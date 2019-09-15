Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться

Расположенный в прибрежной провинции Краби, Ао Нанг — это небольшой город и туристическое место, расположенное рядом с пляжем в окружении отвесных скал. Сам город состоит из пабов, ресторанов, клубов, магазинов и других коммерческих зданий.

Из истории

Ао Нанг ранее называли Ао Пхра Нанг как способ отдать дань уважения местной богине, которая, как говорят, была женой рыбака, который не вернулся из плавания. Она прожила остаток дней в пещере, ожидая своего мужа. Сейчас местные рыбаки и лодочники оставляют подношения в пещере, называемой пещерой Пхра Нанг.

Лучшее время для посещения Ао Нанг

Большинство туристов посещают Ао Нанг в период с ноября по апрель, а большинство приезжают во время праздников, таких как Рождество, Новый год и Китайский Новый год, поэтому, если вы хотите увидеть оживленный Ао Нанг, то рекомендуем именно эти месяцы. В период с мая по октябрь вас ожидает дождливая погода, меньшее количество туристов и дешевое жилье.

Читайте также: Пять развлечений в Шотландии

Как добраться

Ао Нанг является одним из самых оживленных районов Таиланда в провинции Краби, и с 1980-х годов его посещает множество туристов. Небольшой городок Ао Нанг находится всего в 20 км от города Краби. Вы можете сесть на автобус, билет на который стоит около 60 бат. Международный аэропорт Краби находится примерно в 25 км, и вы можете взять такси до Ао Нанг.

Места для проживания в Ао Нанг

Aonang Phu Petra Resort Krabi — это один из самых популярных отелей для отдыха, расположенный в южной части пляжа Ао Нанг. Отель Holiday Inn Resort Krabi — это еще один популярный отель, расположенный на том же пляже, но более дорогой. Курортный спа-центр Petra Resort Centara Anda Dhevi также предлагает комфортное размещение по разумной цене.

Читайте также: Потрясающие пляжи Черногории, которые вы должны посетить этим летом

Ао Нанг проводит множество мероприятий и здесь сосредоточено много достопримечательностей.

1. Альпинизм

Ао Нанг изначально был известен альпинизмом, и это занятие до сих пор популярно здесь, инструкторы помогут вам получить незабываемые впечатления независимо от вашего опыта. Большая часть альпинизма происходит вокруг пляжей Тонсай, Пхра Нанг и Рейли. Обязательно наденьте удобную обувь.

2. Водный спорт

Ао Нанг в Таиланде также известен своими многочисленными водными видами деятельности, включая дайвинг, где вам просто нужно пройти краткий курс и тренировки, прежде чем вас отправят в глубины океана. Подводное плавание, где вы можете погружаться с минимальным количеством снаряжения на мелководье наблюдать и взаимодействовать с коралловыми рифами и изучать морскую жизнь. Виндсерфинг также доступен для тех, кто прошел обучение.

3. Лодочные туры

Туристы могут совершить экскурсию на лодке на острова и близлежащие пляжи, вы даже можете увидеть различных диких и водных обитателей. Вы можете отправиться на лодочную экскурсию в пещеру Пхра Нанг, где находится святыня местной богини.

4. Гора Ханг Нак: Треккинг

Ао Нанг имеет различные маршруты и живописные места, идеально подходящие для треккинга. Гора Ханг Нак является одним из самых популярных мест с довольно сложным подъемом и потрясающим видом в конце. Не забудьте взять с собой треккинговую палку и надеть соответствующую обувь, прежде чем отправиться в поход. Также хороший вариант нанять гида.

6. Храмы

В Ао Нанг есть также храмы и мечети. Обязательно одевайтесь скромно, прежде чем отправиться в эти религиозные места.

Читать также: Остров Нуса Пенида: руководство для незабываемого отпуска

Фото превью: esliustal.ru