Что поможет летать на самолете с комфортом

Чтобы отпуск начался с хорошей ноты, нужно нормально перенести долгий полет в самолете. С этим прекрасно справляются стюардессы, они не нервничают, могут быстро успокоиться и успокоить пассажира, помочь ему в любой сложившейся ситуации. Для многих людей сам самолет и процесс полета уже является причиной, начинающей подталкивать к развитию стресса. Но даже при отсутствии аэрофобии полет на самолете часто вызывает не особо приятные чувства. Нельзя назвать приятным ту обстановку, когда люди, сидящие рядом, слишком громко разговаривают, уши постоянно заложены и не получается даже послушать любимую музыку, ногам тесно и не получается хорошо поспать... Чтобы путь из одного места в другое был более приятным и не таким стрессовым, нужно следовать определенным правилам. Они помогут успокоиться и поверить в то, что летать можно и с комфортом.

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Создание приятной обстановки поможет быстро вернуться в нормальное состояние и почувствовать спокойствие. Самолет может пугать тем, что в нем все кажется непривычным и странным. Но возможность создания хорошей атмосферы приведет к достижению действительно хорошего эффекта. Нужно взять на борт вещи, помогающие будто очутиться дома: это может быть небольшая подушка, подаренная на день рождения, или плед, напоминающий о теплых осенних вечерах у костра. Некоторые люди даже берут в самолет тапочки или милые мягкие наушники - им так спокойнее и приятнее. Чтобы не скучать, нужно скачать побольше фильмов, если предстоит долгий перелет. Выбор жанра зависит от предпочтений, но впечатлительным людям лучше остановиться на спокойных фильмах, без тревожных сцен. Это относится и к музыке, нужно расслабиться и успокоиться, чтобы почувствовать умиротворение.

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Правильное поведение во время появления панической атаки поможет быстро избавиться от её повторного появления и неприятного ощущения, остающегося после пережитого. Если страх постепенно начинает наступать во время перелета, нужно сконцентрироваться на конкретной части тела и определить, что именно схватывает: руку, ногу или верхнюю часть тела? Обязательно следить за состояние мышечной ткани, она может напрягать по всему телу. После определения очага появления паники нужно сделать глубокий вдох, положить руку на живот и начать расслаблять все мышцы тела. Справиться бывает довольно сложно, можно попросить о помощи человека, сидящего рядом. Повторить упражнение нужно не менее десяти раз, чтобы все симптомы точно ушли. Для полной уверенности в работе данного метода нужно чаще делать его на земле.

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Свободное время во время полета можно занять полезным делом - приобщением к медитации. Её необязательно делать на полу, скрещивать ноги и стараться выпрямить спину. Медитировать можно даже в кресле самолета. Для этого нужно закрыть глаза, уйти от всех окружающих звуков и обстановки, дыхание должно быть ровным и спокойным. Если ранее не приходилось сталкиваться с медитацией, можно попробовать использовать подсказки в специальном приложении. Даже десять минут медитации помогут вернуться в нормальное состояние.

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Фото превью: gezzio.com