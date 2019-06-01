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Елена Орлова

Шесть эпических островов Малайзии, которые должен посетить каждый любитель Азии

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Малайзия — это великолепная азиатская страна на юго-востоке Малайского полуострова и острова Борнео с населением более 30 миллионов человек. Она также всемирно известна своими пляжами, тропическими лесами и богатым культурным наследием, что делает его одной из самых разнообразных стран в мире.

Шесть эпических островов Малайзии, которые должен посетить каждый любитель Азии

Острова Малайзии, которые необходимо посетить

Эти 6 удивительных островов и архипелагов станут абсолютной изюминкой ваших приключений в Малайзии. Будьте готовы насладиться уникальной атмосферой.

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Лангкави

Архипелаг Лангкави состоит из 104 островов в Андаманском море и поражает своей природой и красотой. Здесь вы найдете прекрасные пляжи и отличные рестораны, наполненные живой музыкой, идеальные условия для наблюдения за закатом. Вы также можете исследовать внутреннюю часть главного острова по канатной дороге и прогуляться по мосту в его конце.

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Фото: Земля — Хроники жизни

Перхентианские острова

Эти красивые коралловые острова находятся всего в получасе езды от восточного побережья Малайзии на лодке. Если вы хотите познакомиться с природой или просто заняться подводным плаванием или плаванием, тогда вам подойдут Перхентианские острова.

Лучшее время для посещения — с марта до конца октября из-за восточного муссона, который делает море бурным и водные течения небезопасными для плавания.

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Фото: Womanadvice. ru

Пулау-Реданг

Расположен недалеко от Перхентианских островов. Пулау-Реданг охватывает 9 островов Малайзии и находится в 45 км от побережья Малайзии. Лучшее время для посещения — с ноября по февраль, так как на острове наблюдается муссон с северной стороны. Реданг славится великолепным видом на кристально чистые воды с множеством тропических рыб и белоснежными песчаными пляжами, которые тянутся повсюду.

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Фото: Malaysia. Travel

Тиоман

Названный журналом Time самым красивым островом в мире, его белые коралловые рифы делают это место идеальным и захватывающим местом для подводного плавания.

Сейчас этот крошечный остров является не только красивым местом для посещения, но и предлагает вам забавную легенду, которую вы можете услышать от местных жителей. История гласит, что прекрасная принцесса-дракон создала остров, когда решила остановиться и насладиться прекрасными водами. Она решила остаться и обеспечить путешественникам комфорт и укрытие, став этим прекрасным островом.

Шесть эпических островов Малайзии, которые должен посетить каждый любитель Азии. 403814.jpeg
Фото: Wikiway. com

Сипадан

Из-за охраны окружающей среды, посетители и туристы не могут оставаться на острове на ночь, поэтому убедитесь, что вы спланировали свой визит перед тем, как отправиться туда.

Сипадан, образованный живым кораллом на вершине потухшего вулкана, является прекрасным местом. Вы можете здесь заняться дайвингом, чтобы увидеть великолепных черепах и других живых существ. Если вам повезет, вы сможете увидеть барракуд, которые плавают в больших, похожих на торнадо формациях.

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Фото: bharian. ru

Морской парк Тунку Абдул Рахман

Названный в честь самого первого премьер-министра Малайзии, Морской парк Тунку Абудул Рахман состоит из 5 небольших островов: Гайя, Сапи, Манукан, Мамутик и Сулуг.

Шесть эпических островов Малайзии, которые должен посетить каждый любитель Азии. 403816.jpeg
Фото: Yuryk-life
 
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Автор Елена Орлова
Елена Орлова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы азия туризм дайвинг украина малайзия путешествия
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