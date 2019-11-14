Путешествие по Австрии: когда все ожидания оправданы

Европа большая, стран для посещения огромное количество, но сегодня мы расскажем про чудесную страну Австрию, поездка станет незабываемой. Австрия расположена в самом сердце Европы, имеет богатую историю. Многие Великие композиторы родом из Австрии, которую признали столицей классической музыки. Про венскую оперу, наверное, не слышал только ленивый человек. Посетив Австрию, вам захочется возвращаться сюда снова и снова.

Австрию можно посещать в любое время года, потому что она прекрасна в любой сезон. Страна с самым высоким уровнем жизни, отменным сервисом и достопримечательностями. Богата Австрия на музеи, дворцы, замки. Города Инсбрук, Зальцбург являются настоящими хранителями по количеству музеев, исторических памятников.

Австрия считается уютным уголком Европы, в котором туристы расслабляются, неспешно бродят по старым улочкам, по которым доносится неповторимый запах австрийского кофе.

Фото: 100dorog.ru

Начнем путешествие с автотрассы, которая отличается живописностью, пейзажи завораживают. Можно наблюдать пастбища с цветами, сапфировые озера, леса, водопады, горы. Проехать по трассе можно на арендованном автомобиле, велосипеде. Самой красивой считается трасса начинающаяся в Зальцбурге, она покрыта лесами. Прекрасен Зальцбург с его бесконечными зелёными склонами, горами, крепостями.

Фото: tabor.ru

Отправляемся в Гальштад, где около чистейшей воды расположены дома, туристы остаются в полном восторге, наблюдавшие данную картину. Стоит отметить, что это не все, что можно увидеть в городе.

Фото: travel.tochka.net

Настоящей достопримечательностью является хранилище костей, существующее с 12 века. Расположение города устроено такие образом, где бы вы не гуляли, всегда сможете выйти на центральную площадь.

Фото: openarium.ru

Три тысячи лет создавались соляные копи, которые не оставят туристов равнодушными.

Фото: globalen.bg

Старейшим считается город Инсбрук, который богат архитектурными шедеврами.

Фото: triphints.ru

Невероятной красотой поражают ледяные пещеры Айсризенвельт, напоминающие великанов. Пещера имеет протяженность в 40 км. Замёрзшие водопады похожи на дворец снежной королевы. Что только не создаст природа!

Фото: venagid.ru

Чудом Альп считается Лихтенштейнское ущелье, имеющее отвесные скалы, туннели, позволяющие увидеть ледяные горные ручьи, навесы из камня, шумные водопады. Местные жители называют данное место рождением радуги. Специально для туристов были построены мосты, чтобы лицезреть невероятную красоту собственными глазами.

Фото: gastronom.ru

Стоит упомянуть про австрийскую кухню. Знаменитый штрудель, мясо на кости, королевский омлет с ванильным соусом, ореховые бухтели. Пальчики оближешь! Выбор напиток разнообразен: пшеничное пиво, глювайн.

Фото превью: individual-tour.livejournal.com