеличить экспорт вооружения в пять раз до 2025 года
В будущем флот США пополнят корабли-роботы
В будущем флот США пополнят корабли-роботы
Новые американские ракеты могут быть угрозой для Новосибирска
Новые американские ракеты могут быть угрозой для Новосибирска
Российский беспилотник "Альтиус-У" успешно совершил первый полет
Российский беспилотник "Альтиус-У" успешно совершил первый полет
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
Как славяне превратили викингов в мирных служащих
Как славяне превратили викингов в мирных служащих
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
Фотогалереи
5 ветеранов на российских дорогах 5 Фото 5 ветеранов на российских дорогах
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Домашнее
Японские генетики научились подбирать пол будущего ребенка
55-летняя Алена Апина заявила, что возраст для нее ничего не значит
Диетолог рассказала, кому нельзя пить яблочный сок
Случайная ошибка - основной источник мутаций рака?
В России стало больше детей с врожденными заболеваниями глаз
Врачи рассказали о полезных свойствах стручковой фасоли
Что такое "ленивый глаз"? Амблиопия против косоглазия
Врачи советуют отказаться от использования йода
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
В Роспотребнадзоре рассказали о новых требованиях к школьному питанию
В Роспотребнадзоре рассказали о новых требованиях к школьному питанию
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Режиссер Марк Захаров попал в больницу
Режиссер Марк Захаров попал в больницу
5 распространенных ошибок в уходе за кожей
5 распространенных ошибок в уходе за кожей
Ним для кожи сложно заменим
Ним для кожи сложно заменим
Свадебные традиции, о которых пора забыть
Свадебные традиции, о которых пора забыть
12 мебельных антитрендов
12 мебельных антитрендов
Подогреватель посуды - блажь или необходимость
Подогреватель посуды - блажь или необходимость
Забавные фото
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ