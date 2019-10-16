Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия
Туризм Регионы
Автор Елена Орлова

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать

Путешествия print

В Чехии величественное и декадентское великолепие Праги соседствует в мире с мечтательной, романтичной красотой Богемии. Мало того, что люди здесь очень теплые и дружелюбные, есть еще одна вещь, которая делает эту страну обязательной для посещения, — это великолепная чешская еда.

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать. 404538.jpeg

Страна предлагает восхитительную кухню, которая в значительной степени зависит от различных видов мяса, свежих овощей, вкусного сыра, множества ароматных трав и специй. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, в ней не так уж популярны морепродукты. Устройте пражский гастрономический тур и попробуйте некоторые из восхитительных традиционных деликатесов этой страны.

Свичкова (Svíčková na smetaně)

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать. 404539.jpeg
Фото: praga-praha.ru

Возможно, самая популярная чешская еда, она готовится из говяжьей вырезки, маринованной с овощами, такими как морковь, сельдерей, корень петрушки, лук и т. д., и специями, такими как черный перец, лавровый лист, можжевельник, душистый перец и т. д. Вся смесь запекается, овощи удаляются для приготовления богатого соуса, который готовится путем смешивания, пюрирования и варки овощей с кислыми двойными сливками. Обычно его подают с  кнедликами и клюквенным соусом.

Читайте также: Шесть вещей, которые нужно сделать в новом городе

Řízek

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать. 404535.jpeg
Фото: zpravy.tiscali.cz

Řízek — это шницель, характерный для Чешской Республики, который уникален тем, что его готовят из различных видов мяса, таких как свинина, курица, телятина и т. д., хотя свинина является самой популярной. Плоский кусок мяса покрыт мукой и сухарями и обжарен во фритюре. Обычно подается с картофельным салатом. В праздничные дни предлагается специальная рождественская форель Řízek, которая очень популярна среди местных жителей и туристов.

Козий сыр

Если вы любите сыр, это правильное место для вас. Попробуйте самый свежий козий сыр, который настолько полон ароматов, что вы будете совершенно поражены. Козий сыр подается с  салатом, его обязательно стоит попробовать в Чешской Республике.

Читайте также: Музей отвратительной еды

Sekaná pečeně

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать. 404540.jpeg
Фото: nejedle-recepty.blogspot.com

Это мясной рулет, который готовят из равного количества свиного и говяжьего фарша, а затем добавляют кусочки бекона, лука, чеснока и несколько трав и специй. Затем он превращается в буханку и готовится, нарезается ломтиками и подается с картофельным пюре, соусом и иногда, в более современном виде, с салатом.

Smažený Sýr

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать. 404541.jpeg
Фото: tripadvisor.com

Это простое и в то же время абсолютно райское блюдо, которое состоит из жареного сыра. Оно часто подается с корзиной картофеля фри и булочек, доводя любителей сыра до абсолютного восторга. Несмотря на то, что это не очень сбалансированное блюдо, это идеальная пища для комфорта, которая заставит жаждать большего, поэтому обязательно включите ее в свой пражский рацион!

Читайте также: Чешский Крумлов. Добро пожаловать в Средневековье!

Česnečka

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать. 404536.jpeg
Фото: recepty-top.cz

Чешская кухня очень любит супы, и этот чесночный суп вызывает абсолютное наслаждение. Чеснок дает супу богатый, интенсивный аромат. В него добавляют сухарики и яйцо, придавая восхитительный вкус и текстуру, которые на вкус абсолютно божественны. Время от времени добавляются маленькие кусочки мяса, такие как свинина, курица, колбасы и т. д.

Trdelník

Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать. 404537.jpeg
Фото: fooddiversity.com

Возможно, самый известный чешский десерт и один из самых знаковых блюд этой страны, trdelník — это простой и восхитительный десерт, который продается практически по всей Праге. Его делают из слегка подслащенного теста, готовят на гриле. Затем его покрывают смесью сахарной пудры и грецкого ореха. В более современных формах его иногда подают с начинкой из шоколада, заварного крема, ванили и т. д.

Если еда — важная часть вашего отпуска, Чешская Республика — удивительный выбор с ее огромным разнообразием вкуснейшей пищи.

Читайте также: Карловы Вары: город Золотого века Чехии

Фото превью: praguer.ru 

Темы прага чешская кухня советы туристу
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Интересные и забавные факты из мира недвижимости
Путешествия
Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать
Интересное и полезное
Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы
Новости Все >
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Футболист Адриано сделал предложение девушке, к которой ушел от жены
СБР показал яркую форму российских биатлонисток
Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"
Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб
Заемщик пытался заколдовать приставов, чтобы не платить кредит
Суд признал баскетболиста Домани виновным в хищении 44 млн рублей
Лига просит "Браселону" и "Реал" перенести матч из Каталонии в Мадрид
Союз биатлонистов России отпустил Подчуфарову в сборную Словении
Последние материалы
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы
Миротворчеству Белоруссии не хватает конкретных дел
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Футболист Адриано сделал предложение девушке, к которой ушел от жены
23 октября - день Х. ВАДА будет атаковать Россию
СБР показал яркую форму российских биатлонисток
Осень - время поддержать иммунитет
17 октября: Борьба с нищетой, Заплати налоги, и Эминем уже не молод
Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира по смешанным единоборствам.

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Игорь Буккер Кто не дает забыть "Дело Дрейфуса" Игорь Буккер Любовь Степушова Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга? Любовь Степушова Соломон Соловьев Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС
Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой
Политолог: рейтинг Зеленского будет падать, но это не главное
Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?
Илон Маск согласился принять участие в бизнес-форуме на Кубани
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Эксперт: властям не выгодно решать вопрос о незаконных вырубках леса
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков
Счетная палата: указ Путина о росте пенсий под угрозой невыполнения
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Власти Крыма развернули борьбу за украинского туриста
Губернатор Иркутской области забыл о людях в огне
В Люберцах полицейские задержали мужчину с мешком конопли массой 3 кг
Власти Москвы обещают ее жителям значительный рост средних зарплат
Патриарх Кирилл посчитал либерализм "в каком-то смысле" грехом
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
История и современность
Слишком русский голландец Андрей Виниус
Слишком русский голландец Андрей Виниус
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Криминалист: убийства детей на пути в школу - следствие плохой работы участковых
Криминалист: убийства детей на пути в школу - следствие плохой работы участковых
Гунны - покорители степей и Европы
Гунны - покорители степей и Европы
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Экспедиция Путятина: как Россия и Япония заключили первый договор
Экспедиция Путятина: как Россия и Япония заключили первый договор
Почему провалился поход армии Наполеона на Петербург
Почему провалился поход армии Наполеона на Петербург
Каким будет транзит власти в России-2024
Каким будет транзит власти в России-2024
Конец российского спорта: признана подмена "тысяч" допинг-проб
Конец российского спорта: признана подмена "тысяч" допинг-проб
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Фильм "Анонимные романтики", упражнения Эллиса как способы преодоления стеснительности
Хруст шеи - к инсульту
О чем расскажут наши губы: при каких признаках нужно идти к врачу, а когда не следует беспокоиться
Пять привычек, которые остановят старение мозга
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или Почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Понятие о красоте у всех разное и иногда здорово удивляет
Понятие о красоте у всех разное и иногда здорово удивляет
Чем можно "нарисовать" брови
Чем можно "нарисовать" брови
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Советы по декорированию домашнего офиса
Советы по декорированию домашнего офиса
Какой цвет краски выбрать для кухни
Какой цвет краски выбрать для кухни
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ