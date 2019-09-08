До желанных осенних деньков бархатного сезона считанные дни, и большинство людей уже строят планы на отпуск. Но если поездку продумывают до мелочей, то набору необходимых в дороге вещей не всегда уделяют должное внимание.
А между тем эти предметы помогут сделать путешествие уютным. Ниже приводится перечень главных "дорожных помощников". Если взять их с собой, то все, что нужно, окажется под рукой.
В первую очередь любому отдыхающему понадобится компактный, но вместительный чемодан. Чтобы не перепутать его в пути с чужим таким же багажом, можно к ручке привязать опознавательный знак в виде ленточки. А чтобы чемодан не укатился от хозяина где-нибудь в метро или на перроне, стоит выбрать модель с особыми фиксаторами на колесиках.
Элегантный чехол для чемодана помогает "убить сразу двух зайцев". Прежде всего, он защищает багаж от повреждений и загрязнений. Кроме того, эта "оболочка" сделает чемодан более приметным.
Эта вещь, конечно же, окупится. Если чемодан перед каждой поездкой обматывать пленкой, то это будет стоить дороже чехла, и выглядит некрасиво. Главное, при выборе чехла не ошибиться с его размером, чтобы он соответствовал чемодану.
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Без документов невозможна ни одна поездка. Можно забыть очки от солнца или футболку, но только не паспорт и билеты. Чтобы все ценные документы и деньги всегда были под рукой, лучше поместить их в маленькую сумочку. Тогда будет удобно ими пользоваться.
В наш век невозможно представить даже выезд на дачу на выходные без современных гаджетов. Причем, к каждому фотоаппарату или планшету понадобится зарядное устройство. Чтобы в дорожной сумке или чемодане все это не перемещалось, лучше взять в путешествие особую сумочку для электроники.
Компактная сумочка вмещает в себя всю необходимую в пути декоративную косметику — помады, тушь, тени, пудру и многое другое. В сложенном положении она не займет в чемодане много места. Прибыв в пункт назначения, ее можно выложить и удобно подвесить, используя особую вешалку, тогда все, что нужно окажется под рукой. С такой косметичкой можно быстро навести красоту на лице, подчеркнув его достоинства и добавив себе хорошее настроение.
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Такая сумочка отлично подойдет для мыла, геля для душа, кремов и других принадлежностей для ухода за телом и лицом. В таком случае не придется переворачивать вверх дном чемодан в поисках необходимого предмета, теряя драгоценное время. Если сумочка будет вместительной и прочной, то выдержит не одну поездку.
Новая модель отличается от традиционной полукруглой подушки. Ее главные характеристики — комфортность и практичность. В ней предусмотрены специальные прорези для рук и нежная ткань на поверхности для лица. Если такую подушку спустить и сложить, она поместится в кармашке сумки. Такая модель обеспечит крепкий полноценный сон на протяжении восьми часов.
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Фото превью: turpotveri.ru
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