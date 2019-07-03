Потрясающие пляжи Черногории, которые вы должны посетить этим летом

Черногория может быть самой маленькой страной на Балканах, но она, безусловно, занимает лидирующие позиции, когда дело доходит до пляжей. Пляжи Черногории — одни из самых чистых в Европе, а некоторые из них даже могут похвастаться красивой розовой галькой или песком рядом с бирюзово-голубой водой — уникальное зрелище, которое можно найти только в Черногории.



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Петровац

Старый рыбацкий город Петровац широко известен своими историческими церквями, гаванями и монастырями, но он также может похвастаться не одним, а двумя прекрасными пляжами с золотым песком. Многочисленные кафе, бары и рестораны расположены прямо на пляже, что делает Петровац популярным выбором для туристов и местных жителей.

Для тех, кто ищет уединения, в окрестностях есть множество скрытых сокровищ. Направляясь на юг в сторону Петроваца, путешественники найдут множество небольших уединенных пляжей и бухт, к большинству из которых можно добраться только по воде.

Плави Хоризонти

Пляж Плави Хоризонти часто называют лучшим пляжем на севере Черногории, а его чистая вода и чистый песок принесли ему желанный голубой флаг. Он является одним из лучших мест для подводного плавания в Черногории, чистота моря позволяет легко увидеть большое разнообразие рыб и морских обитателей.

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Свети-Стефан

Первоначально жилой поселок, построенный сотни лет назад, на крошечном острове Свети-Стефан является одной из самых знаменитых балканских достопримечательностей. Здесь теперь находится один из самых роскошных и живописных отелей в мире, Аман Свети-Стефан. Однако вам не нужно останавливаться в отеле, чтобы насладиться побережьем, так как в дальнем конце дороги находится общественный пляж.

Пляж Яз

Пляж Яз — один из самых оживленных (и самых длинных) пляжей в Черногории. Возможно, он не такой застроенный, как Будва и Бечичи, но в жаркий летний день пляж Яз является центром активности и музыки. Однако его популярность не умаляет его естественной красоты.

Кроме того, на пляже Яз ежегодно проходит фестиваль морских танцев, мероприятие с живой музыкой, которое каждое лето привлекает большое количество посетителей со всего мира, и он был назван одним из 10 лучших летних фестивалей Европы по версии журнала Forbes.

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Муричи

Муричи — единственный пляж в этом списке, который не граничит с побережьем Адриатики, так как он связан с пресноводным озером Скадар. В 2011 году озеро Скадар было названо объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Скадарское озеро остается спокойным и безмятежным побегом от обычных черногорских туристических маршрутов, а уединенный пляж Муричи предлагает идеальные условия для ленивого послеобеденного принятия солнечных ванн и купания в прохладных и освежающих водах озера.

Бечичи

На этом пляже есть мелкая розовая галька и мелкая, кристально голубая вода, которая идеально подходит для гребли. Бухта Бечичи длинная и почти 100 м шириной в некоторых точках и окружена потрясающим горным фоном. Любители активного отдыха стекаются на этот пляж каждое лето, чтобы покататься на каяках, заняться парусным спортом и серфингом, а любители сладкого — насладиться знаменитыми кафе-мороженым вдоль набережной.

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Фото: aworldtotravel.com