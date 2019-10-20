Пять самых романтичных пляжей на Багамах

Ищите место для романтического отдыха? Багамские острова могут похвастаться одними из самых красивых мест для отдыха с любимым человеком. Белые и розовые песчаные пляжи островной страны славятся непринужденной атмосферой и захватывающими видами и звуками.

Если вы ищете романтического отдыха на Багамах, вы не ошибетесь, выбрав один из следующих пляжей.

Пляж Таити, Абакос

Абакос - это эксклюзивная сеть островов, которые пользуются популярностью среди багамских яхт. И эти отдаленные острова являются домом для некоторых из самых красивых и уединенных пляжей страны.

Тем не менее, пляж Таити обязательно нужно посетить. Пляж словно выглядит как Бора-Бора. Он уединенный, невероятно красивый, и во время отлива открывается массивная песчаная отмель, превращающая пляж в идеальное место для прогулки на закате. На этом пляже вы можете ощутить романтику южной части Тихого океана.

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Розовый песчаный пляж, остров Харбор

Остров Харбор находится в двух часах езды на пароме от многолюдных пляжей Нассау. Это один из самых известных пляжей с розовым песком на Багамах. И вот почему он идеально подходит для романтики: этот массивный 3-мильный пляж - идеальное место для долгих прогулок без толпы.

Благодаря характерному пастельному оттенку розовый песок не нагревается, и вы можете туда отправиться в любое время. Его ширина более 250 футов во время прилива, что означает, что у вас и у вашего близкого человека будет достаточно места, чтобы расслабиться и послушать шум волн.

Пиг-Бич, Биг-Мейджор-Кэй

Пиг-Бич является единственным в своем роде местом, названным в честь своих дружелюбных свиней, которые бродят у прибойных волн. Это настоящие Багамские острова. Здесь можно насладиться послеобеденным купанием со свиньями, веселым, незабываемым опытом.

Тем не менее, кроме приятных свиней, пляж и риф являются невероятной остановкой в ​​пути. Биг-Мейджор-Кэй находится в самом сердце Эксумас. И необитаемый остров предлагает пешеходные тропы для исследования и мили уединенных пляжей.

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Пляж Голд-Рок, Гранд-Багама

Гранд-Багама является одним из самых популярных мест в стране (после Нассау). Расположенный в самом сердце национального парка Лукайян, пляж является одним из самых живописных на всех Багамах.

Во время отлива он шириной почти 300 ярдов и, кажется, тянется к горизонту. А отмели идеально подходят для прогулок и купания с вашим любимым человеком. Поскольку пляж находится в нескольких минутах ходьбы от мангровых зарослей, толп здесь почти никогда не бывает. Это делает его идеальным уединенным пляжем.

Пляж Гуана-Кейб Абакос

Благодаря естественным барьерным рифам, семимильный участок побережья острова является идеальным местом для активного дня с любимым человеком.

Рифы известны своими яркими кораллами, а также морской дикой природой. Морские черепахи гнездятся здесь и являются обычным явлением в этих водах. Если вы и ваш партнер предпочитаете не сидеть на месте, вы найдете множество развлечений на Гуана-Кей. Кроме того, не забудьте взять снаряжение для снорклинга.

Эти пляжи не только идеально подходят для романтики, но и являются одними из самых живописных и предлагают множество возможностей для изучения.

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Фото превью: chitalnya.ru