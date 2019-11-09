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Автор Марина Пархоменко

Самые маленькие дома мира, где можно отдохнуть

Путешествия print

Большинство людей, отправляясь в путешествие, выбирают для аренды просторные дома и квартиры. Они считают, что только такое жилье может обеспечить максимальный комфорт на отдыхе. Но шесть самых крошечных домов разных стран мира опровергают это распространенное мнение. А еще они привлекают внимание тем, что там можно остановиться на время поездки.

Флоренция, Италия

Наиболее интересная модель дома расположена во Флоренции. При упоминании этого города вспоминаются: величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, фамилия Медичи, Данте Алигьери, деревянный человечек Пиноккио, великолепные холмы, натуральное мороженое, пицца. И на фоне этих достопримечательностей вырисовывается образ домика из стекла, обустроенного на дереве. Этот кроха расположен в 15 минутах поездки от центра Флоренции и в получасе езды от сердца Сиены. Здесь появляется возможность полностью соединиться с живописной природой. Ради удаленности от цивилизации Wi-Fi здесь работает только в общих зонах.

Мельбурн, Австралия

В 2016 году этот удивительный домик поместили на обложку журнала Green Magazine, как яркую модель экологичного архитектурного решения и ландшафтного дизайна. Этот кроха находится в красивом месте. Несмотря на маленькую площадь дома, все внутреннее пространство используется по максимуму. Объект вмещает две спальни, просторные кухню и ванную. Добавляют уют стильный интерьер и прекрасное естественное освещение. Здесь каждый будет чувствовать себя как дома. Если выглянуть в окно, то растущие по периметру дома растения создают ощущение, что жилье обосновалось на дереве. Романтикам понравится по ночам любоваться звездами через окна на крыше.

Бир, Великобритания

В этом тихом уголке построили маленький домишко среди бескрайних полей. Его минимальные размеры не помешали разместить все удобства, включая красивый вид сквозь двери из стекла. Здесь даже можно позавтракать на свежем воздухе на крошечной террасе или восхищаться за ужином закатом. Если хочется отправиться на морскую прогулку, то нужно пройти пять минут до пляжа и взять напрокат лодку.

Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина

В комфортном домике на берегу озера Науэль-Уапи рядом с Андами можно совмещать озерный отдых с горным. Две его стены полностью остеклены и сквозь них туристы наслаждаются красотой местной природы, не покидая здания. Внутренняя часть домика разбита на два яруса, нижний уровень выделили под большую гостиную, ванную и кухню, а верхний — оставили для просторной кровати. Здесь же предусмотрена встроенная часть для барбекю, где можно попробовать приготовить национальное блюдо асадо.

Новый Орлеан, США

Этот домик расположен неподалеку от оживленной улицы, известной своими ресторанами, кофейнями и магазинчиками. Он только снаружи выглядит узким, его площадь составляет около 40 м². Внутри предусмотрено все, что может понадобиться для отдыха — большая кухня, спальни, ванная и джакузи. А в уютном и спокойном внутреннем дворике можно читать книгу на свежем воздухе или обедать. Приверженцы активного отдыха могут устроить катание по живописным окрестностям на арендованном велосипеде.

Остин, США

В Остине — столице Техаса "прописался" еще один кроха. Хоть этот компактный домишко имеет небольшие габариты, внутри него места предостаточно. Это жилье полностью подходит для комфортного отдыха. В его обстановку и планировку входят просторная двухместная кровать, небольшая ванная, кухня с микроволновкой. Немаловажно, что объект расположен в шаговой доступности от центра города и наиболее значимых достопримечательностей. Пройдя вечером пешком десять минут до оживленной части Остина, уже можно слушать музыкантов, играющих блюз и рок. В хорошую погоду станут бонусом открытые площадки бассейнов и ресторанов, откуда можно любоваться отличным видом.

Фото превью: small-house.ru

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