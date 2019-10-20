Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия
Регионы Туризм
Автор Елена Орлова

Пять самых романтичных пляжей на Багамах

Путешествия print

Ищите место для романтического отдыха? Багамские острова могут похвастаться одними из самых красивых мест для отдыха с любимым человеком. Белые и розовые песчаные пляжи островной страны славятся непринужденной атмосферой и захватывающими видами и звуками.

Если вы ищете романтического отдыха на Багамах, вы не ошибетесь, выбрав один из следующих пляжей.

Пляж Таити, Абакос

Абакос - это эксклюзивная сеть островов, которые пользуются популярностью среди багамских яхт. И эти отдаленные острова являются домом для некоторых из самых красивых и уединенных пляжей страны.

Тем не менее, пляж Таити обязательно нужно посетить. Пляж словно выглядит как Бора-Бора. Он уединенный, невероятно красивый, и во время отлива открывается массивная песчаная отмель, превращающая пляж в идеальное место для прогулки на закате. На этом пляже вы можете ощутить романтику южной части Тихого океана.

Читайте также: Пляжи рядом с Мадридом, которые добавляют очарование красоте города!

Розовый песчаный пляж, остров Харбор

Остров Харбор находится в двух часах езды на пароме от многолюдных пляжей Нассау. Это один из самых известных пляжей с розовым песком на Багамах. И вот почему он идеально подходит для романтики: этот массивный 3-мильный пляж - идеальное место для долгих прогулок без толпы.

Благодаря характерному пастельному оттенку розовый песок не нагревается, и вы можете туда отправиться в любое время. Его ширина более 250 футов во время прилива, что означает, что у вас и у вашего близкого человека будет достаточно места, чтобы расслабиться и послушать шум волн.

Пиг-Бич, Биг-Мейджор-Кэй

Пиг-Бич является единственным в своем роде местом, названным в честь своих дружелюбных свиней, которые бродят у прибойных волн. Это настоящие Багамские острова. Здесь можно насладиться послеобеденным купанием со свиньями, веселым, незабываемым опытом.

Тем не менее, кроме приятных свиней, пляж и риф являются невероятной остановкой в ​​пути. Биг-Мейджор-Кэй находится в самом сердце Эксумас. И необитаемый остров предлагает пешеходные тропы для исследования и мили уединенных пляжей.

Читайте также: Остров Нуса Пенида: руководство для незабываемого отпуска

Пляж Голд-Рок, Гранд-Багама

Гранд-Багама является одним из самых популярных мест в стране (после Нассау). Расположенный в самом сердце национального парка Лукайян, пляж является одним из самых живописных на всех Багамах.

Во время отлива он шириной почти 300 ярдов и, кажется, тянется к горизонту. А отмели идеально подходят для прогулок и купания с вашим любимым человеком. Поскольку пляж находится в нескольких минутах ходьбы от мангровых зарослей, толп здесь почти никогда не бывает. Это делает его идеальным уединенным пляжем.

Пляж Гуана-Кейб Абакос

Благодаря естественным барьерным рифам, семимильный участок побережья острова является идеальным местом для активного дня с любимым человеком.

Рифы известны своими яркими кораллами, а также морской дикой природой. Морские черепахи гнездятся здесь и являются обычным явлением в этих водах. Если вы и ваш партнер предпочитаете не сидеть на месте, вы найдете множество развлечений на Гуана-Кей. Кроме того, не забудьте взять снаряжение для снорклинга.

Эти пляжи не только идеально подходят для романтики, но и являются одними из самых живописных и предлагают множество возможностей для изучения.

Читайте также: Лучшие пляжи Черногории

Фото превью: chitalnya.ru

Темы пляж отдых туризм багамы путешествие
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Путешествия
Пять самых романтичных пляжей на Багамах
Недвижимость
Все о недвижимости в США: есть ли большие возможности в большой стране
Новости Все >
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Индийские студенты сдавали экзамен с коробками на головах
Задержан поджигатель из Ростова, который виновен в гибели 7 человек
Диетологи раскрыли продукты, которые "никогда нельзя есть"
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Трамп признался, что ему нравятся русские
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы
В Ростове под завалами обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре
Турция обвиняет курдов в нарушении перемирия в Сирии
Последние материалы
Все о недвижимости в США: есть ли большие возможности в большой стране
Индийские студенты сдавали экзамен с коробками на головах
Коробка вариатор: преимущества и недостатки
Эксперт о политических аспектах "Парижского соглашения"
Задержан поджигатель из Ростова, который виновен в гибели 7 человек
Невероятно: в "Современнике" актеры из пяти театров сыграют "Фаризу"
Особенности содержания сфинксов
Диетологи раскрыли продукты, которые "никогда нельзя есть"
Методы выявления язвенного колита
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья

Врач Григорий Конев заявил, что те бананы, которые привозят в Россию, обрабатывают химикатами, чтобы они дольше хранились, а эти вещества являются не просто вредными, они — они канцерогенны.

Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Нефть
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Соломон Соловьев Живущие по расчету и их формула - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова Руслан Веснянко Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого? Руслан Веснянко
Комментарии
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Красноярском крае
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Что ждет шахидов в раю. Девственницы или виноград?
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Эндометриоз: причины, диагностика, лечение
Святая Екатерина: жизнь во имя Христа
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Генассамблея ООН устроила США обструкцию на выборах в СПЧ
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Евгений Гильбо: санкции против России - выдумка СМИ
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ