Четыре способа более ответственного путешествия в Таиланде

Как можно быть более ответственным во время путешествий? Это вопрос с уникальным набором ответов в зависимости от того, в каком направлении вы путешествуете. Каждая страна сталкивается со своими проблемами в социальном, экономическом или экологическом плане, что в конечном итоге формирует ответ. Существуют некоторые проблемы, с которыми сталкивается Таиланд. Вот несколько простых и действенных советов ответственного путешествия по Таиланду.

Скажите "нет" пластиковым пакетам

Если вы были в Таиланде, вы наверняка знаете о любви к пластиковым пакетам. Кажется, абсолютно все дают в полиэтиленовых пакета. Иногда вам даже дают пакет в пакете. Это очень удивительно, когда вам предлагают бутылку кока-колы, налитую в пластиковый пакет с горсткой льда, просто чтобы продавцы получили возмещение за стеклянную бутылку.

Эту привычку легко сломать. Просто скажите "нет" пластиковым пакетам. Вы можете увидеть несколько смущенных взглядов. В некоторых случаях, даже после отказа, вам все равно будет выдан пластиковый пакет. Будьте настойчивы и отказывайтесь, вы можете даже отдать полиэтиленовый пакет обратно, это не грубо.

Собирайте мусор там, где вы находитесь

Где эти тысячи миллионов пластиковых пакетов в итоге оказываются? В океане и на пляжах. Количество мусора, которое попадает на красивые отдаленные пляжи Таиланда, не перестает удивлять.

Изменить ситуацию на самом деле очень просто. Просто носите рулон мешков для мусора в своем рюкзаке. Если вы попадете на разгромленный пляж, потратьте всего один час на уборку, и вы получите огромную разницу. Чаще всего к вам присоединятся другие люди, чтобы помочь.

Вы не только будете чувствовать себя хорошо, помогая исправить обстановку, но также сможете насладиться прекрасным пляжем.

Оплата входа в национальные парки

Так много путешественников жалуются на расценки в национальных парках Таиланда. Существует одна цена для местных жителей и отдельная цена для иностранцев, которая обычно в десять раз превышает сумму для местных жителей.

Задумайтесь на минуту, что эти деньги фактически используются для содержания парков. Каждый входной билет в Национальный парк сопровождается пронумерованным пропуском. Сотрудники несут ответственность за собранные средства, так что это не карманные деньги. Правительство Таиланда на самом деле проводит большую работу по охране природы в национальных парках с помощью этих средств, например, восстановление лесов и удаление незаконных построек.

Хотите поддержать охрану природы в Таиланде? Оплатите входные билеты в национальные парки.

Покупайте в местных магазинах

Сеть магазинов 7/11, в основном, принадлежит и управляется мегаполисной тайской компанией CP Group. В последнее время кажется, что 7/11 захватило Бангкок и другие места вокруг Таиланда. Зачем? Каждый закупается там, потому что цены на несколько тайских батов дешевле.

Сеть магазинов 7/11 фактически вытесняют множество локальных магазинов из бизнеса. Небольшие магазины принадлежат семьям в течение нескольких поколений, и довольно часто ими управляют пожилые люди в возрасте 60 лет и старше. Потратив несколько дополнительных тайских батов, даже не доллар, вы сможете поддерживать работу этих местных предприятий и трудолюбивых людей.

Фото превью: proturizm.club