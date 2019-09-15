Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Путешествия
Туризм Регионы
Автор Елена Орлова

Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться

Путешествия » Туризм print

Расположенный в прибрежной провинции Краби, Ао Нанг — это небольшой город и туристическое место, расположенное рядом с пляжем в окружении отвесных скал. Сам город состоит из пабов, ресторанов, клубов, магазинов и других коммерческих зданий.

Из истории

Ао Нанг ранее называли Ао Пхра Нанг как способ отдать дань уважения местной богине, которая, как говорят, была женой рыбака, который не вернулся из плавания. Она прожила остаток дней в пещере, ожидая своего мужа. Сейчас местные рыбаки и лодочники оставляют подношения в пещере, называемой пещерой Пхра Нанг.

Лучшее время для посещения Ао Нанг

Большинство туристов посещают Ао Нанг в период с ноября по апрель, а большинство приезжают во время праздников, таких как Рождество, Новый год и Китайский Новый год, поэтому, если вы хотите увидеть оживленный Ао Нанг, то рекомендуем именно эти месяцы. В период с мая по октябрь вас ожидает дождливая погода, меньшее количество туристов и дешевое жилье.

Читайте также: Пять развлечений в Шотландии

Как добраться

Ао Нанг является одним из самых оживленных районов Таиланда в провинции Краби, и с 1980-х годов его посещает множество туристов. Небольшой городок Ао Нанг находится всего в 20 км от города Краби. Вы можете сесть на автобус, билет на который стоит около 60 бат. Международный аэропорт Краби находится примерно в 25 км, и вы можете взять такси до Ао Нанг.

Места для проживания в Ао Нанг

Aonang Phu Petra Resort Krabi — это один из самых популярных отелей для отдыха, расположенный в южной части пляжа Ао Нанг. Отель Holiday Inn Resort Krabi — это еще один популярный отель, расположенный на том же пляже, но более дорогой. Курортный спа-центр Petra Resort Centara Anda Dhevi также предлагает комфортное размещение по разумной цене.

Читайте также: Потрясающие пляжи Черногории, которые вы должны посетить этим летом

Ао Нанг проводит множество мероприятий и здесь сосредоточено много достопримечательностей.

1. Альпинизм

Ао Нанг изначально был известен альпинизмом, и это занятие до сих пор популярно здесь, инструкторы помогут вам получить незабываемые впечатления независимо от вашего опыта. Большая часть альпинизма происходит вокруг пляжей Тонсай, Пхра Нанг и Рейли. Обязательно наденьте удобную обувь.

2. Водный спорт

Ао Нанг в Таиланде также известен своими многочисленными водными видами деятельности, включая дайвинг, где вам просто нужно пройти краткий курс и тренировки, прежде чем вас отправят в глубины океана. Подводное плавание, где вы можете погружаться с минимальным количеством снаряжения на мелководье наблюдать и взаимодействовать с коралловыми рифами и изучать морскую жизнь. Виндсерфинг также доступен для тех, кто прошел обучение.

3. Лодочные туры

Туристы могут совершить экскурсию на лодке на острова и близлежащие пляжи, вы даже можете увидеть различных диких и водных обитателей. Вы можете отправиться на лодочную экскурсию в пещеру Пхра Нанг, где находится святыня местной богини.

4. Гора Ханг Нак: Треккинг

Ао Нанг имеет различные маршруты и живописные места, идеально подходящие для треккинга. Гора Ханг Нак является одним из самых популярных мест с довольно сложным подъемом и потрясающим видом в конце. Не забудьте взять с собой треккинговую палку и надеть соответствующую обувь, прежде чем отправиться в поход. Также хороший вариант нанять гида.

6. Храмы

В Ао Нанг есть также храмы и мечети. Обязательно одевайтесь скромно, прежде чем отправиться в эти религиозные места.

Читать также: Остров Нуса Пенида: руководство для незабываемого отпуска

Фото превью: esliustal.ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы ао нанг тайланд достопримечательности
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня
Туризм
Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться
Цветы и растения
Непростой садовый лютик - ранункулюс
Новости Все >
Киевское "Динамо" опускается все ниже
ЦСКА победил "Тамбов" благодаря двум красивым голам
Пьяная китаянка покусала стюардессу на борту летящего в Пекин самолета
В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка
Премьер Судана в США попросит убрать страну из списка спонсоров террора
Лондон заявил об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по Brexit
В Башкирии девушка убила мешавшую ей делать уроки младшую сестру
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Василевский и Бобровский возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
"Мстители 4: Финал" выиграл сразу шесть номинаций премии Saturn Awards
Последние материалы
Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня
Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться
Непростой садовый лютик - ранункулюс
Как помочь собаке похудеть
Киевское "Динамо" опускается все ниже
ЦСКА победил "Тамбов" благодаря двум красивым голам
Бородавки, прыщи, грибок и другие "подарки" в общественном бассейне
Правила поведения в спортзале
В США в доме умершего доктора нашли 2246 останков неродившихся детей
Советы нанимателям арендного жилья
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Плавание. Новости
Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник

Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.

Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Здоровье
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Плавание. Новости
Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Новости Украины
Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев стремится быть очень прагматичным в отношениях с Москвой.

Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Мир. Новости мира
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Новости Украины
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
Новости Украины
Москва раздумывает над изменением курса по отношению к ЛДНР
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Новости Грузии
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Мир. Новости мира
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Здоровье
Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний
Соломон Соловьев Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия Константин Кузнецов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 17 Владимир Губарев
Комментарии
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
История и современность
Шесть необычных находок археологов идут вразрез с современной наукой
Шесть необычных находок археологов идут вразрез с современной наукой
Подземные катакомбы Александрии и древняя капсула времени, скрытая два тысячелетия
Подземные катакомбы Александрии и древняя капсула времени, скрытая два тысячелетия
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
ЦРУ использовало животных для шпионажа в период "холодной войны"
ЦРУ использовало животных для шпионажа в период "холодной войны"
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
В США показали "убийцу русских войск"
В США показали "убийцу русских войск"
Фотогалереи
Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего 5 Фото Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего
Мечты советских женщин 8 Фото Мечты советских женщин
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Вымершие животные снова воскреснут 9 Фото Вымершие животные снова воскреснут
Домашнее
Митохондриальная ДНК передается по наследству только от матери?
Почему у ребенка надо забрать планшет и вернуть его только в 12 лет
Бионический глаз, пересаженные ребенку почки и кисти рук и другие исследования и достижения медицины
Огурец от похмелья, ожирения, мешков под глазами и других напастей
Десять самых нужных вещей для ухода за ребёнком
В одной капле меда более 70 компонентов, необходимых для здоровья человека
Восемь основных правил, как сохранить зрение у ребёнка
Три совета, если женщина решила рожать за границей
Синдром Клайнфельтера неизлечим, мужчине возможно лишь оказать поддержку
Синдром Клайнфельтера неизлечим, мужчине возможно лишь оказать поддержку
Учёные создали недорогой и действенный наногель против вирусов
Учёные создали недорогой и действенный наногель против вирусов
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
Привычки, вредящие женщинам
Привычки, вредящие женщинам
Как распознать идеального мужчину
Как распознать идеального мужчину
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Пилить любимого или не пилить
Пилить любимого или не пилить
Как предотвратить появление плесени в вашей стиральной машине
Как предотвратить появление плесени в вашей стиральной машине
Как украсить стену: 8 интересных идей
Как украсить стену: 8 интересных идей
Забавные фото
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ