Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия
Туризм Регионы
Автор Елена Орлова

Потрясающие пляжи Черногории, которые вы должны посетить этим летом

Путешествия print

Черногория может быть самой маленькой страной на Балканах, но она, безусловно, занимает лидирующие позиции, когда дело доходит до пляжей. Пляжи Черногории — одни из самых чистых в Европе, а некоторые из них даже могут похвастаться красивой розовой галькой или песком рядом с бирюзово-голубой водой — уникальное зрелище, которое можно найти только в Черногории.


Что посмотреть в Черногории, Лучшие Места для отдыха...

Петровац

Старый рыбацкий город Петровац широко известен своими историческими церквями, гаванями и монастырями, но он также может похвастаться не одним, а двумя прекрасными пляжами с золотым песком. Многочисленные кафе, бары и рестораны расположены прямо на пляже, что делает Петровац популярным выбором для туристов и местных жителей.

Для тех, кто ищет уединения, в окрестностях есть множество скрытых сокровищ. Направляясь на юг в сторону Петроваца, путешественники найдут множество небольших уединенных пляжей и бухт, к большинству из которых можно добраться только по воде.

Плави Хоризонти

Пляж Плави Хоризонти часто называют лучшим пляжем на севере Черногории, а его чистая вода и чистый песок принесли ему желанный голубой флаг. Он является одним из лучших мест для подводного плавания в Черногории, чистота моря позволяет легко увидеть большое разнообразие рыб и морских обитателей.

Читайте также: Лучшие пляжи Черногории

Свети-Стефан

Первоначально жилой поселок, построенный сотни лет назад, на крошечном острове Свети-Стефан является одной из самых знаменитых балканских достопримечательностей. Здесь теперь находится один из самых роскошных и живописных отелей в мире, Аман Свети-Стефан. Однако вам не нужно останавливаться в отеле, чтобы насладиться побережьем, так как в дальнем конце дороги находится общественный пляж.

Пляж Яз

Пляж Яз — один из самых оживленных (и самых длинных) пляжей в Черногории. Возможно, он не такой застроенный, как Будва и Бечичи, но в жаркий летний день пляж Яз является центром активности и музыки. Однако его популярность не умаляет его естественной красоты.

Кроме того, на пляже Яз ежегодно проходит фестиваль морских танцев, мероприятие с живой музыкой, которое каждое лето привлекает большое количество посетителей со всего мира, и он был назван одним из 10 лучших летних фестивалей Европы по версии журнала Forbes.

Читайте также: Министерство курортов и туризма Крыма: цены на отели не выросли

Муричи

Муричи — единственный пляж в этом списке, который не граничит с побережьем Адриатики, так как он связан с пресноводным озером Скадар. В 2011 году озеро Скадар было названо объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Скадарское озеро остается спокойным и безмятежным побегом от обычных черногорских туристических маршрутов, а уединенный пляж Муричи предлагает идеальные условия для ленивого послеобеденного принятия солнечных ванн и купания в прохладных и освежающих водах озера.

Бечичи

На этом пляже есть мелкая розовая галька и мелкая, кристально голубая вода, которая идеально подходит для гребли. Бухта Бечичи длинная и почти 100 м шириной в некоторых точках и окружена потрясающим горным фоном. Любители активного отдыха стекаются на этот пляж каждое лето, чтобы покататься на каяках, заняться парусным спортом и серфингом, а любители сладкого — насладиться знаменитыми кафе-мороженым вдоль набережной.

Читайте также: Мнение: почему россияне не поедут в Грузию

 

 Фото: aworldtotravel.com

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы море отдых отпуск туризм балканы черногория путешествие морской сезон пляжи черногории
Обсудить
Актуальная аналитика
Путешествия
Потрясающие пляжи Черногории, которые вы должны посетить этим летом
Православие
Архиепископ Лука: святой и врач
Авто
Как выбрать скутер: обзор популярных моделей
Новости Все >
Кассирша пункта обмена валюты в Москве сбежала с 41 млн рублей
Самый молодой депутат Госдумы выдвинулся в московский парламент
ВЦИОМ: 60% россиян устраивает качество услуг ЖКХ
"Зенит" не получил ни одного предложения по трансферу Дзюбы
Почти 40 % россиян не довольны качеством услуг ЖКХ — ВЦИОМ
Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина
Tvil.ru: Ялта и Сочи возглавили рейтинг городов для курортных романов
Российский легкоатлет Нургалиев дисквалифицирован за допинг
В Симферополе осветят 115 "темных" улиц до конца года﻿
Оливер Стоун задумывается снять комедию о Трампе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России

Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.

Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Экономика
Цены на услуги ХЖК в России с 2017-го по 2018 год выросли на 5,3%
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Красноярска
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Любовь Степушова 10 государств ЕС: в Германии и Франции нет демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Рустем Сафронов США репрессивны в отношении половой морали Рустем Сафронов
Комментарии
Жители Нижнеудинска: службы ЖКХ первым делом спасают дома чиновников
ВЦИОМ: 60% россиян устраивает качество услуг ЖКХ
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Боливия заинтересовалась российским оружием
Глава МИД Канады начала свое выступление с цитаты Путина
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Жители затопленного Тулуна пожаловались на мародерство
National Interest: Литва готовится к вторжению России в Прибалтику
Гибель Грузии: уроки для современной России
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Жители затопленного Тулуна пожаловались на мародерство
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
На Украине выйдет настольная игра, посвященная преимуществам НАТО
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Гибель Грузии: уроки для современной России
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ