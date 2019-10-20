Ищите место для романтического отдыха? Багамские острова могут похвастаться одними из самых красивых мест для отдыха с любимым человеком. Белые и розовые песчаные пляжи островной страны славятся непринужденной атмосферой и захватывающими видами и звуками.
Если вы ищете романтического отдыха на Багамах, вы не ошибетесь, выбрав один из следующих пляжей.
Абакос - это эксклюзивная сеть островов, которые пользуются популярностью среди багамских яхт. И эти отдаленные острова являются домом для некоторых из самых красивых и уединенных пляжей страны.
Тем не менее, пляж Таити обязательно нужно посетить. Пляж словно выглядит как Бора-Бора. Он уединенный, невероятно красивый, и во время отлива открывается массивная песчаная отмель, превращающая пляж в идеальное место для прогулки на закате. На этом пляже вы можете ощутить романтику южной части Тихого океана.
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Остров Харбор находится в двух часах езды на пароме от многолюдных пляжей Нассау. Это один из самых известных пляжей с розовым песком на Багамах. И вот почему он идеально подходит для романтики: этот массивный 3-мильный пляж - идеальное место для долгих прогулок без толпы.
Благодаря характерному пастельному оттенку розовый песок не нагревается, и вы можете туда отправиться в любое время. Его ширина более 250 футов во время прилива, что означает, что у вас и у вашего близкого человека будет достаточно места, чтобы расслабиться и послушать шум волн.
Пиг-Бич является единственным в своем роде местом, названным в честь своих дружелюбных свиней, которые бродят у прибойных волн. Это настоящие Багамские острова. Здесь можно насладиться послеобеденным купанием со свиньями, веселым, незабываемым опытом.
Тем не менее, кроме приятных свиней, пляж и риф являются невероятной остановкой в пути. Биг-Мейджор-Кэй находится в самом сердце Эксумас. И необитаемый остров предлагает пешеходные тропы для исследования и мили уединенных пляжей.
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Гранд-Багама является одним из самых популярных мест в стране (после Нассау). Расположенный в самом сердце национального парка Лукайян, пляж является одним из самых живописных на всех Багамах.
Во время отлива он шириной почти 300 ярдов и, кажется, тянется к горизонту. А отмели идеально подходят для прогулок и купания с вашим любимым человеком. Поскольку пляж находится в нескольких минутах ходьбы от мангровых зарослей, толп здесь почти никогда не бывает. Это делает его идеальным уединенным пляжем.
Благодаря естественным барьерным рифам, семимильный участок побережья острова является идеальным местом для активного дня с любимым человеком.
Рифы известны своими яркими кораллами, а также морской дикой природой. Морские черепахи гнездятся здесь и являются обычным явлением в этих водах. Если вы и ваш партнер предпочитаете не сидеть на месте, вы найдете множество развлечений на Гуана-Кей. Кроме того, не забудьте взять снаряжение для снорклинга.
Эти пляжи не только идеально подходят для романтики, но и являются одними из самых живописных и предлагают множество возможностей для изучения.
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Фото превью: chitalnya.ru
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