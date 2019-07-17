Выдуманные достопримечательности для привлечения туристов

Практически в каждой стране найдется достопримечательность, которая стала таковой исключительно из-за самих туристов. В ней нет какой-то идеи или культурного и исторического подтекста, а только народная выдумка. Часть из них появилась благодаря книгам и фильмам, а часть уже давно функционирует как место для сбора денег за вход. Мы собрали несколько самых интересных достопримечательностей, которые на самом деле абсолютные пустышки.

1. Дом Шерлока Холмса в Великобритании

Всем известно, что сыщик Холмс — выдуманный персонаж. А это означает, что настоящего дома у него просто и быть не могло! Однако целыми толпами люди мечтают попасть на Бейкер-стрит. Хотя идут они на самом то деле к дому №239, на котором уже давным давно красуется специальная табличка №221B.

И все бы ничего, если бы и это не было абсолютной выдумкой, ведь фильм о Шерлоке снимался совершенно не в этом доме и не на этой улице. Поэтому и само существование дома, и, соответственно, его расположение являются двойной выдумкой, на которую клюют доверчивые туристы.

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2. Балкон Джульетты в Италии

Еще одна история, очень похожая на предыдущую. Джульетта, также как и Шерлок Холмс, является выдуманным персонажем. Даже если в мире когда-то и существовал прототип этой героини, мы никогда не узнаем наверняка, стояла ли та девушка на балконе и разговаривала ли она под луной с Ромео… На самом деле, даже в тексте Шекспира Джульетта никогда не была ни на каких балконах — она всего лишь находилась на террасе. А вот романтичное место для героини уже придумали режиссеры фильма — и теперь это знаковое место стало очень популярным в Вероне. Именно сюда съезжаются все влюбленные, чтобы поклясться друг другу в вечной любви, стоя около придуманного дома рядом с придуманным балконом.

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3. Замок Графа Дракулы в Румынии

Пожалуй, самая популярная детская страшилка, это история о графе Дракуле. Все знают об этом "кровопийце" и мечтают попасть в его замок, который находится рядом с городом Брашов в Румынии. Спешим огорчить вас — это поместье никак не связано с историей о Дракуле. На самом деле замок никогда не был логовом вампира и не имел к нему никакого отношения. Просто в один момент это место решили использовать для привлечения туристов в страну — тогда в нем создали нужную таинственную устрашающую атмосферу и украсили его согласно тому, как о замке рассказано в романе.

Сейчас это больше похоже на "комнату страха" в парке аттракционов: там установлены орудия пыток, гробы и другие специальные оборудования для устрашения гостей.

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Фото превью: turism.boltai.com