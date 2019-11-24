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Автор Елена Орлова

Три живописных города Черногории, которые стоит посетить

Путешествия

Подумав о Черногории, вы вероятно, представите себе ленивые летние дни, проведенные на длинных песчаных пляжах и кристально чистой воде. Но отойдите от потрясающей береговой линии Адриатики, и вы найдете множество очаровательных и живописных городов Черногории, богатых историей, культурой и удивительной едой, которые конкурируют с одними из самых популярных туристических мест Европы.

Для тех, кто не боится сойти с проторенной дороги во время их следующего отпуска в Черногории, вот краткое изложение трех самых популярных городов и деревень страны.

Плав

Горный массив Проклетие является одной из самых величественных достопримечательностей Черногории с ее высокими пиками, скалистыми утесами и мерцающими озерами. В тихой долине под горами расположен небольшой город Плав, история которого восходит к 17 веку и может похвастаться множеством древних памятников, церквей, мечетей и монастырей. Широко распространено мнение, что Плав был назван в честь римского императора Флавия во время римского правления, и город привлекает как любителей истории, так и альпинистов и туристов, которые используют его в качестве базы для изучения окружающих гор.

Плав окружен множеством красивых озер. Еще одна из многих природных достопримечательностей Плава — это карстовые колодцы, созданные, когда его природные породы растворяются в воде и образуют пещеры, воронки и природные источники.

Савина

Город, пожалуй, наиболее известен тем, что здесь находится залитый солнцем виноградник Кастель Савина, один из самых ценных виноделен Черногории.

Виноградник восходит к 18 веку и предлагает посетителям экскурсии по усадьбе и, что самое важное, попробовать вино прямо из бочек из французского дуба, хранящихся в хорошо укомплектованном погребе. Винодельня стремится сохранить верность своим местным корням, поэтому посещение — это единственный способ попробовать некоторые из ее более эксклюзивных вин.

Однако очарование Савины не ограничивается вином. Город расположен на склоне холма с видом на Которский залив, в окружении пышных зеленых лесов и величественных гор, которые часто покрыты снегом. Туристы также стекаются в город, чтобы посетить монастырь Савина, сербский православный монастырь, расположенный в густой средиземноморской растительности в одном из самых красивых уголков северного черногорского побережья.

Пераст

Часто сравниваемый с архитектурой Венеции в стиле барокко и ее историческим шармом, Пераст является артефактом 200-летнего венецианского правления. Город был когда-то богатым и мощным центром в Черногории, он был построен из прекрасного камня и имел 16 изысканных церквей, 17 больших дворцов. Несколько дворцов сохранились до наших дней. В Перасте также находится сеть из 10 уникальных сторожевых башен, расположенных в стратегически важных местах по всему городу и построенных для обеспечения безопасности в прошлом веке. В последнее время город подвергся значительной реставрации, но он по-прежнему сохраняет очарование, привлекающее любителей истории со всего мира.

Помимо яркого прошлого, Пераст также привлекает огромное количество посетителей из-за своей потрясающей природной красоты и того, что здесь проходит Фаскинада, один из самых известных черногорских летних фестивалей. Выступая в Которский залив, набережная Пераста простирается над морем, а город со всех сторон окружен потрясающими горными хребтами и лесами.

Фото превью: chernogoriya.in.ua

Темы плав пераст туризм савина черногория путешествие
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