Как можно сделать перелет максимально комфортным

Даже полет на большое расстояние может быть комфортным, если стараться соблюдать определенные правила и делать всё для получения удовольствия от процесса. Многие люди заранее настраиваются на негативную волну, думают о плохом месте, шумных соседях или проблемах с общим состоянием организма. Даже перед выездом в аэропорт их настроение уже говорит о том, что полет будет не слишком удачным. Поэтому еще одним хорошим советом является правильность восприятия ситуации. Если нужно лететь далеко, не стоит заранее начинать бояться или придумывать все новые страхи, высказывать сильное недовольство. Какие еще советы помогут справиться с сильным волнением или избежать появления стресса из-за полета на самолете?

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Удобная одежда станет залогом удобства и комфорта. Если человек намерено выбирает тесную одежду, ему стоит приготовиться терпеть и сталкиваться со множеством неприятным ощущений во время полета. Но случается, что слишком свободная одежда так же приносит неудобства. Она может позволит сделать движения более свободными, но часто мешает нормально передвигаться. Для полета на самолете стоит выбрать футболку или майку из приятной ткани, если погода еще не слишком теплая, нужно захватить кофту или куртку. Их можно легко снять во время полета, если станет жарко. Не стоит выбирать слишком обтягивающие брюки и туго затягивать ремень — он будет сильно передавливать живот и не давать спокойно и размеренно дышать.

Можно заранее купить компрессионные гольфы, чулки. Стюардессы часто используют их для долгих полетов. Эти вещи помогают сохранить силу в ногах, избежать отеков или сильной тяжести. Чтобы гольфы хорошо помогли, нужно надеть их еще в аэропорту. Особенно важно следить за состоянием здоровья тем, кто страдает от нарушений в циркуляции крови.

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На борту самолета довольно низкое давление — это дает толчок для замедления процесса кровообращения. Данный феномен часто приводит к тому, что в крови образовываются сгустки крови. Они сильно влияют на работу множества важных органов — сердца, мозга, легких. Для дополнительной стимуляции циркуляции крови нужно стараться больше двигаться. Если полет длится долго, стоит вставать каждый час, немного потягиваться и проходить по салону. Важно разминать тело и делать вращательные упражнения, чтобы руки и ноги не затекали. В самолете не стоит сидеть, забросив ногу на ногу. Это приведет к еще большему затеканию и передавливанию мышечной ткани. Разминать стоит и шею, наклоны в сторону помогут избежать появление сильной боли в шейном отделе позвоночника.

Увлажнение организма снаружи и изнутри позволит чувствовать легкость и спокойствие во время полета. Каждый час нужно выпивать определенное количество воды, необходимое для работы организма. Это нужно для компенсирования потери влаги, но важно, чтобы вода не была газированной. На большой высоте газы из воды еще быстрее запускают процесс брожения в теле человека. Увлажнять лицо и волосы можно с помощью термальной воды. Не стоит забывать о бальзаме для губ, креме для лица. Он часто продается в специальных маленьких упаковках для путешествий.

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Фото превью: menslife.com