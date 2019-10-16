Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать

В Чехии величественное и декадентское великолепие Праги соседствует в мире с мечтательной, романтичной красотой Богемии. Мало того, что люди здесь очень теплые и дружелюбные, есть еще одна вещь, которая делает эту страну обязательной для посещения, — это великолепная чешская еда.

Страна предлагает восхитительную кухню, которая в значительной степени зависит от различных видов мяса, свежих овощей, вкусного сыра, множества ароматных трав и специй. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, в ней не так уж популярны морепродукты. Устройте пражский гастрономический тур и попробуйте некоторые из восхитительных традиционных деликатесов этой страны.

Свичкова (Svíčková na smetaně)

Фото: praga-praha.ru

Возможно, самая популярная чешская еда, она готовится из говяжьей вырезки, маринованной с овощами, такими как морковь, сельдерей, корень петрушки, лук и т. д., и специями, такими как черный перец, лавровый лист, можжевельник, душистый перец и т. д. Вся смесь запекается, овощи удаляются для приготовления богатого соуса, который готовится путем смешивания, пюрирования и варки овощей с кислыми двойными сливками. Обычно его подают с кнедликами и клюквенным соусом.

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Řízek

Фото: zpravy.tiscali.cz

Řízek — это шницель, характерный для Чешской Республики, который уникален тем, что его готовят из различных видов мяса, таких как свинина, курица, телятина и т. д., хотя свинина является самой популярной. Плоский кусок мяса покрыт мукой и сухарями и обжарен во фритюре. Обычно подается с картофельным салатом. В праздничные дни предлагается специальная рождественская форель Řízek, которая очень популярна среди местных жителей и туристов.

Козий сыр

Если вы любите сыр, это правильное место для вас. Попробуйте самый свежий козий сыр, который настолько полон ароматов, что вы будете совершенно поражены. Козий сыр подается с салатом, его обязательно стоит попробовать в Чешской Республике.

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Sekaná pečeně

Фото: nejedle-recepty.blogspot.com

Это мясной рулет, который готовят из равного количества свиного и говяжьего фарша, а затем добавляют кусочки бекона, лука, чеснока и несколько трав и специй. Затем он превращается в буханку и готовится, нарезается ломтиками и подается с картофельным пюре, соусом и иногда, в более современном виде, с салатом.

Smažený Sýr

Фото: tripadvisor.com

Это простое и в то же время абсолютно райское блюдо, которое состоит из жареного сыра. Оно часто подается с корзиной картофеля фри и булочек, доводя любителей сыра до абсолютного восторга. Несмотря на то, что это не очень сбалансированное блюдо, это идеальная пища для комфорта, которая заставит жаждать большего, поэтому обязательно включите ее в свой пражский рацион!

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Česnečka

Фото: recepty-top.cz

Чешская кухня очень любит супы, и этот чесночный суп вызывает абсолютное наслаждение. Чеснок дает супу богатый, интенсивный аромат. В него добавляют сухарики и яйцо, придавая восхитительный вкус и текстуру, которые на вкус абсолютно божественны. Время от времени добавляются маленькие кусочки мяса, такие как свинина, курица, колбасы и т. д.

Trdelník

Фото: fooddiversity.com

Возможно, самый известный чешский десерт и один из самых знаковых блюд этой страны, trdelník — это простой и восхитительный десерт, который продается практически по всей Праге. Его делают из слегка подслащенного теста, готовят на гриле. Затем его покрывают смесью сахарной пудры и грецкого ореха. В более современных формах его иногда подают с начинкой из шоколада, заварного крема, ванили и т. д.

Если еда — важная часть вашего отпуска, Чешская Республика — удивительный выбор с ее огромным разнообразием вкуснейшей пищи.

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Фото превью: praguer.ru